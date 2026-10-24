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Удар ВСУ по энергосетям нарушил электроснабжение Запорожской области
Удар ВСУ по энергосетям нарушил электроснабжение Запорожской области - РИА Новости Крым, 24.10.2026
Удар ВСУ по энергосетям нарушил электроснабжение Запорожской области
В Запорожской области нарушено энергоснабжение в результате вражеской атаки по магистральным энергосетям вне региона. Об этом сообщил губернатор Евгений... РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T12:12
2026-10-24T12:12
2026-10-24T12:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В Запорожской области нарушено энергоснабжение в результате вражеской атаки по магистральным энергосетям вне региона. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.При этом губернатор попросил жителей и гостей региона сохранять спокойствие, и заверил, что восстановительные работы ведутся, и будут продолжаться до стабилизации обстановки, поскольку находятся на особом контроле федерального центра.В ночь на субботу в результате вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова Крымский полуостров оказался обесточен. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, введен особый режим. Об этом сообщают власти Крыма и Севастополя.Новые пункты содействия населению в период отключения электроэнергии открылись в Севастополе в Казачьей бухте, Ленинском районе и на Северной стороне, сообщали ранее в пресс-службе правительства города.В Крыму в связи со сложившейся ситуацией вводят графики подачи света и воды, сообщал в субботу глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Троллейбусы в Севастополе не ходят - как работает общественный транспортВ Алуште открылся центр содействия - где зарядить телефонКрым остался без света - что известно
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запорожская область, евгений балицкий, новости, новости сво, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, отключение электроэнергии
Удар ВСУ по энергосетям нарушил электроснабжение Запорожской области
Удар ВСУ по магистральным энергосетям нарушил электроснабжение в Запорожской области