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Трагедия в Турции: в упавшем в канал автомобиле погибли 4 детей и 2 женщины
Трагедия в Турции: в упавшем в канал автомобиле погибли 4 детей и 2 женщины - РИА Новости Крым, 24.10.2026
Трагедия в Турции: в упавшем в канал автомобиле погибли 4 детей и 2 женщины
Шесть человек, в том числе четверо детей, погибли в результате падения автомобиля в оросительный канал в районе Нусайбин провинции Мардин на юго-востоке Турции, РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T17:39
2026-10-24T17:39
2026-10-24T17:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Шесть человек, в том числе четверо детей, погибли в результате падения автомобиля в оросительный канал в районе Нусайбин провинции Мардин на юго-востоке Турции, сообщила газета Hürriyet.По данным издания, авария произошла на участке дороги Нусайбин - Джизре, в районе сельского квартала Тепеалты. Водитель автомобиля не справился с управлением, после чего машина съехала с дороги и упала в канал.Тела погибших направлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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турция, дтп, происшествия, в мире, новости
Трагедия в Турции: в упавшем в канал автомобиле погибли 4 детей и 2 женщины
Автомобиль упал в оросительный канал в Турции - погибли 4 детей и 2 женщины