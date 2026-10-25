https://crimea.ria.ru/20261025/putin-prokommentiroval-besporyadki-v-evrope-1160505558.html

Путин прокомментировал беспорядки в Европе

Путин прокомментировал беспорядки в Европе - РИА Новости Крым, 25.10.2026

Путин прокомментировал беспорядки в Европе

Ошибки в политическом курсе европейских политиков, а также разрушение своих традиций и обычаев являются одними из причин беспорядков в Европе. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 25.10.2026

2026-10-25T15:56

2026-10-25T15:56

2026-10-25T15:56

владимир путин (политик)

мнения

россия

европа

мигранты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Ошибки в политическом курсе европейских политиков, а также разрушение своих традиций и обычаев являются одними из причин беспорядков в Европе. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.Глава государства назвал кризисом происходящее с мигрантами в странах Европы и добавил, что у европейских государств нет сил и средств для ассимиляции мигрантов.Владимир Путин отметил, что первая реакция Запада была не антироссийской, а антиамериканской, что стало для него неожиданностью. Однако после европейские лидеры опомнились и перешли к традиционным обвинениям в адрес России.Протесты начались во Франции в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позднее к ним примкнули недовольные повышением цен в стране, а акции распространились на другие регионы и страны.Акции протеста также прошли в нескольких итальянских городах 17 и 18 октября. Наиболее масштабные беспорядки были в Милане. Крупные акции протеста повторились 24 октября во Франции, Италии, Албании, также манифестации прошли в Бельгии и Испании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Такого ужаса Европа не видела со времен нашествия гуннов - эксперт о протестахВ Европе благодаря нынешним протестам начнется рост радикальных националистовФранция привлечет военных для подавления протестов

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владимир путин (политик), мнения, россия, европа, мигранты