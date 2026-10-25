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Мошенники стали подделывать голоса учителей при помощи ИИ - РИА Новости Крым, 25.10.2026
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Мошенники стали подделывать голоса учителей при помощи ИИ
Мошенники стали подделывать голоса учителей при помощи ИИ - РИА Новости Крым, 25.10.2026
Мошенники стали подделывать голоса учителей при помощи ИИ
Аферисты стали использовать искусственный интеллект для подделки голосов учителей и преподавателей, говорится в материалах МВД России, с которыми ознакомилось... РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T17:55
2026-10-25T17:55
россия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
мошенничество
школа
учитель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Аферисты стали использовать искусственный интеллект для подделки голосов учителей и преподавателей, говорится в материалах МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости.При помощи такой схемы мошенники выманивают деньги у родителей учеников под предлогом "срочной проблемы".Полицейские рекомендуют не пытаться сразу выполнять просьбу якобы преподавателя - лучше прервать звонок и самостоятельно позвонить классному руководителю или учителю. Также можно спросить, звонили ли другим родителям с подобными просьбами.Ранее стало известно по каким схемам мошенники чаще всего обманывают крымчан. Зачастую мошенники звонят по телефону, используют сайты и притворяются знакомыми своих жертв.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенничество на миллион: трое крымчан ответят за аферы с соцвыплатамиСтрашные цифры: в России растет число подростков-киберпреступниковМошенники придумали новую схему обмана родителей подростков
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россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), мошенничество, школа, учитель
Мошенники стали подделывать голоса учителей при помощи ИИ

МВД: мошенники стали подделывать голоса учителей при помощи ИИ

17:55 25.10.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПреподаватель в пустом учебном классе в одной из школ. Архивное фото
Преподаватель в пустом учебном классе в одной из школ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.10.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Аферисты стали использовать искусственный интеллект для подделки голосов учителей и преподавателей, говорится в материалах МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
При помощи такой схемы мошенники выманивают деньги у родителей учеников под предлогом "срочной проблемы".

"При этом главная опасность заключается в том, что голос звонящего "преподавателя" может быть практически идентичен настоящему", – подчеркнули в ведомстве.

Полицейские рекомендуют не пытаться сразу выполнять просьбу якобы преподавателя - лучше прервать звонок и самостоятельно позвонить классному руководителю или учителю. Также можно спросить, звонили ли другим родителям с подобными просьбами.
Ранее стало известно по каким схемам мошенники чаще всего обманывают крымчан. Зачастую мошенники звонят по телефону, используют сайты и притворяются знакомыми своих жертв.
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РоссияМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)МошенничествоШколаУчитель
 
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