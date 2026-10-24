https://crimea.ria.ru/20261024/vsu-atakovali-regiony-rossii-616-yu-dronami-1160483003.html

ВСУ атаковали регионы России 616-ю дронами

ВСУ атаковали регионы России 616-ю дронами - РИА Новости Крым, 24.10.2026

ВСУ атаковали регионы России 616-ю дронами

Силы ПВО за ночь уничтожили 616 украинских беспилотников над российскими регионам, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.10.2026

2026-10-24T08:57

2026-10-24T08:57

2026-10-24T08:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь уничтожили 616 украинских беспилотников над российскими регионам, сообщили в субботу в Минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 616 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Кировской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей", - говорится в сообщении.Также украинские БПЛА уничтожены в небе над Московским регионом, Республикой Крым, Республикой Татарстан, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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