Погода в Крыму в воскресенье

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крым будет теплая осенняя погода. Лишь ночью и утром местами возможны дожди и туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления . Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…13; днем +17…21, в горах +13…16. Средняя суточная температура воздуха ожидается на 3-4 градуса выше многолетней нормы", - отметили синоптики.

В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии в темное время суток температура воздуха составит +10...13, днем потеплеет до +21.