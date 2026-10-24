https://crimea.ria.ru/20261024/unikalnaya-toponimika-kryma-chto-tsenno-a-chto-nado-pereimenovat--mnenie-1160375615.html

Уникальная топонимика Крыма: что ценно, а что надо переименовать – мнение

Уникальная топонимика Крыма: что ценно, а что надо переименовать – мнение - РИА Новости Крым, 24.10.2026

Уникальная топонимика Крыма: что ценно, а что надо переименовать – мнение

Уникальная топонимика Крыма является нематериальным наследием культуры региона, поэтому изменять географические названия здесь имеет смысл лишь в случаях, когда РИА Новости Крым, 24.10.2026

2026-10-24T21:12

2026-10-24T21:12

2026-10-24T21:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Уникальная топонимика Крыма является нематериальным наследием культуры региона, поэтому изменять географические названия здесь имеет смысл лишь в случаях, когда это действительно оправдано. Например, если одинаковых несколько, что в Крыму не редкость: около 200 названий населенных пунктов "задваивается" и даже "затраивается". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил зампредседателя комиссии по вопросам развития курортов, туризма и экологии Общественной палаты РК, краевед, географ-путешественник Иван Коваленко.Нигде в России такого нетПо словам Коваленко, крымская топонимика – это нематериальное наследие культуры региона."Топонимика Крыма уникальная, нигде в России такого нет... Каждый народ из тех, что жили в Крыму, именовал географические объекты – горы, пещеры, долины, реки и, конечно, населенные пункты – своим языком. Тот, который приходил следом, либо переименовывал их, либо трансформировал под себя. И сегодня осталось топонимическое наследие народов, населявших Крым во все времена, а в основном в позднее Средневековье. Это и крымские татары, и греки, и армяне, и болгары", – рассказал Коваленко.В большинстве своем просто так названия не давали – связывали с некоторой исторической либо географической особенностью местности, так что специалист сразу может догадаться, о каком районе Крыма речь, отмечает он.Так получила название, например, гора Каракуш (кара – черный, куш – птица), на которой жили узнаваемые семейства пернатых, река Бештерек, что в переводе с крымскотатарского значит Пять Тополей, хоть тополя тут уже не растут, и многие другие объекты, поделился краевед.Осталось кое-что даже от самого первого народа, населявшего Крым, коим считают тавров, только теперь это уже не перевести, заметил Коваленко.Первым же топонимом, который появился на карте Крыма, стал древний Пантикапей – нынешняя Керчь, самый старый город России, объединяющий Европу и Азию, добавил эксперт."Перевод простой: "Пантикапей" – в греческого "Рыбный Путь", он был между двумя морями, Черным и Азовским, где много рыбы ходило, и греки ловили рыбу в Пантикапее. А вот Феодосия – это самый старый топоним в Крыму. Название это менялось: была турецкая Кефе, генуэзская Кафа, но в итоге опять, благодаря Екатерине II, снова вернулось название Феодосия – "Богом данная", – поделился краевед.После появилась Керкинитида – нынешняя Евпатория, затем Калос Лимен – теперешний поселок Черноморский, что в переводе "Прекрасная Гавань" и так далее, добавил Коваленко.Нужно относиться серьезноИзменения наименований в Крыму в последние века связаны были как правило со знаковыми историческими вехами, в частности, менялись названия и появлялись новые после вхождения полуострова в состав Российской империи и далее с его развитием. В советский период географические названия претерпели здесь три волны переименований.Причем не всегда это было сделано правильно и оправданно, считает Коваленко."Например, река Биюк-Карасу, переводится как Черная Вода. Переименовали – обоснование есть, оно в архиве хранится, и там написано, что поскольку в этой реке водятся караси, будет она называться Карасевка. Или станция Сирень под Бахчисраем: приезжаешь – нет никаких сиреней. А старое название было – Сюйрень, или Острая скала, и крепость Сциварин там была рядышком", – рассказал Коваленко.Некоторые названия переводились по слуху, или калькой – каждый на свой язык. Так, например, произошло с селом под названием Малореченское, которое на крымскотатарском имело название – Кучук-Узень, что в переводе значит Малая Вода, а на греческом звалось Микропотам, что также относит нас к понятиям "микро" – маленькая и "потам" – вода то есть, по сути, значению, что воды тут мало, отметил Коваленко."Либо это Кизил-Таш. "Кизил – красный, Таш – камень", у нас это Краснокаменка. Но были и объективно очень странные названия, которые выдумывались, как говорится, из головы. Например, есть факты: вот у нас в селе школа – будет пусть село Школьное. Или вот у нас пионерская организация – будет село Пионерское и так далее... Ялту переименовывали в Красноармейск, решили, что прежнее название буржуазное, но потом опять вернули, слава Богу", – перечислил краевед.А еще Симферополь в одно время планировали переименовать в город Крымск, Бахчисарай – в город Пушкиноград, Алушту – в город Кутузов, а Саки – в Озерск, но, к счастью, до этого не дошло, рассказал Коваленко.Поэтому теперь, когда с возвращением Крыма в состав России снова возникают разговоры о необходимости что-то переименовать, к таким идеям он относится с осторожностью, бережно, хотя кое-какие изменения считает допустимыми."Улицы, например, да, я считаю, им нужно возвращать названия исторические, которые были в конце 19-го – в начале 20-го века... Ну а если мы говорим про название населенных пунктов, то, я считаю, что переименовывать их затратно, сложно и не надо. И это уже тоже наша вся история – то, что переименовано", – сказал Коваленко.По его мнению, есть только одна причина, по которой названия населенных пунктов в Крыму могут быть переименованы и это будет уместно – их повторение. А таких случаев, говорит эксперт, сотни. Выходит, переименовать можно было бы десятки сел и поселков."Сел Пушкино, например, четыре в Крыму. Три села Приветных. Вот здесь путаница происходит. И вот с ними как-то еще, можно было бы поработать. Но все должно быть очень серьезно, чтобы соблюсти права жителей, чтобы не было затратно, чтобы все происходило с экскурсом в историю, работала топоническая комиссия", – поделился мнением Коваленко.История + современность = будущееОн отметил, что Крым продолжает развиваться и разрастаться, возникают новые улицы, микрорайоны и целые населенные пункты, которых вполне могут именоваться как в честь людей, прославивших в самых разных сферах советский Крым, так и в честь героев нашего времени – участников специальной военной операции.Такой же подход, по мнению Коваленко, может быть применим и для населенных пунктов с повторяющимися названиями.Что же будет уместным в случаях с остальными населенными пунктами, исторические названия которых начинают забываться или даже уже забыты, так это напомнить их с помощью специальных информационных табличек на въезде, считает Коваленко."То есть мы заезжаем в село, скажем, Кутузовка, и здесь на въезде небольшой щит, на котором написано историческое название: село Шумы. И внизу можно еще написать небольшую историческую справку, что в этом селе в 1774 году состоялось Шумское сражение. То же самое село Доброе под Симферополем – историческое название Мамут-Султан. Здесь можно написать, что это был род знатных татар, которым принадлежали здесь земли", – поделился Коваленко.Еще один вариант сохранить исторические названия тех или иных населенных пунктов, которые сегодня называются на картах иначе, давать их новых компактным поселениям поблизости, а также микрорайонам и районам разрастающихся крымских городов, считает эксперт."Скажем, вот село Пионерское, которой раньше называлось Эски-Сарай, то есть Старый Дворец. И вот окраина села Пионерского... когда возвращались крымские татары в Крым, была названа Эски-Сарай. То есть историческое название как бы вернулось, но на отдельном, компактном населенном пункте. Я считаю, что это разумно и правильно", – заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. 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https://radiosputnik-crimea.ru/20230323/istoriyu-simferopolya-vazhno-sokhranyat-v-toponimakh--kraeved-1127608121.html

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крым, новости крыма, мнения, история, общество, иван коваленко