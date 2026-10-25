https://crimea.ria.ru/20261025/moshenniki-stali-poddelyvat-golosa-uchiteley-pri-pomoschi-ii-1160404939.html
Мошенники стали подделывать голоса учителей при помощи ИИ
Мошенники стали подделывать голоса учителей при помощи ИИ - РИА Новости Крым, 25.10.2026
Мошенники стали подделывать голоса учителей при помощи ИИ
Аферисты стали использовать искусственный интеллект для подделки голосов учителей и преподавателей, говорится в материалах МВД России, с которыми ознакомилось... РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T17:55
2026-10-25T17:55
2026-10-25T17:55
россия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
мошенничество
школа
учитель
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111605/85/1116058530_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_277e9564e05288ad7bb6257cbfa245ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Аферисты стали использовать искусственный интеллект для подделки голосов учителей и преподавателей, говорится в материалах МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости.При помощи такой схемы мошенники выманивают деньги у родителей учеников под предлогом "срочной проблемы".Полицейские рекомендуют не пытаться сразу выполнять просьбу якобы преподавателя - лучше прервать звонок и самостоятельно позвонить классному руководителю или учителю. Также можно спросить, звонили ли другим родителям с подобными просьбами.Ранее стало известно по каким схемам мошенники чаще всего обманывают крымчан. Зачастую мошенники звонят по телефону, используют сайты и притворяются знакомыми своих жертв.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенничество на миллион: трое крымчан ответят за аферы с соцвыплатамиСтрашные цифры: в России растет число подростков-киберпреступниковМошенники придумали новую схему обмана родителей подростков
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111605/85/1116058530_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_083ae9f3e5c357ac8ae54f46b4e56981.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), мошенничество, школа, учитель
Мошенники стали подделывать голоса учителей при помощи ИИ
МВД: мошенники стали подделывать голоса учителей при помощи ИИ