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Новости Крыма и Севастополя на утро 25 октября - РИА Новости Крым, 25.10.2026
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Новости Крыма и Севастополя на утро 25 октября
Новости Крыма и Севастополя на утро 25 октября - РИА Новости Крым, 25.10.2026
Новости Крыма и Севастополя на утро 25 октября
В Крыму и Севастополе ночь прошла спокойно, угрозу воздушной атаки на полуостров отменили в половине первого ночи в воскресенье, в Севастополе сигнал воздушной... РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T08:11
2026-10-25T08:11
новости крыма
крым
новости севастополя
севастополь
крымский мост
гуп рк "крымэнерго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе ночь прошла спокойно, угрозу воздушной атаки на полуостров отменили в половине первого ночи в воскресенье, в Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали, Крымский мост не перекрывали. Из-за аварии на электросетях за пределами полуострова в регионе сохраняются перебои с подачей электричества.По информации "Крымэнерго", в связи с аварией, произошедшей на энергосетях за пределами Крыма, действуют ограничения потребления электроэнергии на всей территории полуострова. Подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. На предприятии действует режим повышенной готовности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь
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новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, крымский мост, гуп рк "крымэнерго"
Новости Крыма и Севастополя на утро 25 октября

Новости Крыма и Севастополя на утро 25 октября

08:11 25.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкУтро в Крыму
Утро в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.10.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе ночь прошла спокойно, угрозу воздушной атаки на полуостров отменили в половине первого ночи в воскресенье, в Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали, Крымский мост не перекрывали. Из-за аварии на электросетях за пределами полуострова в регионе сохраняются перебои с подачей электричества.
По информации "Крымэнерго", в связи с аварией, произошедшей на энергосетях за пределами Крыма, действуют ограничения потребления электроэнергии на всей территории полуострова. Подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. На предприятии действует режим повышенной готовности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаКрымНовости СевастополяСевастопольКрымский мостГУП РК "Крымэнерго"
 
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Главный редактор: Гаврилова А.В.
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Заголовок открываемого материала
10:47Выросло число погибших при атаке ВСУ на Белгородскую область
10:33В Севастополе ограничили электроснабжение ТЦ и промышленных объектов
10:29ВС РФ ударили по вантовому мосту в районе Запорожья
09:43В Севастополе ограничили подачу электроэнергии
09:04532 украинских беспилотника ликвидировали над регионами России
08:27ВС РФ ударили по распределительному и логистическим центрам на Украине
08:25Удар ВСУ по Белгороду – ранены 14 человек и разрушения в десятках жилых домов
08:22Крымский мост 25 октября утром: выросла очередь на выезде с полуострова
08:11Новости Крыма и Севастополя на утро 25 октября
07:45Где заправить машину в Крыму в воскресенье
07:02В Крыму оценили новый "закон о стажерах" в России
00:01Погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 25 октября
21:30Отсутствие света на Юге России и протесты в Европе – главное за день
21:12Уникальная топонимика Крыма: что ценно, а что надо переименовать – мнение
20:58Ремонт в вашем доме: как улучшить работу управляющих компаний в Крыму
20:32125 дронов ВСУ перехвачены над регионами России
20:10Битва с большой водой: спасатели продолжают работать в Ялте
19:41Почти 500 водителей общественного транспорта в Крыму вышли на пенсию досрочно
19:19Главный стендапер советской эпохи: 115 лет Аркадию Райкину
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