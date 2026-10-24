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В центре Рима проходит масштабная манифестация против военных конфликтов - РИА Новости Крым, 24.10.2026
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В центре Рима проходит масштабная манифестация против военных конфликтов
В центре Рима проходит масштабная манифестация против военных конфликтов - РИА Новости Крым, 24.10.2026
В центре Рима проходит масштабная манифестация против военных конфликтов
В центре Рима проходит масштабная манифестация против военных конфликтов, передает РИА Новости. РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T17:11
2026-10-24T17:19
италия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. В центре Рима проходит масштабная манифестация против военных конфликтов, передает РИА Новости.Участники многотысячного шествия направляются от площади Республики к улице Императорских форумов. Они выступают против роста расходов на вооружения, политики Североатлантического альянса и Израиля, а также курса действующей власти.В голове колонны протестующие несут десятиметровую растяжку с надписью "Италия, не участвуй в войне!". Они выкрикивают лозунги в поддержку Палестины и скандируют: "Ни монеты, ни солдата для НАТО".Улицы, по которым следуют митингующие, перекрыты. Их сопровождают усиленные наряды полиции.Также сегодня должны были пройти манифестации по типу тех, что состоялись в прошлые выходные. Однако организаторы в последний момент отменили место и время сбора, пообещав опубликовать информацию перед непосредственным началом акции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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италия, протесты, новости, в мире
В центре Рима проходит масштабная манифестация против военных конфликтов

В Риме проходит крупное антивоенное шествие

17:11 24.10.2026 (обновлено: 17:19 24.10.2026)
 
© РИА НовостиУчастники манифестации против военных конфликтов в центре Рима
Участники манифестации против военных конфликтов в центре Рима - РИА Новости, 1920, 24.10.2026
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. В центре Рима проходит масштабная манифестация против военных конфликтов, передает РИА Новости.
Участники многотысячного шествия направляются от площади Республики к улице Императорских форумов. Они выступают против роста расходов на вооружения, политики Североатлантического альянса и Израиля, а также курса действующей власти.
В голове колонны протестующие несут десятиметровую растяжку с надписью "Италия, не участвуй в войне!". Они выкрикивают лозунги в поддержку Палестины и скандируют: "Ни монеты, ни солдата для НАТО".
Улицы, по которым следуют митингующие, перекрыты. Их сопровождают усиленные наряды полиции.
Также сегодня должны были пройти манифестации по типу тех, что состоялись в прошлые выходные. Однако организаторы в последний момент отменили место и время сбора, пообещав опубликовать информацию перед непосредственным началом акции.
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