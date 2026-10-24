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Штурмовики "Днепра" зачищают опорники врага – кадры учений - РИА Новости Крым, 24.10.2026
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Штурмовики "Днепра" зачищают опорники врага – кадры учений
Штурмовики "Днепра" зачищают опорники врага – кадры учений - РИА Новости Крым, 24.10.2026
Штурмовики "Днепра" зачищают опорники врага – кадры учений
Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск "Днепр" отработали захват и зачистку опорных пунктов ВСУ на полигоне в зоне СВО. Кадры работы... РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T09:32
2026-10-24T09:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск "Днепр" отработали захват и зачистку опорных пунктов ВСУ на полигоне в зоне СВО. Кадры работы российских военных показали в Минобороны РФ."Военнослужащие мотострелкового соединения 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" отработали навыки штурмовых действий при захвате и зачистке опорного пункта ВСУ. Тренировки проходили на полигоне в зоне СВО", - проинформировали в Минобороны.В ходе занятий по тактической подготовке под руководством опытных инструкторов – штатных командиров подразделений – с личным составом штурмовых групп прорабатывались различные способы скрытного выдвижения, в том числе с использованием легкого колесного транспорта типа "багги", квадроциклов и мотоциклов, на рубеж атаки и непосредственно зачистка укреплений ВСУ в условиях современного общевойскового боя с применением беспилотных летательных аппаратов.Занятия предусматривали различные способы маскировки от наблюдения с воздуха и взаимодействие с расчетами подразделений беспилотных систем. Также отрабатывались навыки ведения огня из различных положений, работы с оружием из возможных укрытий на поле боя и перезарядки в условиях столкновения с противником. Для создания обстановки, приближенной к боевой, применялись средства имитации. Штурмовым группам оказывали противодействие, в том числе расчеты БПЛА условного противника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работают связисты в зоне СВОНа правом берегу Днепра сожжена автомобильная техника ВСУРоссийские десантники нарушили логистику ВСУ в Запорожской области
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, вооруженные силы россии, учения, министерство обороны рф, видео, группировка войск "днепр", видео
Штурмовики "Днепра" зачищают опорники врага – кадры учений

Штурмовики "Днепра" отработали захват и зачистку опорников ВСУ

09:32 24.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск "Днепр" отработали захват и зачистку опорных пунктов ВСУ на полигоне в зоне СВО. Кадры работы российских военных показали в Минобороны РФ.
"Военнослужащие мотострелкового соединения 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" отработали навыки штурмовых действий при захвате и зачистке опорного пункта ВСУ. Тренировки проходили на полигоне в зоне СВО", - проинформировали в Минобороны.
В ходе занятий по тактической подготовке под руководством опытных инструкторов – штатных командиров подразделений – с личным составом штурмовых групп прорабатывались различные способы скрытного выдвижения, в том числе с использованием легкого колесного транспорта типа "багги", квадроциклов и мотоциклов, на рубеж атаки и непосредственно зачистка укреплений ВСУ в условиях современного общевойскового боя с применением беспилотных летательных аппаратов.
"Конечно, штурм никогда не идет в рамках подготовки. Всегда надо подключать смекалку. Если голова работает, то все возможно", – поделился командир отделения штурмового подразделения с позывным "Студент".
Занятия предусматривали различные способы маскировки от наблюдения с воздуха и взаимодействие с расчетами подразделений беспилотных систем. Также отрабатывались навыки ведения огня из различных положений, работы с оружием из возможных укрытий на поле боя и перезарядки в условиях столкновения с противником. Для создания обстановки, приближенной к боевой, применялись средства имитации. Штурмовым группам оказывали противодействие, в том числе расчеты БПЛА условного противника.
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