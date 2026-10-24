https://crimea.ria.ru/20261024/unikalnaya-toponimika-kryma-chto-tsenno-a-chto-nado-pereimenovat--mnenie-1160375615.html
Уникальная топонимика Крыма: что ценно, а что надо переименовать – мнение
Уникальная топонимика Крыма: что ценно, а что надо переименовать – мнение - РИА Новости Крым, 24.10.2026
Уникальная топонимика Крыма: что ценно, а что надо переименовать – мнение
Уникальная топонимика Крыма является нематериальным наследием культуры региона, поэтому изменять географические названия здесь имеет смысл лишь в случаях, когда РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T21:12
2026-10-24T21:12
2026-10-24T21:12
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иван коваленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Уникальная топонимика Крыма является нематериальным наследием культуры региона, поэтому изменять географические названия здесь имеет смысл лишь в случаях, когда это действительно оправдано. Например, если одинаковых несколько, что в Крыму не редкость: около 200 названий населенных пунктов "задваивается" и даже "затраивается". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил зампредседателя комиссии по вопросам развития курортов, туризма и экологии Общественной палаты РК, краевед, географ-путешественник Иван Коваленко.Нигде в России такого нетПо словам Коваленко, крымская топонимика – это нематериальное наследие культуры региона."Топонимика Крыма уникальная, нигде в России такого нет... Каждый народ из тех, что жили в Крыму, именовал географические объекты – горы, пещеры, долины, реки и, конечно, населенные пункты – своим языком. Тот, который приходил следом, либо переименовывал их, либо трансформировал под себя. И сегодня осталось топонимическое наследие народов, населявших Крым во все времена, а в основном в позднее Средневековье. Это и крымские татары, и греки, и армяне, и болгары", – рассказал Коваленко.В большинстве своем просто так названия не давали – связывали с некоторой исторической либо географической особенностью местности, так что специалист сразу может догадаться, о каком районе Крыма речь, отмечает он.Так получила название, например, гора Каракуш (кара – черный, куш – птица), на которой жили узнаваемые семейства пернатых, река Бештерек, что в переводе с крымскотатарского значит Пять Тополей, хоть тополя тут уже не растут, и многие другие объекты, поделился краевед.Осталось кое-что даже от самого первого народа, населявшего Крым, коим считают тавров, только теперь это уже не перевести, заметил Коваленко.Первым же топонимом, который появился на карте Крыма, стал древний Пантикапей – нынешняя Керчь, самый старый город России, объединяющий Европу и Азию, добавил эксперт."Перевод простой: "Пантикапей" – в греческого "Рыбный Путь", он был между двумя морями, Черным и Азовским, где много рыбы ходило, и греки ловили рыбу в Пантикапее. А вот Феодосия – это самый старый топоним в Крыму. Название это менялось: была турецкая Кефе, генуэзская Кафа, но в итоге опять, благодаря Екатерине II, снова вернулось название Феодосия – "Богом данная", – поделился краевед.После появилась Керкинитида – нынешняя Евпатория, затем Калос Лимен – теперешний поселок Черноморский, что в переводе "Прекрасная Гавань" и так далее, добавил Коваленко.Нужно относиться серьезноИзменения наименований в Крыму в последние века связаны были как правило со знаковыми историческими вехами, в частности, менялись названия и появлялись новые после вхождения полуострова в состав Российской империи и далее с его развитием. В советский период географические названия претерпели здесь три волны переименований.Причем не всегда это было сделано правильно и оправданно, считает Коваленко."Например, река Биюк-Карасу, переводится как Черная Вода. Переименовали – обоснование есть, оно в архиве хранится, и там написано, что поскольку в этой реке водятся караси, будет она называться Карасевка. Или станция Сирень под Бахчисраем: приезжаешь – нет никаких сиреней. А старое название было – Сюйрень, или Острая скала, и крепость Сциварин там была рядышком", – рассказал Коваленко.Некоторые названия переводились по слуху, или калькой – каждый на свой язык. Так, например, произошло с селом под названием Малореченское, которое на крымскотатарском имело название – Кучук-Узень, что в переводе значит Малая Вода, а на греческом звалось Микропотам, что также относит нас к понятиям "микро" – маленькая и "потам" – вода то есть, по сути, значению, что воды тут мало, отметил Коваленко."Либо это Кизил-Таш. "Кизил – красный, Таш – камень", у нас это Краснокаменка. Но были и объективно очень странные названия, которые выдумывались, как говорится, из головы. Например, есть факты: вот у нас в селе школа – будет пусть село Школьное. Или вот у нас пионерская организация – будет село Пионерское и так далее... Ялту переименовывали в Красноармейск, решили, что прежнее название буржуазное, но потом опять вернули, слава Богу", – перечислил краевед.А еще Симферополь в одно время планировали переименовать в город Крымск, Бахчисарай – в город Пушкиноград, Алушту – в город Кутузов, а Саки – в Озерск, но, к счастью, до этого не дошло, рассказал Коваленко.Поэтому теперь, когда с возвращением Крыма в состав России снова возникают разговоры о необходимости что-то переименовать, к таким идеям он относится с осторожностью, бережно, хотя кое-какие изменения считает допустимыми."Улицы, например, да, я считаю, им нужно возвращать названия исторические, которые были в конце 19-го – в начале 20-го века... Ну а если мы говорим про название населенных пунктов, то, я считаю, что переименовывать их затратно, сложно и не надо. И это уже тоже наша вся история – то, что переименовано", – сказал Коваленко.По его мнению, есть только одна причина, по которой названия населенных пунктов в Крыму могут быть переименованы и это будет уместно – их повторение. А таких случаев, говорит эксперт, сотни. Выходит, переименовать можно было бы десятки сел и поселков."Сел Пушкино, например, четыре в Крыму. Три села Приветных. Вот здесь путаница происходит. И вот с ними как-то еще, можно было бы поработать. Но все должно быть очень серьезно, чтобы соблюсти права жителей, чтобы не было затратно, чтобы все происходило с экскурсом в историю, работала топоническая комиссия", – поделился мнением Коваленко.История + современность = будущееОн отметил, что Крым продолжает развиваться и разрастаться, возникают новые улицы, микрорайоны и целые населенные пункты, которых вполне могут именоваться как в честь людей, прославивших в самых разных сферах советский Крым, так и в честь героев нашего времени – участников специальной военной операции.Такой же подход, по мнению Коваленко, может быть применим и для населенных пунктов с повторяющимися названиями.Что же будет уместным в случаях с остальными населенными пунктами, исторические названия которых начинают забываться или даже уже забыты, так это напомнить их с помощью специальных информационных табличек на въезде, считает Коваленко."То есть мы заезжаем в село, скажем, Кутузовка, и здесь на въезде небольшой щит, на котором написано историческое название: село Шумы. И внизу можно еще написать небольшую историческую справку, что в этом селе в 1774 году состоялось Шумское сражение. То же самое село Доброе под Симферополем – историческое название Мамут-Султан. Здесь можно написать, что это был род знатных татар, которым принадлежали здесь земли", – поделился Коваленко.Еще один вариант сохранить исторические названия тех или иных населенных пунктов, которые сегодня называются на картах иначе, давать их новых компактным поселениям поблизости, а также микрорайонам и районам разрастающихся крымских городов, считает эксперт."Скажем, вот село Пионерское, которой раньше называлось Эски-Сарай, то есть Старый Дворец. И вот окраина села Пионерского... когда возвращались крымские татары в Крым, была названа Эски-Сарай. То есть историческое название как бы вернулось, но на отдельном, компактном населенном пункте. Я считаю, что это разумно и правильно", – заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. 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крым, новости крыма, мнения, история, общество, иван коваленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым.
Уникальная топонимика Крыма является нематериальным наследием культуры региона, поэтому изменять географические названия здесь имеет смысл лишь в случаях, когда это действительно оправдано. Например, если одинаковых несколько, что в Крыму не редкость: около 200 названий населенных пунктов "задваивается" и даже "затраивается". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил зампредседателя комиссии по вопросам развития курортов, туризма и экологии Общественной палаты РК, краевед, географ-путешественник Иван Коваленко.
Нигде в России такого нет
По словам Коваленко, крымская топонимика – это нематериальное наследие культуры региона.
"Топонимика Крыма уникальная, нигде в России такого нет... Каждый народ из тех, что жили в Крыму, именовал географические объекты – горы, пещеры, долины, реки и, конечно, населенные пункты – своим языком. Тот, который приходил следом, либо переименовывал их, либо трансформировал под себя. И сегодня осталось топонимическое наследие народов, населявших Крым во все времена, а в основном в позднее Средневековье. Это и крымские татары, и греки, и армяне, и болгары", – рассказал Коваленко.
В большинстве своем просто так названия не давали – связывали с некоторой исторической либо географической особенностью местности, так что специалист сразу может догадаться, о каком районе Крыма речь, отмечает он.
Так получила название, например, гора Каракуш (кара – черный, куш – птица), на которой жили узнаваемые семейства пернатых, река Бештерек, что в переводе с крымскотатарского значит Пять Тополей, хоть тополя тут уже не растут, и многие другие объекты, поделился краевед.
Осталось кое-что даже от самого первого народа, населявшего Крым, коим считают тавров, только теперь это уже не перевести, заметил Коваленко.
"Тавры говорили на языке, который, как считают, был ираноязычный, но от них топонимических названий не осталось, поскольку потом десятки народов их поглотили. Но лингвисты, топонимисты говорят, что есть ряд названий в Крыму, которые не переводятся, что у них нет корней ни в каком другом языке. Это, например, Марсанда и Урианда – сейчас мы их называем правильно Массандра и Ореанда, но это уже русская трансформация старых топонимов. А изначальные названия – это не греческий, не татарский, не армянский. Скорее всего это праязык, язык тавров", – сказал Коваленко.
Первым же топонимом, который появился на карте Крыма, стал древний Пантикапей – нынешняя Керчь, самый старый город России, объединяющий Европу и Азию, добавил эксперт.
"Перевод простой: "Пантикапей" – в греческого "Рыбный Путь", он был между двумя морями, Черным и Азовским, где много рыбы ходило, и греки ловили рыбу в Пантикапее. А вот Феодосия – это самый старый топоним в Крыму. Название это менялось: была турецкая Кефе, генуэзская Кафа, но в итоге опять, благодаря Екатерине II, снова вернулось название Феодосия – "Богом данная", – поделился краевед.
После появилась Керкинитида – нынешняя Евпатория, затем Калос Лимен – теперешний поселок Черноморский, что в переводе "Прекрасная Гавань" и так далее, добавил Коваленко.
Нужно относиться серьезно
Изменения наименований в Крыму в последние века связаны были как правило со знаковыми историческими вехами, в частности, менялись названия и появлялись новые после вхождения полуострова в состав Российской империи и далее с его развитием. В советский период географические названия претерпели здесь три волны переименований.
Причем не всегда это было сделано правильно и оправданно, считает Коваленко.
"Например, река Биюк-Карасу, переводится как Черная Вода. Переименовали – обоснование есть, оно в архиве хранится, и там написано, что поскольку в этой реке водятся караси, будет она называться Карасевка. Или станция Сирень под Бахчисраем: приезжаешь – нет никаких сиреней. А старое название было – Сюйрень, или Острая скала, и крепость Сциварин там была рядышком", – рассказал Коваленко.
Некоторые названия переводились по слуху, или калькой – каждый на свой язык. Так, например, произошло с селом под названием Малореченское, которое на крымскотатарском имело название – Кучук-Узень, что в переводе значит Малая Вода, а на греческом звалось Микропотам, что также относит нас к понятиям "микро" – маленькая и "потам" – вода то есть, по сути, значению, что воды тут мало, отметил Коваленко.
"Либо это Кизил-Таш. "Кизил – красный, Таш – камень", у нас это Краснокаменка. Но были и объективно очень странные названия, которые выдумывались, как говорится, из головы. Например, есть факты: вот у нас в селе школа – будет пусть село Школьное. Или вот у нас пионерская организация – будет село Пионерское и так далее... Ялту переименовывали в Красноармейск, решили, что прежнее название буржуазное, но потом опять вернули, слава Богу", – перечислил краевед.
А еще Симферополь в одно время планировали переименовать в город Крымск, Бахчисарай – в город Пушкиноград, Алушту – в город Кутузов, а Саки – в Озерск, но, к счастью, до этого не дошло, рассказал Коваленко.
Поэтому теперь, когда с возвращением Крыма в состав России снова возникают разговоры о необходимости что-то переименовать, к таким идеям он относится с осторожностью, бережно, хотя кое-какие изменения считает допустимыми.
"Улицы, например, да, я считаю, им нужно возвращать названия исторические, которые были в конце 19-го – в начале 20-го века... Ну а если мы говорим про название населенных пунктов, то, я считаю, что переименовывать их затратно, сложно и не надо. И это уже тоже наша вся история – то, что переименовано", – сказал Коваленко.
По его мнению, есть только одна причина, по которой названия населенных пунктов в Крыму могут быть переименованы и это будет уместно – их повторение. А таких случаев, говорит эксперт, сотни. Выходит, переименовать можно было бы десятки сел и поселков.
"Сел Пушкино, например, четыре в Крыму. Три села Приветных. Вот здесь путаница происходит. И вот с ними как-то еще, можно было бы поработать. Но все должно быть очень серьезно, чтобы соблюсти права жителей, чтобы не было затратно, чтобы все происходило с экскурсом в историю, работала топоническая комиссия", – поделился мнением Коваленко.
История + современность = будущее
Он отметил, что Крым продолжает развиваться и разрастаться, возникают новые улицы, микрорайоны и целые населенные пункты, которых вполне могут именоваться как в честь людей, прославивших в самых разных сферах советский Крым, так и в честь героев нашего времени – участников специальной военной операции.
Такой же подход, по мнению Коваленко, может быть применим и для населенных пунктов с повторяющимися названиями.
Что же будет уместным в случаях с остальными населенными пунктами, исторические названия которых начинают забываться или даже уже забыты, так это напомнить их с помощью специальных информационных табличек на въезде, считает Коваленко.
"То есть мы заезжаем в село, скажем, Кутузовка, и здесь на въезде небольшой щит, на котором написано историческое название: село Шумы. И внизу можно еще написать небольшую историческую справку, что в этом селе в 1774 году состоялось Шумское сражение. То же самое село Доброе под Симферополем – историческое название Мамут-Султан. Здесь можно написать, что это был род знатных татар, которым принадлежали здесь земли", – поделился Коваленко.
Еще один вариант сохранить исторические названия тех или иных населенных пунктов, которые сегодня называются на картах иначе, давать их новых компактным поселениям поблизости, а также микрорайонам и районам разрастающихся крымских городов, считает эксперт.
"Скажем, вот село Пионерское, которой раньше называлось Эски-Сарай, то есть Старый Дворец. И вот окраина села Пионерского... когда возвращались крымские татары в Крым, была названа Эски-Сарай. То есть историческое название как бы вернулось, но на отдельном, компактном населенном пункте. Я считаю, что это разумно и правильно", – заключил он.
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