https://crimea.ria.ru/20261024/v-alushte-otkrylsya-tsentr-sodeystviya---gde-zaryadit-telefon-1160483540.html

В Алуште открылся центр содействия - где зарядить телефон

В Алуште открылся центр содействия - где зарядить телефон - РИА Новости Крым, 24.10.2026

В Алуште открылся центр содействия - где зарядить телефон

В Алуште в здании администрации открылся центр содействия населению, где можно зарядить мобильные телефоны в период отсутствия электроэнергии. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 24.10.2026

2026-10-24T10:01

2026-10-24T10:01

2026-10-24T10:09

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отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В Алуште в здании администрации открылся центр содействия населению, где можно зарядить мобильные телефоны в период отсутствия электроэнергии. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.Кроме того, зарядить мобильные устройства можно в центральном входе здания ФГБУ "Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России "Крымский" и в ряде магазинов, где есть генераторы, уточнила Огнева, заверив, что в торговых точках предоставят доступ к своим генераторам.Список магазинов, где доступна услуга зарядки, будет опубликован дополнительно, добавила она, обратившись к горожанам и гостям курорта с просьбой сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации."Горячая линия Администрации города: +7 978 965 46 85", - уточнила Огнева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261024/novosti-kryma-glavnoe-na-utro-24-oktyabrya-1160482758.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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