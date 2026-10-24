https://crimea.ria.ru/20261024/vozgoranie-vozniklo-v-popavshem-pod-ataku-bpla-logisticheskom-tsentre-ozon-v-omske-1160494428.html

Возгорание возникло в попавшем под атаку БПЛА логистическом центре Ozon в Омске

Возгорание возникло в попавшем под атаку БПЛА логистическом центре Ozon в Омске - РИА Новости Крым, 24.10.2026

Возгорание возникло в попавшем под атаку БПЛА логистическом центре Ozon в Омске

Возгорание возникло в попавшем под атаку БПЛА логистическом центре Ozon в Омске, предварительно, никто не пострадал, сообщили в компании. РИА Новости Крым, 24.10.2026

2026-10-24T18:47

2026-10-24T18:47

2026-10-24T18:47

омск

омская область

атаки всу

происшествия

пожар

новости

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Возгорание возникло в попавшем под атаку БПЛА логистическом центре Ozon в Омске, предварительно, никто не пострадал, сообщили в компании.Отмечается, что товары, размещенные в логистическом центре, скрыты с витрины. Заказы, которые не смогут привезти с других объектов, отменят. Поставки продавцов логистический центр временно не принимает, а те, что были в пути на этот логистический центр, перенаправят на другие объекты. Кроме того, логистические маршруты с пострадавшего комплекса также перераспределяются между другими логистическими центрами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

омск

омская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омск, омская область, атаки всу, происшествия, пожар, новости, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)