https://crimea.ria.ru/20261024/yalta-obestochena--gde-mozhno-zaryadit-telefony-1160488250.html

Ялта обесточена – где можно зарядить телефоны

Ялта обесточена – где можно зарядить телефоны - РИА Новости Крым, 24.10.2026

Ялта обесточена – где можно зарядить телефоны

В Ялте, Алупке и Кореизе работают 30 пунктов содействия населению, где можно зарядить телефон. Об этом сообщила замглавы администрации Ялты, врио главы... РИА Новости Крым, 24.10.2026

2026-10-24T14:27

2026-10-24T14:27

2026-10-24T14:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В Ялте, Алупке и Кореизе работают 30 пунктов содействия населению, где можно зарядить телефон. Об этом сообщила замглавы администрации Ялты, врио главы горадминистрации Светлана Шевченко.Ялтаул. К. Маркса, 18 Б, магазин "Семья";пер. Дарсановский, 10, "СТО под аркой" (до десяти устройств);ул. Крупской, 22, магазин "Дикий Океан" (до десяти устройств);Сеть магазинов "Дружба" (до десяти устройств)ул. Весенняя, 12 Б;ул. Ульянова Д, 23 Б;ул. ЮБШ, 32 А;ул. Кривошты, 2Д;ул. Дзержинского, 26;ул. Садовая, 26;ул. Ореховая 32;ул. Бирюкова, 1;ул. Суворовская, 15/2;Алупка, ул. Василия Сурикова, 20;Ливадия, ул. Батурина, 7а;Массандра, ул. ЮБШ, 13 Д.Сеть магазинов "ПУД" (в рабочее время магазина):ул. Маршака, 2 (Спартак);ул. Киевская, 5 (Октябрь);ул. Садовая, 5;ул. Ореховая, 44;ул.Свердлова, 13/2 (Эдинбург Тауэр, пересечение с ул. Дражинского);Алупка, ул. Амет-Хана Султана, 14Сеть магазинов "Яблоко" (в рабочее время магазина):ул. Васильева, 23;ул. Киевская, 6;ул. Московская, 6;Алупка, ул. Западная, 15.Алупкаплощадь им. Ленина, Сбербанк (балкон);ул. Западная, 22 (новый район), магазин "Соседи".КореизСевастопольское шоссе, 27 (территориальный орган);ул. Родниковая, 20 (строительная площадка);Алупкинское шоссе, 9 (санаторий "Мисхор", строительная площадка).Ранее пресс-службе правительства Севастополя сообщали о новых пунктах содействия населению в период отключения электроэнергии в Казачьей бухте, Ленинском районе и на Северной стороне.Также глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что в городе-курорте в здании администрации открылся центр содействия населению, где можно зарядить мобильные телефоны в период отсутствия электроэнергии.Ранее в субботу советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что авария произошла на энергосетях за пределами Крыма, ведутся восстановительные работы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе появится свет - ответ властейВ Симферополе после атаки ВСУ троллейбусы заменили автобусамиУдар ВСУ по энергосетям нарушил электроснабжение Запорожской области

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