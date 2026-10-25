https://crimea.ria.ru/20261025/na-ukraine-pozhalovalis-na-google-iz-za-russkogo-yazyka-1160508441.html

На Украине пожаловались на Google из-за русского языка

На Украине пожаловались на Google из-за русского языка - РИА Новости Крым, 25.10.2026

На Украине пожаловались на Google из-за русского языка

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская обратилась в Google из-за появления в результатах поиска русского языка вместо украинского. Об отправке официального РИА Новости Крым, 25.10.2026

2026-10-25T17:10

2026-10-25T17:10

2026-10-25T17:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская обратилась в Google из-за появления в результатах поиска русского языка вместо украинского. Об отправке официального письма в главный офис компании она рассказала в интервью одному из украинских изданий.Ранее она пригрозила родителям школьников штрафами почти до 270 долларов за использование русского языка в чатах с учителями. Также она потребовала вести переписку в домовых чатах на украинском языке во избежание наказаний.Также языковой омбудсмен Украины предложила в 10 раз повысить штрафы для граждан, которые используют русский язык.В апреле этого года министр культуры Украины Татьяна Бережная заявила, что 71% украинцев продолжают потреблять русскоязычный контент, и почти четверть делает это ежедневно. При этом среди подростков 59% регулярно взаимодействуют с таким контентом.По мнению руководителя крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолога и политического эксперта Натальи Киселевой русский язык был и остается родным для подавляющего большинства жителей Украины, а среди украинской молодежи его использование является еще и формой протеста против тотальной насильственной украинизации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Русский код: как школьников исторических регионов РФ возвращают к корнямВоссоединение с РФ исторических регионов – закономерный результат несостоятельности украинского государстваВ России появится центр продвижения русского языка за границей

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, русский язык, google, украина