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Цех по производству безэкипажных катеров ВСУ уничтожен в порту Черноморск

Цех по производству безэкипажных катеров ВСУ уничтожен в порту Черноморск - РИА Новости Крым, 24.10.2026

Цех по производству безэкипажных катеров ВСУ уничтожен в порту Черноморск

Цех по производству безэкипажных катеров ВСУ уничтожен в порту Черноморск Одесской области, сообщает утром в субботу Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.10.2026

2026-10-24T08:28

2026-10-24T08:28

2026-10-24T08:32

одесса

одесская область

беспилотник (бпла, дрон)

безэкипажные катера

производство

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Цех по производству безэкипажных катеров ВСУ уничтожен в порту Черноморск Одесской области, сообщает утром в субботу Минобороны России."Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В результате удара в порту Черноморск поражен цех по производству безэкипажных катеров", - говорится в сообщении ведомства.Кроме того, по информации Минобороны, на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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