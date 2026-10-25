https://crimea.ria.ru/20261025/gde-zapravit-mashinu-v-krymu-v-voskresene-1160496518.html

Где заправить машину в Крыму в воскресенье

Где заправить машину в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 25.10.2026

Где заправить машину в Крыму в воскресенье

Бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут продавать в Крыму в воскресенье, 25 октября, на автозаправках сети ТЭС и АТАН. Об этом сообщили в министерстве топлива и... РИА Новости Крым, 25.10.2026

2026-10-25T07:45

2026-10-25T07:45

2026-10-25T07:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут продавать в Крыму в воскресенье, 25 октября, на автозаправках сети ТЭС и АТАН. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма.С 14:00 купить бензин указанных марок можно на автозаправках ТЭС по трассе Таврида в Симферопольском, Белогорском, Кировском, Ленинском районах, с 16:00 часов – в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах и Керчи, с 17:00 часов – в Симферополе, Феодосии, Евпатории, Сакском районе и ЮБК.Данные на интерактивной карте обновляются ежедневно с 07:30, а также в течение дня на интерактивной карте по ссылке toplivo.rk.gov.ru , по мере поступления данных от нефтетрейдеров. В министерстве рекомендовали перед выездом проверять наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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