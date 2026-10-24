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В Феодосии из-за перебоев со светом отключили воду – полный список адресов - РИА Новости Крым, 24.10.2026
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В Феодосии из-за перебоев со светом отключили воду – полный список адресов
В Феодосии из-за перебоев со светом отключили воду – полный список адресов - РИА Новости Крым, 24.10.2026
В Феодосии из-за перебоев со светом отключили воду – полный список адресов
В Феодосии из-за перебоев со светом возможно полное или частичное отсутствие воды порядка чем на 160-ти улицах и переулках, также воды не будет в окрестных... РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T14:53
2026-10-24T14:53
новости крыма
вода
вода крыма
феодосия
крым
отключение воды в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии из-за перебоев со светом возможно полное или частичное отсутствие воды порядка чем на 160-ти улицах и переулках, также воды не будет в окрестных селах и СНТ. Об этом предупредил глава администрации Феодосии Владимир Ким.Вода будет полностью или частично отсутствовать у абонентов, проживающих по следующим адресам в Феодосии:улицы Крымская, Шаумяна, Севастопольская, Степаняна, Клементьевская, Гарнаева, Б. Старшинова, Д. Ульянова, Маяковского, Чкалова, Листовничей, Седова, Строительная, Геологическая, пер. Геологический, Энгельса, Чернышевского, Зерновская, Луначарского, Прокопенко, Головина, Федько, пер. Строительный, пер. Крестьянский, пер. Красный, пер. Танкистов, пер. Водопроводный, пер. Консервный, 2-й Сельский пер., пер. Клубный, ул. 3-го Интернационала, Клубная, Калинина, Шевченко, пер. Колхозный, Фестивальная, Комиссарова, Насыпная, пр. Айвазовского, п. Северный, Железнодорожная, Черноморская набережная, Федько, Черноморский тупик, Керченское шоссе, Первушина, пер. Тамбовский, Маяковского, Автобусная, Целинная, Фестивальная, Суворовская, Московская, Степная, Профсоюзная, 1-й - 9-й Профсоюзный проезд, Народная,1й - 4й Степной проезд, Клементьевская, СНТ "Дельфин", СНТ "Радуга", Вересаева, Октябрьская, пер. Димитрова, ул. Халтурина, ул. Разина, пер. Пролетарский, ул. Осоавиахима, ул. Неглинная, ул. Назарова, ул. Верхняя, ул. Нахимова, пер. Нахимова, ул. Восточная, ул. Шмидта, пер .Шмидта, ул. Краснобаева, пер. Циолковского, пер. Бульварный, тупик Кирпичный, ул. Тимирязева, ул. Борисова, ул. Поперечная, Пименова, пер. Форштадский, пер. Потемкина, ул. Очаковская, пер. Очаковский, ул. Гоголя, Чехова, Сейсмическая, Митридатская, Айвазовского, пер. Айвазовского, пер. Фонтанный, пл. Фонтанная, пер. Узкий, пер. Фурманова, Адмиральский бульвар;ул. Щорса, Желябова, 8-го Марта, Старокарантинная, Новокарантинная Потемкинская, Рабочая, Горная, Горького, Партизанская, Еврейская, Комсомольская, Колодяжного, Панова, Виноградная, Володарского, Боевая, Революционная, Стасова, Кочмарского, пер. Беломорский, Куйбышева, Пушкина, Семашко, Русская, К.Маркса, Симферопольское шоссе, Краснодарская, Ялтинская, 30-й Стрелковой дивизии, 3-го Кавалерийского корпуса, Земская, Кирова, Горького, В.Коробкова, Назукина, Боевая, Украинская, Панова, Л.Самариной, Победы, Понамаревой, Кочмарского, Садовая, Виноградная, Северная, Южная, пер. Нефияной, Подгорная, Галерейная, Советская, пр-кт Айвазовского, Мопровский, Мокроусов, Славянский, Адмиральский бульвар, Десантников, Циолковского, Симферопольское шоссе, Габрусева, Аф.Никитина, Анюнаса, Дорожная,2-я Полевая и др.Также без воды временно останутся: массив " Степной", с. Ближнее, микр. Камыши, с. Степное, с.Солнечное, СНТ "Светоч", СНТ "Водоканал", села Насыпное и Береговое, пгт Приморский.В Крыму в связи со сложившейся ситуацией вводят графики подачи света и воды, сообщал в субботу глава республики Сергей Аксенов.По информации властей, восстановительные работы на объекте энергоснабжения продолжаются, все службы находятся на местах. Актуальные графики отключений будут опубликованы на официальных информационных ресурсах профильных ведомств и администраций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе появится свет - ответ властейВ Симферополе после атаки ВСУ троллейбусы заменили автобусамиУдар ВСУ по энергосетям нарушил электроснабжение Запорожской области
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новости крыма, вода, вода крыма, феодосия, крым, отключение воды в крыму
В Феодосии из-за перебоев со светом отключили воду – полный список адресов

В Феодосии из-за перебоев со светом возможно отсутствие воды на 160 улицах и в селах

14:53 24.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллектаОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 24.10.2026
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии из-за перебоев со светом возможно полное или частичное отсутствие воды порядка чем на 160-ти улицах и переулках, также воды не будет в окрестных селах и СНТ. Об этом предупредил глава администрации Феодосии Владимир Ким.

"Феодосийский филиал ГУП РК "Вода Крыма" информирует! В связи с перебоями на сетях электроснабжения на насосной станции 2 подъема на Водоочистных сооружениях возможны перебои в водоснабжении (частичное или полное отсутствие)", - говорится в сообщении.

Вода будет полностью или частично отсутствовать у абонентов, проживающих по следующим адресам в Феодосии:
улицы Крымская, Шаумяна, Севастопольская, Степаняна, Клементьевская, Гарнаева, Б. Старшинова, Д. Ульянова, Маяковского, Чкалова, Листовничей, Седова, Строительная, Геологическая, пер. Геологический, Энгельса, Чернышевского, Зерновская, Луначарского, Прокопенко, Головина, Федько, пер. Строительный, пер. Крестьянский, пер. Красный, пер. Танкистов, пер. Водопроводный, пер. Консервный, 2-й Сельский пер., пер. Клубный, ул. 3-го Интернационала, Клубная, Калинина, Шевченко, пер. Колхозный, Фестивальная, Комиссарова, Насыпная, пр. Айвазовского, п. Северный, Железнодорожная, Черноморская набережная, Федько, Черноморский тупик, Керченское шоссе, Первушина, пер. Тамбовский, Маяковского, Автобусная, Целинная, Фестивальная, Суворовская, Московская, Степная, Профсоюзная, 1-й - 9-й Профсоюзный проезд, Народная,1й - 4й Степной проезд, Клементьевская, СНТ "Дельфин", СНТ "Радуга", Вересаева, Октябрьская, пер. Димитрова, ул. Халтурина, ул. Разина, пер. Пролетарский, ул. Осоавиахима, ул. Неглинная, ул. Назарова, ул. Верхняя, ул. Нахимова, пер. Нахимова, ул. Восточная, ул. Шмидта, пер .Шмидта, ул. Краснобаева, пер. Циолковского, пер. Бульварный, тупик Кирпичный, ул. Тимирязева, ул. Борисова, ул. Поперечная, Пименова, пер. Форштадский, пер. Потемкина, ул. Очаковская, пер. Очаковский, ул. Гоголя, Чехова, Сейсмическая, Митридатская, Айвазовского, пер. Айвазовского, пер. Фонтанный, пл. Фонтанная, пер. Узкий, пер. Фурманова, Адмиральский бульвар;
ул. Щорса, Желябова, 8-го Марта, Старокарантинная, Новокарантинная Потемкинская, Рабочая, Горная, Горького, Партизанская, Еврейская, Комсомольская, Колодяжного, Панова, Виноградная, Володарского, Боевая, Революционная, Стасова, Кочмарского, пер. Беломорский, Куйбышева, Пушкина, Семашко, Русская, К.Маркса, Симферопольское шоссе, Краснодарская, Ялтинская, 30-й Стрелковой дивизии, 3-го Кавалерийского корпуса, Земская, Кирова, Горького, В.Коробкова, Назукина, Боевая, Украинская, Панова, Л.Самариной, Победы, Понамаревой, Кочмарского, Садовая, Виноградная, Северная, Южная, пер. Нефияной, Подгорная, Галерейная, Советская, пр-кт Айвазовского, Мопровский, Мокроусов, Славянский, Адмиральский бульвар, Десантников, Циолковского, Симферопольское шоссе, Габрусева, Аф.Никитина, Анюнаса, Дорожная,2-я Полевая и др.
Также без воды временно останутся: массив " Степной", с. Ближнее, микр. Камыши, с. Степное, с.Солнечное, СНТ "Светоч", СНТ "Водоканал", села Насыпное и Береговое, пгт Приморский.
В Крыму в связи со сложившейся ситуацией вводят графики подачи света и воды, сообщал в субботу глава республики Сергей Аксенов.
По информации властей, восстановительные работы на объекте энергоснабжения продолжаются, все службы находятся на местах. Актуальные графики отключений будут опубликованы на официальных информационных ресурсах профильных ведомств и администраций.
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