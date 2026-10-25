https://crimea.ria.ru/20261025/pogoda-v-krymu-v-voskresene-1160483368.html
Погода в Крыму в воскресенье
Погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 25.10.2026
Погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крым будет теплая осенняя погода. Лишь ночью и утром местами возможны дожди и туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T00:01
2026-10-25T00:01
2026-10-25T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крым будет теплая осенняя погода. Лишь ночью и утром местами возможны дожди и туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +19...21.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром на побережье туман. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +17...19В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии в темное время суток температура воздуха составит +10...13, днем потеплеет до +21.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Погода в Крыму в воскресенье
Погода в Крыму в воскресенье
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крым будет теплая осенняя погода. Лишь ночью и утром местами возможны дожди и туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…13; днем +17…21, в горах +13…16. Средняя суточная температура воздуха ожидается на 3-4 градуса выше многолетней нормы", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +19...21.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром на побережье туман. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +17...19
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии в темное время суток температура воздуха составит +10...13, днем потеплеет до +21.
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