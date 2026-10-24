Рейтинг@Mail.ru
Троллейбусы в Севастополе не ходят - как работает общественный транспорт - РИА Новости Крым, 24.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261024/trolleybusy-v-sevastopole-ne-khodyat---kak-rabotaet-obschestvennyy-transport-1160482332.html
Троллейбусы в Севастополе не ходят - как работает общественный транспорт
Троллейбусы в Севастополе не ходят - как работает общественный транспорт - РИА Новости Крым, 24.10.2026
Троллейбусы в Севастополе не ходят - как работает общественный транспорт
Троллейбусы в Севастополе временно не осуществляют движение, сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T07:59
2026-10-24T07:59
севастополь
транспорт
отключение электроэнергии
отключение электроэнергии в крыму
троллейбус
новости севастополя
атаки всу на крым
правительство севастополя
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/04/15/1136728926_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_546bec4000a4bc856515b4b2023823f5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Троллейбусы в Севастополе временно не осуществляют движение, сообщает городской департамент транспорта."Автобусы № 30, 32В, 92 временно не осуществляют движение. По троллейбусным маршрутам № 5, 7, 10, 12, 14 временно осуществляют движение автобусы. Автобусы № 18, 37, 40, 41, 129, 182, 183 работают согласно расписания. Автобусы иных маршрутов следуют с увеличенным интервалом. Пассажирские катера на всех линиях работают согласно расписания", - говорится в сообщении департамента.Ранее правительство города сообщало в официальном канале в МАКС, что результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя, город временно остался без электроснабжения. На объектах был введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Также нет света в городах Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261024/krym-ostalsya-bez-sveta---chto-izvestno-1160481890.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/04/15/1136728926_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_22a861341a10c8fad2ac1c8e6d85ef4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, транспорт, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму, троллейбус, новости севастополя, атаки всу на крым, правительство севастополя
Троллейбусы в Севастополе не ходят - как работает общественный транспорт

Троллейбусы в Севастополе не ходят - как работает общественный транспорт

07:59 24.10.2026
 
© Telegram Дептранс СевастополяТроллейбус в Севастополе
Троллейбус в Севастополе
© Telegram Дептранс Севастополя
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Троллейбусы в Севастополе временно не осуществляют движение, сообщает городской департамент транспорта.
"Автобусы № 30, 32В, 92 временно не осуществляют движение. По троллейбусным маршрутам № 5, 7, 10, 12, 14 временно осуществляют движение автобусы. Автобусы № 18, 37, 40, 41, 129, 182, 183 работают согласно расписания. Автобусы иных маршрутов следуют с увеличенным интервалом. Пассажирские катера на всех линиях работают согласно расписания", - говорится в сообщении департамента.
Ранее правительство города сообщало в официальном канале в МАКС, что результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя, город временно остался без электроснабжения. На объектах был введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.
Также нет света в городах Крыма.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крым из космоса. Фото космонавта Олега Скрипочки.
06:38
Крым остался без света - что известно
 
СевастопольТранспортОтключение электроэнергииОтключение электроэнергии в КрымуТроллейбусНовости СевастополяАтаки ВСУ на КрымПравительство Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:43Где зарядить телефоны в Севастополе – адреса
10:31В Крыму вводят графики подачи света и воды из-за атаки ВСУ - Аксенов
10:21В Крыму возвращают продажу топлива по талонам
10:15Крымский мост: за час очередь выросла в пять раз
10:01В Алуште открылся центр содействия - где зарядить телефон
09:54В Керчи чистят русло реки Мелек-Чесме
09:32Штурмовики "Днепра" зачищают опорники врага – кадры учений
09:05Крымский мост - ситуация на утро субботы
08:57ВСУ атаковали регионы России 616-ю дронами
08:46Новости Крыма: главное на утро 24 октября
08:28Цех по производству безэкипажных катеров ВСУ уничтожен в порту Черноморск
08:13День спецназа: как была создана элита Вооруженных сил России
07:59Троллейбусы в Севастополе не ходят - как работает общественный транспорт
07:52Атака на Ростов 80-ти дронов ВСУ: поврежден 21 пассажирский автобус
07:09"95-й квартал отдыхает": глава Херсонской облдумы о нарративах Киева по Алешкам
06:38Крым остался без света - что известно
00:01Из дождей в тепло: погода в Крыму на субботу
22:54Режим тишины в Алешках и возвращение из плена крымских бойцов: главное за день
22:47Россия направила три танкера с дизтопливом к восточному побережью Атлантики
22:37Вероятность распространения вируса Шамонда в мире: в ВОЗ сделали заявление
Лента новостейМолния