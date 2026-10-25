https://crimea.ria.ru/20261025/moshenniki-stali-poddelyvat-golosa-uchiteley-pri-pomoschi-ii-1160404939.html

Мошенники стали подделывать голоса учителей при помощи ИИ

Мошенники стали подделывать голоса учителей при помощи ИИ - РИА Новости Крым, 25.10.2026

Мошенники стали подделывать голоса учителей при помощи ИИ

Аферисты стали использовать искусственный интеллект для подделки голосов учителей и преподавателей, говорится в материалах МВД России, с которыми ознакомилось... РИА Новости Крым, 25.10.2026

2026-10-25T17:55

2026-10-25T17:55

2026-10-25T17:55

россия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

мошенничество

школа

учитель

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Аферисты стали использовать искусственный интеллект для подделки голосов учителей и преподавателей, говорится в материалах МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости.При помощи такой схемы мошенники выманивают деньги у родителей учеников под предлогом "срочной проблемы".Полицейские рекомендуют не пытаться сразу выполнять просьбу якобы преподавателя - лучше прервать звонок и самостоятельно позвонить классному руководителю или учителю. Также можно спросить, звонили ли другим родителям с подобными просьбами.Ранее стало известно по каким схемам мошенники чаще всего обманывают крымчан. Зачастую мошенники звонят по телефону, используют сайты и притворяются знакомыми своих жертв.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенничество на миллион: трое крымчан ответят за аферы с соцвыплатамиСтрашные цифры: в России растет число подростков-киберпреступниковМошенники придумали новую схему обмана родителей подростков

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), мошенничество, школа, учитель