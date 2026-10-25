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Путин прокомментировал беспорядки в Европе - РИА Новости Крым, 25.10.2026
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Путин прокомментировал беспорядки в Европе
Путин прокомментировал беспорядки в Европе - РИА Новости Крым, 25.10.2026
Путин прокомментировал беспорядки в Европе
Ошибки в политическом курсе европейских политиков, а также разрушение своих традиций и обычаев являются одними из причин беспорядков в Европе. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T15:56
2026-10-25T15:56
владимир путин (политик)
мнения
россия
европа
мигранты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Ошибки в политическом курсе европейских политиков, а также разрушение своих традиций и обычаев являются одними из причин беспорядков в Европе. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.Глава государства назвал кризисом происходящее с мигрантами в странах Европы и добавил, что у европейских государств нет сил и средств для ассимиляции мигрантов.Владимир Путин отметил, что первая реакция Запада была не антироссийской, а антиамериканской, что стало для него неожиданностью. Однако после европейские лидеры опомнились и перешли к традиционным обвинениям в адрес России.Протесты начались во Франции в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позднее к ним примкнули недовольные повышением цен в стране, а акции распространились на другие регионы и страны.Акции протеста также прошли в нескольких итальянских городах 17 и 18 октября. Наиболее масштабные беспорядки были в Милане. Крупные акции протеста повторились 24 октября во Франции, Италии, Албании, также манифестации прошли в Бельгии и Испании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Такого ужаса Европа не видела со времен нашествия гуннов - эксперт о протестахВ Европе благодаря нынешним протестам начнется рост радикальных националистовФранция привлечет военных для подавления протестов
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владимир путин (политик), мнения, россия, европа, мигранты
Путин прокомментировал беспорядки в Европе

МИД РФ будет реагировать на обвинения Москвы в провоцировании беспорядков в ЕС - Путин

15:56 25.10.2026
 
© REUTERS Stephanie LecocqПротесты во Франции
Протесты во Франции - РИА Новости, 1920, 25.10.2026
© REUTERS Stephanie Lecocq
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Ошибки в политическом курсе европейских политиков, а также разрушение своих традиций и обычаев являются одними из причин беспорядков в Европе. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
"Они не будут устранять причину. А причина в их собственных ошибках, причем по разным направлениям – в экономике и финансах", – сказал Путин.
Глава государства назвал кризисом происходящее с мигрантами в странах Европы и добавил, что у европейских государств нет сил и средств для ассимиляции мигрантов.
Владимир Путин отметил, что первая реакция Запада была не антироссийской, а антиамериканской, что стало для него неожиданностью. Однако после европейские лидеры опомнились и перешли к традиционным обвинениям в адрес России.
"Здесь, мне кажется, не нужно ни радоваться этому, ни как-то злоупотреблять, давить на больное. Но здесь, конечно, мы должны как-то реагировать. Министерство иностранных дел, соответствующим образом на это аккуратно реагировать будет", – добавил российский лидер.
Протесты начались во Франции в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позднее к ним примкнули недовольные повышением цен в стране, а акции распространились на другие регионы и страны.
Акции протеста также прошли в нескольких итальянских городах 17 и 18 октября. Наиболее масштабные беспорядки были в Милане. Крупные акции протеста повторились 24 октября во Франции, Италии, Албании, также манифестации прошли в Бельгии и Испании.
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Владимир Путин (политик)МненияРоссияЕвропаМигранты
 
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