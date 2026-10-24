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В Крыму возвращают продажу топлива по талонам - РИА Новости Крым, 24.10.2026
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В Крыму возвращают продажу топлива по талонам
В Крыму возвращают продажу топлива по талонам - РИА Новости Крым, 24.10.2026
В Крыму возвращают продажу топлива по талонам
В Черноморском районе полуострова Крыму вернули продажу топлива по талонам на АЗС. Об этом глава администрации района Андрей Шатыренко. РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T10:21
2026-10-24T10:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В Черноморском районе полуострова Крыму вернули продажу топлива по талонам на АЗС. Об этом глава администрации района Андрей Шатыренко.По его информации, на АЗС "ТЭС" в 10:15 начнется розничная торговля бензином марки АИ-92, заправить можно автомобиль – залить 20 литров в бак."Ограничение: не более одной заправки в семь дней на одно транспортное средство. Эта мера касается только бензина", - уточнил руководитель района, напомнив о строгом запрете на съемку очередей к АЗС и передвижения бензовозов.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ситуация на внутреннем рынке бензина в России улучшается. Сейчас дефицит составляет около 5%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России увеличили производство бензина и дизеля – правительствоВ Алуште участники СВО по понедельникам смогут заправлять авто без очередиСитуация стабилизировалась: в Севастополе сняли ограничения на заправках
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РИА Новости Крым
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топливо, топливо в крыму, новости крыма, крым, черноморский район, бензин
В Крыму возвращают продажу топлива по талонам

В Черноморском районе Крыма вернули продажу топлива по талонам на АЗС

10:21 24.10.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 24.10.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В Черноморском районе полуострова Крыму вернули продажу топлива по талонам на АЗС. Об этом глава администрации района Андрей Шатыренко.
"В связи со сложившейся ситуацией с дефицитом топлива на рынке мы вынуждены временно изменить порядок отпуска бензина. <…> С целью справедливого распределения ресурсов и предотвращения ажиотажа мы возобновляем продажу топлива по талонам", - написал он в МАКС.
По его информации, на АЗС "ТЭС" в 10:15 начнется розничная торговля бензином марки АИ-92, заправить можно автомобиль – залить 20 литров в бак.
"Ограничение: не более одной заправки в семь дней на одно транспортное средство. Эта мера касается только бензина", - уточнил руководитель района, напомнив о строгом запрете на съемку очередей к АЗС и передвижения бензовозов.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ситуация на внутреннем рынке бензина в России улучшается. Сейчас дефицит составляет около 5%.
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