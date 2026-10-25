https://crimea.ria.ru/20261025/novosti-kryma-i-sevastopolya-na-utro-25-oktyabrya-1160496646.html

Новости Крыма и Севастополя на утро 25 октября

Новости Крыма и Севастополя на утро 25 октября - РИА Новости Крым, 25.10.2026

Новости Крыма и Севастополя на утро 25 октября

В Крыму и Севастополе ночь прошла спокойно, угрозу воздушной атаки на полуостров отменили в половине первого ночи в воскресенье, в Севастополе сигнал воздушной... РИА Новости Крым, 25.10.2026

2026-10-25T08:11

2026-10-25T08:11

2026-10-25T08:11

новости крыма

крым

новости севастополя

севастополь

крымский мост

гуп рк "крымэнерго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе ночь прошла спокойно, угрозу воздушной атаки на полуостров отменили в половине первого ночи в воскресенье, в Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали, Крымский мост не перекрывали. Из-за аварии на электросетях за пределами полуострова в регионе сохраняются перебои с подачей электричества.По информации "Крымэнерго", в связи с аварией, произошедшей на энергосетях за пределами Крыма, действуют ограничения потребления электроэнергии на всей территории полуострова. Подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. На предприятии действует режим повышенной готовности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

севастополь

крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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