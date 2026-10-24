https://crimea.ria.ru/20261024/v-krymu-vozvraschayut-prodazhu-topliva-po-talonam-1160483652.html

В Крыму возвращают продажу топлива по талонам

В Крыму возвращают продажу топлива по талонам - РИА Новости Крым, 24.10.2026

В Крыму возвращают продажу топлива по талонам

В Черноморском районе полуострова Крыму вернули продажу топлива по талонам на АЗС. Об этом глава администрации района Андрей Шатыренко. РИА Новости Крым, 24.10.2026

2026-10-24T10:21

2026-10-24T10:21

2026-10-24T10:21

топливо

топливо в крыму

новости крыма

крым

черноморский район

бензин

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/05/1157398460_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2ceb55a88bd090bb66c51eaaa3528833.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В Черноморском районе полуострова Крыму вернули продажу топлива по талонам на АЗС. Об этом глава администрации района Андрей Шатыренко.По его информации, на АЗС "ТЭС" в 10:15 начнется розничная торговля бензином марки АИ-92, заправить можно автомобиль – залить 20 литров в бак."Ограничение: не более одной заправки в семь дней на одно транспортное средство. Эта мера касается только бензина", - уточнил руководитель района, напомнив о строгом запрете на съемку очередей к АЗС и передвижения бензовозов.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ситуация на внутреннем рынке бензина в России улучшается. Сейчас дефицит составляет около 5%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России увеличили производство бензина и дизеля – правительствоВ Алуште участники СВО по понедельникам смогут заправлять авто без очередиСитуация стабилизировалась: в Севастополе сняли ограничения на заправках

крым

черноморский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

топливо, топливо в крыму, новости крыма, крым, черноморский район, бензин