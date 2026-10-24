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Возгорание возникло в попавшем под атаку БПЛА логистическом центре Ozon в Омске - РИА Новости Крым, 24.10.2026
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Возгорание возникло в попавшем под атаку БПЛА логистическом центре Ozon в Омске
Возгорание возникло в попавшем под атаку БПЛА логистическом центре Ozon в Омске - РИА Новости Крым, 24.10.2026
Возгорание возникло в попавшем под атаку БПЛА логистическом центре Ozon в Омске
Возгорание возникло в попавшем под атаку БПЛА логистическом центре Ozon в Омске, предварительно, никто не пострадал, сообщили в компании. РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T18:47
2026-10-24T18:47
омск
омская область
атаки всу
происшествия
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новости
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Возгорание возникло в попавшем под атаку БПЛА логистическом центре Ozon в Омске, предварительно, никто не пострадал, сообщили в компании.Отмечается, что товары, размещенные в логистическом центре, скрыты с витрины. Заказы, которые не смогут привезти с других объектов, отменят. Поставки продавцов логистический центр временно не принимает, а те, что были в пути на этот логистический центр, перенаправят на другие объекты. Кроме того, логистические маршруты с пострадавшего комплекса также перераспределяются между другими логистическими центрами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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омск, омская область, атаки всу, происшествия, пожар, новости, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
Возгорание возникло в попавшем под атаку БПЛА логистическом центре Ozon в Омске

Возгорание возникло в попавшем под атаку БПЛА логистическом центре Ozon в Омске

18:47 24.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 24.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Возгорание возникло в попавшем под атаку БПЛА логистическом центре Ozon в Омске, предварительно, никто не пострадал, сообщили в компании.
"Сегодня под атаку БПЛА попал наш логистический центр в Омске. Мы оперативно эвакуировали всех работников, предварительно, никто не пострадал. Возникло возгорание, на месте работают экстренные службы", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что товары, размещенные в логистическом центре, скрыты с витрины. Заказы, которые не смогут привезти с других объектов, отменят. Поставки продавцов логистический центр временно не принимает, а те, что были в пути на этот логистический центр, перенаправят на другие объекты. Кроме того, логистические маршруты с пострадавшего комплекса также перераспределяются между другими логистическими центрами.
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ОмскОмская областьАтаки ВСУПроисшествияПожарНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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