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Где заправить машину в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 25.10.2026
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Где заправить машину в Крыму в воскресенье
Где заправить машину в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 25.10.2026
Где заправить машину в Крыму в воскресенье
Бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут продавать в Крыму в воскресенье, 25 октября, на автозаправках сети ТЭС и АТАН. Об этом сообщили в министерстве топлива и... РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T07:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут продавать в Крыму в воскресенье, 25 октября, на автозаправках сети ТЭС и АТАН. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма.С 14:00 купить бензин указанных марок можно на автозаправках ТЭС по трассе Таврида в Симферопольском, Белогорском, Кировском, Ленинском районах, с 16:00 часов – в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах и Керчи, с 17:00 часов – в Симферополе, Феодосии, Евпатории, Сакском районе и ЮБК.Данные на интерактивной карте обновляются ежедневно с 07:30, а также в течение дня на интерактивной карте по ссылке toplivo.rk.gov.ru , по мере поступления данных от нефтетрейдеров. В министерстве рекомендовали перед выездом проверять наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, крым, транспорт, минтопэнерго крыма, топливо в крыму
Где заправить машину в Крыму в воскресенье

Где заправить машину в Крыму в воскресенье

07:45 25.10.2026 (обновлено: 07:53 25.10.2026)
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 25.10.2026
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут продавать в Крыму в воскресенье, 25 октября, на автозаправках сети ТЭС и АТАН. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма.

"Реализация моторного топлива 25 октября осуществляется: с 8:00 АИ-92 АЗС "АТАН", c 14:00 АИ-92, АИ-95 АЗС "ТЭС", – говорится в сообщении.

С 14:00 купить бензин указанных марок можно на автозаправках ТЭС по трассе Таврида в Симферопольском, Белогорском, Кировском, Ленинском районах, с 16:00 часов – в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах и Керчи, с 17:00 часов – в Симферополе, Феодосии, Евпатории, Сакском районе и ЮБК.
Данные на интерактивной карте обновляются ежедневно с 07:30, а также в течение дня на интерактивной карте по ссылке toplivo.rk.gov.ru , по мере поступления данных от нефтетрейдеров. В министерстве рекомендовали перед выездом проверять наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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