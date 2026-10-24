https://crimea.ria.ru/20261024/v-tsentre-rima-prokhodit-masshtabnaya-manifestatsiya-protiv-voennykh-konfliktov-1160493301.html

В центре Рима проходит масштабная манифестация против военных конфликтов

В центре Рима проходит масштабная манифестация против военных конфликтов - РИА Новости Крым, 24.10.2026

В центре Рима проходит масштабная манифестация против военных конфликтов

В центре Рима проходит масштабная манифестация против военных конфликтов, передает РИА Новости. РИА Новости Крым, 24.10.2026

2026-10-24T17:11

2026-10-24T17:11

2026-10-24T17:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. В центре Рима проходит масштабная манифестация против военных конфликтов, передает РИА Новости.Участники многотысячного шествия направляются от площади Республики к улице Императорских форумов. Они выступают против роста расходов на вооружения, политики Североатлантического альянса и Израиля, а также курса действующей власти.В голове колонны протестующие несут десятиметровую растяжку с надписью "Италия, не участвуй в войне!". Они выкрикивают лозунги в поддержку Палестины и скандируют: "Ни монеты, ни солдата для НАТО".Улицы, по которым следуют митингующие, перекрыты. Их сопровождают усиленные наряды полиции.Также сегодня должны были пройти манифестации по типу тех, что состоялись в прошлые выходные. Однако организаторы в последний момент отменили место и время сбора, пообещав опубликовать информацию перед непосредственным началом акции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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италия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

италия, протесты, новости, в мире