https://crimea.ria.ru/20261024/udar-vsu-po-energosetyam-narushil-elektrosnabzhenie-zaporozhskoy-oblasti-1160485972.html

Удар ВСУ по энергосетям нарушил электроснабжение Запорожской области

Удар ВСУ по энергосетям нарушил электроснабжение Запорожской области - РИА Новости Крым, 24.10.2026

Удар ВСУ по энергосетям нарушил электроснабжение Запорожской области

В Запорожской области нарушено энергоснабжение в результате вражеской атаки по магистральным энергосетям вне региона. Об этом сообщил губернатор Евгений... РИА Новости Крым, 24.10.2026

2026-10-24T12:12

2026-10-24T12:12

2026-10-24T12:12

запорожская область

евгений балицкий

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атаки всу

всу (вооруженные силы украины)

новые регионы россии

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В Запорожской области нарушено энергоснабжение в результате вражеской атаки по магистральным энергосетям вне региона. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.При этом губернатор попросил жителей и гостей региона сохранять спокойствие, и заверил, что восстановительные работы ведутся, и будут продолжаться до стабилизации обстановки, поскольку находятся на особом контроле федерального центра.В ночь на субботу в результате вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова Крымский полуостров оказался обесточен. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, введен особый режим. Об этом сообщают власти Крыма и Севастополя.Новые пункты содействия населению в период отключения электроэнергии открылись в Севастополе в Казачьей бухте, Ленинском районе и на Северной стороне, сообщали ранее в пресс-службе правительства города.В Крыму в связи со сложившейся ситуацией вводят графики подачи света и воды, сообщал в субботу глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Троллейбусы в Севастополе не ходят - как работает общественный транспортВ Алуште открылся центр содействия - где зарядить телефонКрым остался без света - что известно

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запорожская область

новые регионы россии

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, новости, новости сво, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, отключение электроэнергии