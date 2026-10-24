Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали регионы России 616-ю дронами - РИА Новости Крым, 24.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261024/vsu-atakovali-regiony-rossii-616-yu-dronami-1160483003.html
ВСУ атаковали регионы России 616-ю дронами
ВСУ атаковали регионы России 616-ю дронами - РИА Новости Крым, 24.10.2026
ВСУ атаковали регионы России 616-ю дронами
Силы ПВО за ночь уничтожили 616 украинских беспилотников над российскими регионам, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T08:57
2026-10-24T08:57
пво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости
крым
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/16/1160440078_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_606d86e911543f1c961bb34c413444a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь уничтожили 616 украинских беспилотников над российскими регионам, сообщили в субботу в Минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 616 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Кировской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей", - говорится в сообщении.Также украинские БПЛА уничтожены в небе над Московским регионом, Республикой Крым, Республикой Татарстан, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261024/novosti-kryma-glavnoe-na-utro-24-oktyabrya-1160482758.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/16/1160440078_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1982cb5f4fbab40173f1b25061a6d0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости, крым, новости крыма
ВСУ атаковали регионы России 616-ю дронами

616 дронов ВСУ сбиты за ночь над регионами России - Минобороны

08:57 24.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТренировка сотрудников УФСБ России по Республике Крым
Тренировка сотрудников УФСБ России по Республике Крым - РИА Новости, 1920, 24.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь уничтожили 616 украинских беспилотников над российскими регионам, сообщили в субботу в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 616 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Кировской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей", - говорится в сообщении.
Также украинские БПЛА уничтожены в небе над Московским регионом, Республикой Крым, Республикой Татарстан, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ласпи
08:46
Новости Крыма: главное на утро 24 октября
 
ПВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовостиКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:43Где зарядить телефоны в Севастополе – адреса
10:31В Крыму вводят графики подачи света и воды из-за атаки ВСУ - Аксенов
10:21В Крыму возвращают продажу топлива по талонам
10:15Крымский мост: за час очередь выросла в пять раз
10:01В Алуште открылся центр содействия - где зарядить телефон
09:54В Керчи чистят русло реки Мелек-Чесме
09:32Штурмовики "Днепра" зачищают опорники врага – кадры учений
09:05Крымский мост - ситуация на утро субботы
08:57ВСУ атаковали регионы России 616-ю дронами
08:46Новости Крыма: главное на утро 24 октября
08:28Цех по производству безэкипажных катеров ВСУ уничтожен в порту Черноморск
08:13День спецназа: как была создана элита Вооруженных сил России
07:59Троллейбусы в Севастополе не ходят - как работает общественный транспорт
07:52Атака на Ростов 80-ти дронов ВСУ: поврежден 21 пассажирский автобус
07:09"95-й квартал отдыхает": глава Херсонской облдумы о нарративах Киева по Алешкам
06:38Крым остался без света - что известно
00:01Из дождей в тепло: погода в Крыму на субботу
22:54Режим тишины в Алешках и возвращение из плена крымских бойцов: главное за день
22:47Россия направила три танкера с дизтопливом к восточному побережью Атлантики
22:37Вероятность распространения вируса Шамонда в мире: в ВОЗ сделали заявление
Лента новостейМолния