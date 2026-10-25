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Погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 25.10.2026
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Погода в Крыму в воскресенье
Погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 25.10.2026
Погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крым будет теплая осенняя погода. Лишь ночью и утром местами возможны дожди и туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T00:01
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погода
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крым будет теплая осенняя погода. Лишь ночью и утром местами возможны дожди и туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +19...21.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром на побережье туман. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +17...19В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии в темное время суток температура воздуха составит +10...13, днем потеплеет до +21.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261024/kogda-v-krym-pridut-zamorozki-1160479763.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Погода в Крыму в воскресенье

Погода в Крыму в воскресенье

00:01 25.10.2026
 
© Национальный парк "Крымский" в ВКНациональный парк "Крымский"
Национальный парк Крымский
© Национальный парк "Крымский" в ВК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крым будет теплая осенняя погода. Лишь ночью и утром местами возможны дожди и туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…13; днем +17…21, в горах +13…16. Средняя суточная температура воздуха ожидается на 3-4 градуса выше многолетней нормы", - отметили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +19...21.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром на побережье туман. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +17...19
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии в темное время суток температура воздуха составит +10...13, днем потеплеет до +21.
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Заморозки в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.10.2026
Вчера, 18:05
Когда в Крым придут заморозки
 
ПогодаПогода в КрымуКрымский гидрометцентрНовости КрымаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаФеодосияЕвпаторияСудак
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 25 октября
21:30Отсутствие света на Юге России и протесты в Европе – главное за день
21:12Уникальная топонимика Крыма: что ценно, а что надо переименовать – мнение
20:58Ремонт в вашем доме: как улучшить работу управляющих компаний в Крыму
20:32125 дронов ВСУ перехвачены над регионами России
20:10Битва с большой водой: спасатели продолжают работать в Ялте
19:41Почти 500 водителей общественного транспорта в Крыму вышли на пенсию досрочно
19:19Главный стендапер советской эпохи: 115 лет Аркадию Райкину
18:51Лантратова обсудила с Лубинцом гуманитарную миссию в Алешках
18:47Возгорание возникло в попавшем под атаку БПЛА логистическом центре Ozon в Омске
18:05Когда в Крым придут заморозки
17:39Трагедия в Турции: в упавшем в канал автомобиле погибли 4 детей и 2 женщины
17:31Протесты во Франции – что известно
17:11В центре Рима проходит масштабная манифестация против военных конфликтов
16:54Графики отключения света в Севастополе: 40% домов уже подключены
16:33Паводок в Ялте – восемь объектов остаются подтопленными
16:18Энергетики восстанавливают электроснабжение на Юге России – Минэнерго
16:02Иконы на бронепластинах привезли в Крым – где увидеть уникальную выставку
15:40В Крыму можно подключить аварийный роуминг
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