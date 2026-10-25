https://crimea.ria.ru/20261025/nedelya-posle-posle-rekordnykh-livney-kak-idut-spasatelnye-raboty-v-bolshoy-yalte-1160508737.html

Неделя после после рекордных ливней: как идут спасательные работы в Большой Ялте

Неделя после после рекордных ливней: как идут спасательные работы в Большой Ялте - РИА Новости Крым, 25.10.2026

Неделя после после рекордных ливней: как идут спасательные работы в Большой Ялте

Спасатели продолжают освобождать от воды Большую Ялту, о ходе работ проинформировала врио главы горадминистрации Ялты Светлана Шевченко. РИА Новости Крым, 25.10.2026

2026-10-25T17:31

2026-10-25T17:31

2026-10-25T17:41

светлана шевченко

большая ялта

ялта

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Спасатели продолжают освобождать от воды Большую Ялту, о ходе работ проинформировала врио главы горадминистрации Ялты Светлана Шевченко.И сообщила, что работа продолжается по всему муниципалитету, на наиболее сложных и труднодоступных участках задействованы дополнительные силы, помощь в горных и скальных районах оказывают сотрудники МЧС. На месте взаимодействуют спасатели, коммунальные службы и жители.В Кореизе аварийно-спасательные работы завершены, начаты восстановительные, проинформировала Шевченко. Из-за подтопления повреждено дорожное полотно – его также предстоит восстановить. Параллельно проводится дезинфекция и решаются вопросы с коммуникациями в русле. Следующий этап – расчистка русла и восстановление подпорных стен.Аварийно-спасательные работы завершены и в районе троллейбусного парка. Здесь стартует расчистка территории силами "Крымтроллейбуса", также сообщила Шевченко. Ситуация в Мисхоре находится под контролем, там также продолжается работа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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большая ялта

ялта

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана шевченко, большая ялта, ялта, новости крыма