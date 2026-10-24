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В Керчи чистят русло реки Мелек-Чесме - РИА Новости Крым, 24.10.2026
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В Керчи чистят русло реки Мелек-Чесме
В Керчи чистят русло реки Мелек-Чесме - РИА Новости Крым, 24.10.2026
В Керчи чистят русло реки Мелек-Чесме
В Керчи начались работы по очистке русла реки Мелек-Чесме. Выполнить их подрядчик планирует в течение двух недель, сообщает администрация города в своем канале... РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T09:54
2026-10-24T09:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В Керчи начались работы по очистке русла реки Мелек-Чесме. Выполнить их подрядчик планирует в течение двух недель, сообщает администрация города в своем канале в МАКС.В ходе работ будет обеспечена пропускная способность Мелек-Чесме в период обильных осадков, при этом, как планируется, экосистема реки не пострадает.Уточняется, что очистка русла реки проводится по поручению и.о. главы администрации Керчи Игоря Крутькова. Предварительно работы были согласованы в ходе недавнего совещания с участием представителей Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма.Ранее научный сотрудник ФИЦ Институт биологии южных морей Григорий Прокопов рассказал, что русла рек в Крыму расчищают перед сезоном дождей, однако данный процесс не всегда идет на пользу уникальным водным объектам полуострова. Из-за формального отношения уничтожаются целые экосистемы, подвергаются исчезновению краснокнижные виды рыб и животных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В реки бассейна Черного моря выпустили более 230 тысяч молодых особей лососяСемь рек Севастополя получили новый статусВ Севастополе реконструируют дамбу в селе Гончарное
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керчь, реки, реки крыма, новости крыма, крым
В Керчи чистят русло реки Мелек-Чесме

В Керчи в течение двух недель намерены провести очистку русла реки Мелек-Чесме

09:54 24.10.2026
 
© Администрация КерчиВ Керчи чистят русло реки Мелек-Чесме
В Керчи чистят русло реки Мелек-Чесме
© Администрация Керчи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В Керчи начались работы по очистке русла реки Мелек-Чесме. Выполнить их подрядчик планирует в течение двух недель, сообщает администрация города в своем канале в МАКС.
"Подрядчик планирует выполнить работы за две недели. Задействованы две бригады на плотах. Их задача - собрать мусор с поверхности воды, удалить траву с гидротехнического сооружения, покосить камыш", – говорится в сообщении.
© Администрация КерчиВ Керчи чистят русло реки Мелек-Чесме
В Керчи чистят русло реки Мелек-Чесме
© Администрация Керчи
В Керчи чистят русло реки Мелек-Чесме
В ходе работ будет обеспечена пропускная способность Мелек-Чесме в период обильных осадков, при этом, как планируется, экосистема реки не пострадает.
Уточняется, что очистка русла реки проводится по поручению и.о. главы администрации Керчи Игоря Крутькова. Предварительно работы были согласованы в ходе недавнего совещания с участием представителей Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма.
© Администрация КерчиВ Керчи чистят русло реки Мелек-Чесме
В Керчи чистят русло реки Мелек-Чесме
© Администрация Керчи
В Керчи чистят русло реки Мелек-Чесме
Ранее научный сотрудник ФИЦ Институт биологии южных морей Григорий Прокопов рассказал, что русла рек в Крыму расчищают перед сезоном дождей, однако данный процесс не всегда идет на пользу уникальным водным объектам полуострова. Из-за формального отношения уничтожаются целые экосистемы, подвергаются исчезновению краснокнижные виды рыб и животных.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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