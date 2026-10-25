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Новости Крыма и Севастополя на утро 25 октября
Новости Крыма и Севастополя на утро 25 октября - РИА Новости Крым, 25.10.2026
Новости Крыма и Севастополя на утро 25 октября
В Крыму и Севастополе ночь прошла спокойно, угрозу воздушной атаки на полуостров отменили в половине первого ночи в воскресенье, в Севастополе сигнал воздушной... РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T08:11
2026-10-25T08:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе ночь прошла спокойно, угрозу воздушной атаки на полуостров отменили в половине первого ночи в воскресенье, в Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали, Крымский мост не перекрывали. Из-за аварии на электросетях за пределами полуострова в регионе сохраняются перебои с подачей электричества.По информации "Крымэнерго", в связи с аварией, произошедшей на энергосетях за пределами Крыма, действуют ограничения потребления электроэнергии на всей территории полуострова. Подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. На предприятии действует режим повышенной готовности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости Крыма и Севастополя на утро 25 октября
Новости Крыма и Севастополя на утро 25 октября