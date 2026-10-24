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Цех по производству безэкипажных катеров ВСУ уничтожен в порту Черноморск
Цех по производству безэкипажных катеров ВСУ уничтожен в порту Черноморск - РИА Новости Крым, 24.10.2026
Цех по производству безэкипажных катеров ВСУ уничтожен в порту Черноморск
Цех по производству безэкипажных катеров ВСУ уничтожен в порту Черноморск Одесской области, сообщает утром в субботу Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T08:28
2026-10-24T08:28
2026-10-24T08:32
одесса
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Цех по производству безэкипажных катеров ВСУ уничтожен в порту Черноморск Одесской области, сообщает утром в субботу Минобороны России."Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В результате удара в порту Черноморск поражен цех по производству безэкипажных катеров", - говорится в сообщении ведомства.Кроме того, по информации Минобороны, на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Цех по производству безэкипажных катеров ВСУ уничтожен в порту Черноморск
Цех по производству безэкипажных катеров ВСУ уничтожен в порту Черноморск - Минобороны
08:28 24.10.2026 (обновлено: 08:32 24.10.2026)