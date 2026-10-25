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Неделя после после рекордных ливней: как идут спасательные работы в Большой Ялте - РИА Новости Крым, 25.10.2026
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Неделя после после рекордных ливней: как идут спасательные работы в Большой Ялте
Неделя после после рекордных ливней: как идут спасательные работы в Большой Ялте - РИА Новости Крым, 25.10.2026
Неделя после после рекордных ливней: как идут спасательные работы в Большой Ялте
Спасатели продолжают освобождать от воды Большую Ялту, о ходе работ проинформировала врио главы горадминистрации Ялты Светлана Шевченко. РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T17:31
2026-10-25T17:41
светлана шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Спасатели продолжают освобождать от воды Большую Ялту, о ходе работ проинформировала врио главы горадминистрации Ялты Светлана Шевченко.И сообщила, что работа продолжается по всему муниципалитету, на наиболее сложных и труднодоступных участках задействованы дополнительные силы, помощь в горных и скальных районах оказывают сотрудники МЧС. На месте взаимодействуют спасатели, коммунальные службы и жители.В Кореизе аварийно-спасательные работы завершены, начаты восстановительные, проинформировала Шевченко. Из-за подтопления повреждено дорожное полотно – его также предстоит восстановить. Параллельно проводится дезинфекция и решаются вопросы с коммуникациями в русле. Следующий этап – расчистка русла и восстановление подпорных стен.Аварийно-спасательные работы завершены и в районе троллейбусного парка. Здесь стартует расчистка территории силами "Крымтроллейбуса", также сообщила Шевченко. Ситуация в Мисхоре находится под контролем, там также продолжается работа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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светлана шевченко, большая ялта, ялта, новости крыма
Неделя после после рекордных ливней: как идут спасательные работы в Большой Ялте

Большую Ялту неделю освобождают от воды – как идут работы

17:31 25.10.2026 (обновлено: 17:41 25.10.2026)
 
© Канал Светланы Шевченко в МАКСПаводок в Большой Ялте
Паводок в Большой Ялте
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Спасатели продолжают освобождать от воды Большую Ялту, о ходе работ проинформировала врио главы горадминистрации Ялты Светлана Шевченко.
"На большинстве ранее сложных территорий ситуация уже стабилизировалась. Основная вода ушла, поэтому постепенно переходим от аварийно-спасательных работ к расчистке и восстановлению", – написала Шевченко.
И сообщила, что работа продолжается по всему муниципалитету, на наиболее сложных и труднодоступных участках задействованы дополнительные силы, помощь в горных и скальных районах оказывают сотрудники МЧС. На месте взаимодействуют спасатели, коммунальные службы и жители.
В Кореизе аварийно-спасательные работы завершены, начаты восстановительные, проинформировала Шевченко. Из-за подтопления повреждено дорожное полотно – его также предстоит восстановить. Параллельно проводится дезинфекция и решаются вопросы с коммуникациями в русле. Следующий этап – расчистка русла и восстановление подпорных стен.
Аварийно-спасательные работы завершены и в районе троллейбусного парка. Здесь стартует расчистка территории силами "Крымтроллейбуса", также сообщила Шевченко. Ситуация в Мисхоре находится под контролем, там также продолжается работа.
"На всех участках сейчас задействованы 265 человек и 54 единицы техники. По мере выполнения аварийных задач силы перераспределяем на те направления, где сейчас требуется максимальное внимание", – проинформировала Шевченко.
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