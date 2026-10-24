https://crimea.ria.ru/20261024/trolleybusy-v-sevastopole-ne-khodyat---kak-rabotaet-obschestvennyy-transport-1160482332.html

Троллейбусы в Севастополе не ходят - как работает общественный транспорт

Троллейбусы в Севастополе не ходят - как работает общественный транспорт - РИА Новости Крым, 24.10.2026

Троллейбусы в Севастополе не ходят - как работает общественный транспорт

Троллейбусы в Севастополе временно не осуществляют движение, сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 24.10.2026

2026-10-24T07:59

2026-10-24T07:59

2026-10-24T07:59

севастополь

транспорт

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Троллейбусы в Севастополе временно не осуществляют движение, сообщает городской департамент транспорта."Автобусы № 30, 32В, 92 временно не осуществляют движение. По троллейбусным маршрутам № 5, 7, 10, 12, 14 временно осуществляют движение автобусы. Автобусы № 18, 37, 40, 41, 129, 182, 183 работают согласно расписания. Автобусы иных маршрутов следуют с увеличенным интервалом. Пассажирские катера на всех линиях работают согласно расписания", - говорится в сообщении департамента.Ранее правительство города сообщало в официальном канале в МАКС, что результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя, город временно остался без электроснабжения. На объектах был введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Также нет света в городах Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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