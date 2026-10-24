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В Симферополе после атаки ВСУ троллейбусы заменили автобусами
В Симферополе после атаки ВСУ троллейбусы заменили автобусами - РИА Новости Крым, 24.10.2026
В Симферополе после атаки ВСУ троллейбусы заменили автобусами
В Симферополе из-за отключения света троллейбусные направления будут обслуживать автобусы. Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Арсений... РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T12:26
2026-10-24T12:26
2026-10-24T12:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе из-за отключения света троллейбусные направления будут обслуживать автобусы. Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Арсений Козловский.По информации профильного министра, в связи с тем, что троллейбусы не вышли на линии, в сейчас полностью переформатируется движение троллейбусной сети."Для обеспечения перевозок задействован весь резервный фонд, а также автобусы снимаются с действующих автобусных маршрутов и перераспределяются на обслуживание троллейбусных направлений. Соответственно, изменения затронут и работу действующих автобусных маршрутов", - пояснил Козловский, отметив, что уже прорабатывается расписание всех маршрутов с учетом указанных изменений.Ранее департамент транспорта Севастополя сообщал, что троллейбусы в городе-герое также временно не осуществляют движение.В ночь на субботу в результате вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова Крымский полуостров оказался обесточен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште открылся центр содействия - где зарядить телефонКрым остался без света - что известноГде зарядить телефоны в Севастополе – адреса
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В Симферополе после атаки ВСУ троллейбусы заменили автобусами
В Симферополе из-за отключения света на линии вместо троллейбусов вышли автобусы
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе из-за отключения света троллейбусные направления будут обслуживать автобусы. Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Арсений Козловский.
"Из-за ограниченной подачи электроэнергии троллейбусные маршруты временно не функционируют. Для обеспечения транспортного сообщения на данных направлениях предоставляются автобусы", - написал он в своем приватном канале на платформе МАКС.
По информации профильного министра, в связи с тем, что троллейбусы не вышли на линии, в сейчас полностью переформатируется движение троллейбусной сети.
"Для обеспечения перевозок задействован весь резервный фонд, а также автобусы снимаются с действующих автобусных маршрутов и перераспределяются на обслуживание троллейбусных направлений. Соответственно, изменения затронут и работу действующих автобусных маршрутов", - пояснил Козловский, отметив, что уже прорабатывается расписание всех маршрутов с учетом указанных изменений.
Ранее департамент транспорта Севастополя сообщал
, что троллейбусы в городе-герое также временно не осуществляют движение.
В ночь на субботу в результате вражеской атаки
беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова Крымский полуостров оказался обесточен.
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