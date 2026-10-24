Рейтинг@Mail.ru
Удар ВСУ по энергосетям нарушил электроснабжение Запорожской области - РИА Новости Крым, 24.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261024/udar-vsu-po-energosetyam-narushil-elektrosnabzhenie-zaporozhskoy-oblasti-1160485972.html
Удар ВСУ по энергосетям нарушил электроснабжение Запорожской области
Удар ВСУ по энергосетям нарушил электроснабжение Запорожской области - РИА Новости Крым, 24.10.2026
Удар ВСУ по энергосетям нарушил электроснабжение Запорожской области
В Запорожской области нарушено энергоснабжение в результате вражеской атаки по магистральным энергосетям вне региона. Об этом сообщил губернатор Евгений... РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T12:12
2026-10-24T12:12
запорожская область
евгений балицкий
новости
новости сво
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
новые регионы россии
отключение электроэнергии
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/04/10/1155252518_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_22e17f5741953ecbfc1da87f97e815b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В Запорожской области нарушено энергоснабжение в результате вражеской атаки по магистральным энергосетям вне региона. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.При этом губернатор попросил жителей и гостей региона сохранять спокойствие, и заверил, что восстановительные работы ведутся, и будут продолжаться до стабилизации обстановки, поскольку находятся на особом контроле федерального центра.В ночь на субботу в результате вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова Крымский полуостров оказался обесточен. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, введен особый режим. Об этом сообщают власти Крыма и Севастополя.Новые пункты содействия населению в период отключения электроэнергии открылись в Севастополе в Казачьей бухте, Ленинском районе и на Северной стороне, сообщали ранее в пресс-службе правительства города.В Крыму в связи со сложившейся ситуацией вводят графики подачи света и воды, сообщал в субботу глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Троллейбусы в Севастополе не ходят - как работает общественный транспортВ Алуште открылся центр содействия - где зарядить телефонКрым остался без света - что известно
https://crimea.ria.ru/20261024/krym-i-sevastopol-ostalis-bez-sveta---chto-izvestno-1160485001.html
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/04/10/1155252518_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b621f8d30dedde71e5bd8a4404ec46b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, евгений балицкий, новости, новости сво, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, отключение электроэнергии
Удар ВСУ по энергосетям нарушил электроснабжение Запорожской области

Удар ВСУ по магистральным энергосетям нарушил электроснабжение в Запорожской области

12:12 24.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп
Восстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп - РИА Новости, 1920, 24.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В Запорожской области нарушено энергоснабжение в результате вражеской атаки по магистральным энергосетям вне региона. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"В результате атаки БПЛА противника на магистральные энергосети, расположенные за пределами нашего региона, электроснабжение Запорожской области нарушено. <…> Запорожская область находится в вынужденном режиме графиков подачи электроснабжения, и очередная атака создает сложности со стабильностью систем", - написал он в МАКС.

При этом губернатор попросил жителей и гостей региона сохранять спокойствие, и заверил, что восстановительные работы ведутся, и будут продолжаться до стабилизации обстановки, поскольку находятся на особом контроле федерального центра.
В ночь на субботу в результате вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова Крымский полуостров оказался обесточен. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, введен особый режим. Об этом сообщают власти Крыма и Севастополя.
Новые пункты содействия населению в период отключения электроэнергии открылись в Севастополе в Казачьей бухте, Ленинском районе и на Северной стороне, сообщали ранее в пресс-службе правительства города.
В Крыму в связи со сложившейся ситуацией вводят графики подачи света и воды, сообщал в субботу глава республики Сергей Аксенов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Троллейбусы в Севастополе не ходят - как работает общественный транспорт
В Алуште открылся центр содействия - где зарядить телефон
Крым остался без света - что известно
Балаклавская ТЭС в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.10.2026
11:30
Крым и Севастополь остались без света - что известно
 
Запорожская областьЕвгений БалицкийНовостиНовости СВОАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новые регионы РоссииОтключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:27Ялта обесточена – где можно зарядить телефоны
14:14Крымский мост сейчас - обстановка к обеду субботы
13:41Крымский "Байрон" Илья Сельвинский
13:15Армия России взяла новые рубежи и позиции в зоне СВО
12:57Когда в Севастополе появится свет - ответ властей
12:42Крылатые ракеты и почти 1300 дронов: отбита атака ВСУ на регионы России
12:26В Симферополе после атаки ВСУ троллейбусы заменили автобусами
12:12Удар ВСУ по энергосетям нарушил электроснабжение Запорожской области
11:53Как скала - корабел из Керчи восстановился после тяжелого ранения на СВО
11:30Крым и Севастополь остались без света - что известно
11:07ЧС в Большой Ялте – десять домов остаются подтопленными
10:43Где зарядить телефоны в Севастополе – адреса
10:31В Крыму вводят графики подачи света и воды из-за атаки ВСУ - Аксенов
10:21В Крыму возвращают продажу топлива по талонам
10:15Крымский мост: за час очередь выросла в пять раз
10:01В Алуште открылся центр содействия - где зарядить телефон
09:54В Керчи чистят русло реки Мелек-Чесме
09:32Штурмовики "Днепра" зачищают опорники врага – кадры учений
09:05Крымский мост - ситуация на утро субботы
08:57ВСУ атаковали регионы России 616-ю дронами
Лента новостейМолния