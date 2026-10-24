https://crimea.ria.ru/20261024/v-krymu-mozhno-podklyuchit-avariynyy-rouming-1160491606.html

В Крыму можно подключить аварийный роуминг

В Крыму можно подключить аварийный роуминг - РИА Новости Крым, 24.10.2026

В Крыму можно подключить аварийный роуминг

В Крыму работает аварийный роуминг, об этом напомнили в администрации Евпатории со ссылкой на Центр управления регионом. РИА Новости Крым, 24.10.2026

2026-10-24T15:40

2026-10-24T15:40

2026-10-24T15:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В Крыму работает аварийный роуминг, об этом напомнили в администрации Евпатории со ссылкой на Центр управления регионом.Так, обладателям айфонов нужно зайти в меню "Настройки", затем перейти в "Сотовую связь" и "Параметры данных" и включить тумблер "Роуминг данных".Тем, у кого смартфоны, также нужно войти в "Настройки", найти "Сеть и Интернет" или "SIM-карты и мобильные сети", затем выбрать свою SIM и активировать роуминг данных, пояснили в администрации.Ранее в субботу советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что авария произошла на энергосетях за пределами Крыма, ведутся восстановительные работы.В Крыму в связи со сложившейся ситуацией вводят графики подачи света и воды, сообщал в субботу глава республики Сергей Аксенов.По информации властей, восстановительные работы продолжаются, все службы находятся на местах. Актуальные графики отключений будут опубликованы на официальных информационных ресурсах профильных ведомств и администраций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе появится свет - ответ властейВ Симферополе после атаки ВСУ троллейбусы заменили автобусамиУдар ВСУ по энергосетям нарушил электроснабжение Запорожской области

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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