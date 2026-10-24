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Цех по производству безэкипажных катеров ВСУ уничтожен в порту Черноморск - РИА Новости Крым, 24.10.2026
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Цех по производству безэкипажных катеров ВСУ уничтожен в порту Черноморск
Цех по производству безэкипажных катеров ВСУ уничтожен в порту Черноморск - РИА Новости Крым, 24.10.2026
Цех по производству безэкипажных катеров ВСУ уничтожен в порту Черноморск
Цех по производству безэкипажных катеров ВСУ уничтожен в порту Черноморск Одесской области, сообщает утром в субботу Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T08:28
2026-10-24T08:32
одесса
одесская область
беспилотник (бпла, дрон)
безэкипажные катера
производство
всу (вооруженные силы украины)
новости
министерство обороны рф
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Цех по производству безэкипажных катеров ВСУ уничтожен в порту Черноморск Одесской области, сообщает утром в субботу Минобороны России."Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В результате удара в порту Черноморск поражен цех по производству безэкипажных катеров", - говорится в сообщении ведомства.Кроме того, по информации Минобороны, на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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одесса, одесская область, беспилотник (бпла, дрон), безэкипажные катера, производство, всу (вооруженные силы украины), новости, министерство обороны рф, новости сво, украина
Цех по производству безэкипажных катеров ВСУ уничтожен в порту Черноморск

Цех по производству безэкипажных катеров ВСУ уничтожен в порту Черноморск - Минобороны

08:28 24.10.2026 (обновлено: 08:32 24.10.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Цех по производству безэкипажных катеров ВСУ уничтожен в порту Черноморск Одесской области, сообщает утром в субботу Минобороны России.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В результате удара в порту Черноморск поражен цех по производству безэкипажных катеров", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, по информации Минобороны, на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ОдессаОдесская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Безэкипажные катераПроизводствоВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиМинистерство обороны РФНовости СВОУкраина
 
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