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На Украине пожаловались на Google из-за русского языка - РИА Новости Крым, 25.10.2026
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На Украине пожаловались на Google из-за русского языка
На Украине пожаловались на Google из-за русского языка - РИА Новости Крым, 25.10.2026
На Украине пожаловались на Google из-за русского языка
Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская обратилась в Google из-за появления в результатах поиска русского языка вместо украинского. Об отправке официального РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T17:10
2026-10-25T17:10
новости
русский язык
google
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская обратилась в Google из-за появления в результатах поиска русского языка вместо украинского. Об отправке официального письма в главный офис компании она рассказала в интервью одному из украинских изданий.Ранее она пригрозила родителям школьников штрафами почти до 270 долларов за использование русского языка в чатах с учителями. Также она потребовала вести переписку в домовых чатах на украинском языке во избежание наказаний.Также языковой омбудсмен Украины предложила в 10 раз повысить штрафы для граждан, которые используют русский язык.В апреле этого года министр культуры Украины Татьяна Бережная заявила, что 71% украинцев продолжают потреблять русскоязычный контент, и почти четверть делает это ежедневно. При этом среди подростков 59% регулярно взаимодействуют с таким контентом.По мнению руководителя крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолога и политического эксперта Натальи Киселевой русский язык был и остается родным для подавляющего большинства жителей Украины, а среди украинской молодежи его использование является еще и формой протеста против тотальной насильственной украинизации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Русский код: как школьников исторических регионов РФ возвращают к корнямВоссоединение с РФ исторических регионов – закономерный результат несостоятельности украинского государстваВ России появится центр продвижения русского языка за границей
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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353
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новости, русский язык, google, украина
На Украине пожаловались на Google из-за русского языка

На Украине пожаловались на Google из-за ответов на русском языке

17:10 25.10.2026
 
© AP Photo/Jens Meyer / Перейти в фотобанкВ офисе компании Google
В офисе компании Google
© AP Photo/Jens Meyer
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская обратилась в Google из-за появления в результатах поиска русского языка вместо украинского. Об отправке официального письма в главный офис компании она рассказала в интервью одному из украинских изданий.
"Мы уже обратились с официальным письмом в главный офис Google относительно корректности алгоритмов выдачи", – приводит слова Ивановской из интервью РИА Новости.
Ранее она пригрозила родителям школьников штрафами почти до 270 долларов за использование русского языка в чатах с учителями. Также она потребовала вести переписку в домовых чатах на украинском языке во избежание наказаний.
Также языковой омбудсмен Украины предложила в 10 раз повысить штрафы для граждан, которые используют русский язык.
В апреле этого года министр культуры Украины Татьяна Бережная заявила, что 71% украинцев продолжают потреблять русскоязычный контент, и почти четверть делает это ежедневно. При этом среди подростков 59% регулярно взаимодействуют с таким контентом.
По мнению руководителя крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолога и политического эксперта Натальи Киселевой русский язык был и остается родным для подавляющего большинства жителей Украины, а среди украинской молодежи его использование является еще и формой протеста против тотальной насильственной украинизации.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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