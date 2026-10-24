https://crimea.ria.ru/20261024/trolleybusy-v-sevastopole-ne-khodyat---kak-rabotaet-obschestvennyy-transport-1160482332.html
Троллейбусы в Севастополе не ходят - как работает общественный транспорт
Троллейбусы в Севастополе не ходят - как работает общественный транспорт - РИА Новости Крым, 24.10.2026
Троллейбусы в Севастополе не ходят - как работает общественный транспорт
Троллейбусы в Севастополе временно не осуществляют движение, сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T07:59
2026-10-24T07:59
2026-10-24T07:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Троллейбусы в Севастополе временно не осуществляют движение, сообщает городской департамент транспорта."Автобусы № 30, 32В, 92 временно не осуществляют движение. По троллейбусным маршрутам № 5, 7, 10, 12, 14 временно осуществляют движение автобусы. Автобусы № 18, 37, 40, 41, 129, 182, 183 работают согласно расписания. Автобусы иных маршрутов следуют с увеличенным интервалом. Пассажирские катера на всех линиях работают согласно расписания", - говорится в сообщении департамента.Ранее правительство города сообщало в официальном канале в МАКС, что результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя, город временно остался без электроснабжения. На объектах был введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Также нет света в городах Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Троллейбусы в Севастополе не ходят - как работает общественный транспорт
Троллейбусы в Севастополе не ходят - как работает общественный транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Троллейбусы в Севастополе временно не осуществляют движение, сообщает городской департамент транспорта.
"Автобусы № 30, 32В, 92 временно не осуществляют движение. По троллейбусным маршрутам № 5, 7, 10, 12, 14 временно осуществляют движение автобусы. Автобусы № 18, 37, 40, 41, 129, 182, 183 работают согласно расписания. Автобусы иных маршрутов следуют с увеличенным интервалом. Пассажирские катера на всех линиях работают согласно расписания", - говорится в сообщении департамента.
Ранее правительство города сообщало в официальном канале в МАКС, что результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя, город временно остался без электроснабжения. На объектах был введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.
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