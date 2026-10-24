https://crimea.ria.ru/20261024/v-kerchi-chistyat-ruslo-reki-melek-chesme-1160470720.html

В Керчи чистят русло реки Мелек-Чесме

В Керчи чистят русло реки Мелек-Чесме - РИА Новости Крым, 24.10.2026

В Керчи чистят русло реки Мелек-Чесме

В Керчи начались работы по очистке русла реки Мелек-Чесме. Выполнить их подрядчик планирует в течение двух недель, сообщает администрация города в своем канале... РИА Новости Крым, 24.10.2026

2026-10-24T09:54

2026-10-24T09:54

2026-10-24T09:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В Керчи начались работы по очистке русла реки Мелек-Чесме. Выполнить их подрядчик планирует в течение двух недель, сообщает администрация города в своем канале в МАКС.В ходе работ будет обеспечена пропускная способность Мелек-Чесме в период обильных осадков, при этом, как планируется, экосистема реки не пострадает.Уточняется, что очистка русла реки проводится по поручению и.о. главы администрации Керчи Игоря Крутькова. Предварительно работы были согласованы в ходе недавнего совещания с участием представителей Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма.Ранее научный сотрудник ФИЦ Институт биологии южных морей Григорий Прокопов рассказал, что русла рек в Крыму расчищают перед сезоном дождей, однако данный процесс не всегда идет на пользу уникальным водным объектам полуострова. Из-за формального отношения уничтожаются целые экосистемы, подвергаются исчезновению краснокнижные виды рыб и животных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В реки бассейна Черного моря выпустили более 230 тысяч молодых особей лососяСемь рек Севастополя получили новый статусВ Севастополе реконструируют дамбу в селе Гончарное

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