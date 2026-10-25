https://crimea.ria.ru/20261025/putin-prokommentiroval-besporyadki-v-evrope-1160505558.html
Путин прокомментировал беспорядки в Европе
Путин прокомментировал беспорядки в Европе - РИА Новости Крым, 25.10.2026
Путин прокомментировал беспорядки в Европе
Ошибки в политическом курсе европейских политиков, а также разрушение своих традиций и обычаев являются одними из причин беспорядков в Европе. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T15:56
2026-10-25T15:56
2026-10-25T15:56
владимир путин (политик)
мнения
россия
европа
мигранты
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/14/1160371232_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_93c9b536f90d7f09af58a1a7c1706dfd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Ошибки в политическом курсе европейских политиков, а также разрушение своих традиций и обычаев являются одними из причин беспорядков в Европе. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.Глава государства назвал кризисом происходящее с мигрантами в странах Европы и добавил, что у европейских государств нет сил и средств для ассимиляции мигрантов.Владимир Путин отметил, что первая реакция Запада была не антироссийской, а антиамериканской, что стало для него неожиданностью. Однако после европейские лидеры опомнились и перешли к традиционным обвинениям в адрес России.Протесты начались во Франции в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позднее к ним примкнули недовольные повышением цен в стране, а акции распространились на другие регионы и страны.Акции протеста также прошли в нескольких итальянских городах 17 и 18 октября. Наиболее масштабные беспорядки были в Милане. Крупные акции протеста повторились 24 октября во Франции, Италии, Албании, также манифестации прошли в Бельгии и Испании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Такого ужаса Европа не видела со времен нашествия гуннов - эксперт о протестахВ Европе благодаря нынешним протестам начнется рост радикальных националистовФранция привлечет военных для подавления протестов
россия
европа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/14/1160371232_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8aee98703375f9a22502116092ead099.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), мнения, россия, европа, мигранты
Путин прокомментировал беспорядки в Европе
МИД РФ будет реагировать на обвинения Москвы в провоцировании беспорядков в ЕС - Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Ошибки в политическом курсе европейских политиков, а также разрушение своих традиций и обычаев являются одними из причин беспорядков в Европе. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
"Они не будут устранять причину. А причина в их собственных ошибках, причем по разным направлениям – в экономике и финансах", – сказал Путин.
Глава государства назвал кризисом происходящее с мигрантами в странах Европы и добавил, что у европейских государств нет сил и средств для ассимиляции мигрантов.
Владимир Путин отметил, что первая реакция Запада была не антироссийской, а антиамериканской, что стало для него неожиданностью. Однако после европейские лидеры опомнились и перешли к традиционным обвинениям в адрес России.
"Здесь, мне кажется, не нужно ни радоваться этому, ни как-то злоупотреблять, давить на больное. Но здесь, конечно, мы должны как-то реагировать. Министерство иностранных дел, соответствующим образом на это аккуратно реагировать будет", – добавил российский лидер.
Протесты начались
во Франции в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позднее к ним примкнули недовольные повышением цен в стране, а акции распространились на другие регионы и страны.
Акции протеста также прошли в нескольких итальянских городах 17 и 18 октября. Наиболее масштабные беспорядки были в Милане. Крупные акции протеста повторились
24 октября во Франции, Италии, Албании, также манифестации прошли в Бельгии и Испании.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: