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Трагедия в Турции: в упавшем в канал автомобиле погибли 4 детей и 2 женщины - РИА Новости Крым, 24.10.2026
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Трагедия в Турции: в упавшем в канал автомобиле погибли 4 детей и 2 женщины
Трагедия в Турции: в упавшем в канал автомобиле погибли 4 детей и 2 женщины - РИА Новости Крым, 24.10.2026
Трагедия в Турции: в упавшем в канал автомобиле погибли 4 детей и 2 женщины
Шесть человек, в том числе четверо детей, погибли в результате падения автомобиля в оросительный канал в районе Нусайбин провинции Мардин на юго-востоке Турции, РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T17:39
2026-10-24T17:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Шесть человек, в том числе четверо детей, погибли в результате падения автомобиля в оросительный канал в районе Нусайбин провинции Мардин на юго-востоке Турции, сообщила газета Hürriyet.По данным издания, авария произошла на участке дороги Нусайбин - Джизре, в районе сельского квартала Тепеалты. Водитель автомобиля не справился с управлением, после чего машина съехала с дороги и упала в канал.Тела погибших направлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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турция, дтп, происшествия, в мире, новости
Трагедия в Турции: в упавшем в канал автомобиле погибли 4 детей и 2 женщины

Автомобиль упал в оросительный канал в Турции - погибли 4 детей и 2 женщины

17:39 24.10.2026
 
© РИА Новости . Victoria ViatrisСкорая помощь. Турция
Скорая помощь. Турция - РИА Новости, 1920, 24.10.2026
© РИА Новости . Victoria Viatris
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Шесть человек, в том числе четверо детей, погибли в результате падения автомобиля в оросительный канал в районе Нусайбин провинции Мардин на юго-востоке Турции, сообщила газета Hürriyet.
По данным издания, авария произошла на участке дороги Нусайбин - Джизре, в районе сельского квартала Тепеалты. Водитель автомобиля не справился с управлением, после чего машина съехала с дороги и упала в канал.
"Прибывшие на место медики, пожарные и жандармы обнаружили в автомобиле тела четверых детей... Две женщины <…> были доставлены в государственную больницу Нусайбина. Несмотря на усилия врачей, спасти их не удалось", - сообщило издание. По его данным, погибшим детям было от 5 до 11 лет.
Тела погибших направлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.
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Заголовок открываемого материала
17:39Трагедия в Турции: в упавшем в канал автомобиле погибли 4 детей и 2 женщины
17:31Протесты во Франции – что известно
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15:07Поезд врезался в микроавтобус на переезде на Дальнем востоке
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