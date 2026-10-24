https://crimea.ria.ru/20261024/v-alushte-otkrylsya-tsentr-sodeystviya---gde-zaryadit-telefon-1160483540.html
В Алуште открылся центр содействия - где зарядить телефон
В Алуште открылся центр содействия - где зарядить телефон - РИА Новости Крым, 24.10.2026
В Алуште открылся центр содействия - где зарядить телефон
В Алуште в здании администрации открылся центр содействия населению, где можно зарядить мобильные телефоны в период отсутствия электроэнергии. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T10:01
2026-10-24T10:01
2026-10-24T10:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В Алуште в здании администрации открылся центр содействия населению, где можно зарядить мобильные телефоны в период отсутствия электроэнергии. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.Кроме того, зарядить мобильные устройства можно в центральном входе здания ФГБУ "Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России "Крымский" и в ряде магазинов, где есть генераторы, уточнила Огнева, заверив, что в торговых точках предоставят доступ к своим генераторам.Список магазинов, где доступна услуга зарядки, будет опубликован дополнительно, добавила она, обратившись к горожанам и гостям курорта с просьбой сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации."Горячая линия Администрации города: +7 978 965 46 85", - уточнила Огнева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Алуште открылся центр содействия - где зарядить телефон
В Алуште в здании администрации открылся центр содействия – власти
10:01 24.10.2026 (обновлено: 10:09 24.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В Алуште в здании администрации открылся центр содействия населению, где можно зарядить мобильные телефоны в период отсутствия электроэнергии. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.
"Информирую вас о том, что в связи со сложившейся ситуацией сегодня, с 10:00 часов, в здании Администрации города (пл. Советская, 1) открывается Центр содействия, где можно зарядить мобильный телефон", - написала она в своем канале МАКС.
Кроме того, зарядить мобильные устройства можно в центральном входе здания ФГБУ "Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России "Крымский" и в ряде магазинов, где есть генераторы, уточнила Огнева, заверив, что в торговых точках предоставят доступ к своим генераторам.
Список магазинов, где доступна услуга зарядки, будет опубликован дополнительно, добавила она, обратившись к горожанам и гостям курорта с просьбой сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
"Горячая линия Администрации города: +7 978 965 46 85", - уточнила Огнева.
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