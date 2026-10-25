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Каких врачей и где особенно не хватает Крыму
Каких врачей и где особенно не хватает Крыму - РИА Новости Крым, 25.10.2026
Каких врачей и где особенно не хватает Крыму
Укомплектованность врачами медицинских учреждений Крыма составляет около 89,5%. При этом укомплектованность персоналом больниц и поликлиник варьируется, а... РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T18:22
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2026-10-25T18:31
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Каких врачей не хватает в Крыму
Каких врачей не хватает в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Укомплектованность врачами медицинских учреждений Крыма составляет около 89,5%. При этом укомплектованность персоналом больниц и поликлиник варьируется, а наибольшая нехватка кадров наблюдается на севере республики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр здравоохранения РК Алексей Натаров.Укомплектованность при этом немножко варьируется, что преимущественно зависит не от муниципалитета, а от профиля медицинской организации, добавил он. "Например, все организации психиатрического профиля – у них обеспеченность кадрами меньше 90%. К ним относятся как Керченский психоневрологический диспансер, так и Ялтинский, и Евпаторийский. Если в Керчи это порядка 75%, то в евпаторийской больнице больше 86%", – поделился данным Натаров.Есть и определенные перекосы в плане медицинских организаций, сказал глава Минздрава Крыма. "Например, север Крыма у нас достаточно не укомплектован на сегодняшний момент – Армянск, Красноперекопск, Джанкой. Это те учреждения, которые требуют дополнительной кадровой подпитки, насыщения", – уточнил министр.В целом же баланс насыщенности медперсоналом больниц и поликлиник Крыма примерно одинаковый: определенный кадровый отток восполняется вскоре благодаря новопришедшим выпускникам организаций высшего и среднего профессионального образования, отметил спикер. "Это уникальная такая вещь – движение кадров, "увольнительность", как говорится, она в пределах 2-3%", – сказал Натаров.Особо дефицитными врачами в Крыму, по словам собеседника, являются представители узких специализаций: онкологи и детские онкологи, кардиологи и детские кардиологи, а также психиатры, психиатры-наркологи и гематологи. "Есть еще ряд более сложных специальностей, по которым происходит обучение после основной ординатуры, нужно проходить еще допобразование, по ним тоже наблюдается определенный дефицит", – подытожил министр.Ранее на заседании комитета по здравоохранению Государственного совета Крыма было озвучено, что медицинские организации Крыма укомплектованы кадрами почти на 90%.Полный эфир слушайте на радио "Спутник в Крыму" 26 октября в 8.00Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько медиков не хватает больницам и поликлиникам КрымаСимферопольская больница получила новое оборудование за 7 млн рублейОбщежития для медиков разместят на Фиолентовском шоссе в Севастополе
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крым, здравоохранение в крыму и севастополе, медицина, новости крыма, алексей натаров
Каких врачей и где особенно не хватает Крыму
В Северном Крыму наблюдается наибольшая нехватка медиков – глава Минздрава
18:22 25.10.2026 (обновлено: 18:31 25.10.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым.
Укомплектованность врачами медицинских учреждений Крыма составляет около 89,5%. При этом укомплектованность персоналом больниц и поликлиник варьируется, а наибольшая нехватка кадров наблюдается на севере республики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал министр здравоохранения РК Алексей Натаров.
"На сегодняшний день по врачам укомплектованность составляет чуть менее 90% – 89,5%. По среднему медицинскому персоналу достигает 92%, по младшему медицинскому персоналу чуть более 95%", – рассказал Натаров.
Укомплектованность при этом немножко варьируется, что преимущественно зависит не от муниципалитета, а от профиля медицинской организации, добавил он. "Например, все организации психиатрического профиля – у них обеспеченность кадрами меньше 90%. К ним относятся как Керченский психоневрологический диспансер, так и Ялтинский, и Евпаторийский. Если в Керчи это порядка 75%, то в евпаторийской больнице больше 86%", – поделился данным Натаров.
Есть и определенные перекосы в плане медицинских организаций, сказал глава Минздрава Крыма. "Например, север Крыма у нас достаточно не укомплектован на сегодняшний момент – Армянск, Красноперекопск, Джанкой. Это те учреждения, которые требуют дополнительной кадровой подпитки, насыщения", – уточнил министр.
В целом же баланс насыщенности медперсоналом больниц и поликлиник Крыма примерно одинаковый: определенный кадровый отток восполняется вскоре благодаря новопришедшим выпускникам организаций высшего и среднего профессионального образования, отметил спикер. "Это уникальная такая вещь – движение кадров, "увольнительность", как говорится, она в пределах 2-3%", – сказал Натаров.
Особо дефицитными врачами в Крыму, по словам собеседника, являются представители узких специализаций: онкологи и детские онкологи, кардиологи и детские кардиологи, а также психиатры, психиатры-наркологи и гематологи. "Есть еще ряд более сложных специальностей, по которым происходит обучение после основной ординатуры, нужно проходить еще допобразование, по ним тоже наблюдается определенный дефицит", – подытожил министр.
Ранее на заседании комитета по здравоохранению Государственного совета Крыма было озвучено, что медицинские организации Крыма укомплектованы кадрами почти на 90%.
Полный эфир слушайте на радио "Спутник в Крыму" 26 октября в 8.00
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