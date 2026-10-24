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В Крыму вводят графики подачи света и воды из-за атаки ВСУ - Аксенов

В Крыму вводят графики подачи света и воды из-за атаки ВСУ - Аксенов - РИА Новости Крым, 24.10.2026

В Крыму вводят графики подачи света и воды из-за атаки ВСУ - Аксенов

В Крыму вводят графики подачи света и воды из-за вражеской атаки на магистральные энергосети, расположенные за пределами полуострова. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 24.10.2026

2026-10-24T10:31

2026-10-24T10:31

2026-10-24T10:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В Крыму вводят графики подачи света и воды из-за вражеской атаки на магистральные энергосети, расположенные за пределами полуострова. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.По информации Аксенова, восстановительные работы продолжаются, все службы находятся на местах. Актуальные графики отключений будут опубликованы на официальных информационных ресурсах профильных ведомств и администраций.Власти Крыма просят население сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Ранее в субботу советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что авария произошла на энергосетях за пределами Крыма, ведутся восстановительные работы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Троллейбусы в Севастополе не ходят - как работает общественный транспортВ Алуште открылся центр содействия - где зарядить телефонКрым остался без света - что известно

https://crimea.ria.ru/20261024/novosti-kryma-glavnoe-na-utro-24-oktyabrya-1160482758.html

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