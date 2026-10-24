https://crimea.ria.ru/20261024/shturmoviki-dnepra-zachischayut-oporniki-vraga--kadry-ucheniy-1160448697.html

Штурмовики "Днепра" зачищают опорники врага – кадры учений

Штурмовики "Днепра" зачищают опорники врага – кадры учений - РИА Новости Крым, 24.10.2026

Штурмовики "Днепра" зачищают опорники врага – кадры учений

Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск "Днепр" отработали захват и зачистку опорных пунктов ВСУ на полигоне в зоне СВО. Кадры работы... РИА Новости Крым, 24.10.2026

2026-10-24T09:32

2026-10-24T09:32

2026-10-24T09:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск "Днепр" отработали захват и зачистку опорных пунктов ВСУ на полигоне в зоне СВО. Кадры работы российских военных показали в Минобороны РФ."Военнослужащие мотострелкового соединения 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" отработали навыки штурмовых действий при захвате и зачистке опорного пункта ВСУ. Тренировки проходили на полигоне в зоне СВО", - проинформировали в Минобороны.В ходе занятий по тактической подготовке под руководством опытных инструкторов – штатных командиров подразделений – с личным составом штурмовых групп прорабатывались различные способы скрытного выдвижения, в том числе с использованием легкого колесного транспорта типа "багги", квадроциклов и мотоциклов, на рубеж атаки и непосредственно зачистка укреплений ВСУ в условиях современного общевойскового боя с применением беспилотных летательных аппаратов.Занятия предусматривали различные способы маскировки от наблюдения с воздуха и взаимодействие с расчетами подразделений беспилотных систем. Также отрабатывались навыки ведения огня из различных положений, работы с оружием из возможных укрытий на поле боя и перезарядки в условиях столкновения с противником. Для создания обстановки, приближенной к боевой, применялись средства имитации. Штурмовым группам оказывали противодействие, в том числе расчеты БПЛА условного противника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работают связисты в зоне СВОНа правом берегу Днепра сожжена автомобильная техника ВСУРоссийские десантники нарушили логистику ВСУ в Запорожской области

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, учения, министерство обороны рф, видео, группировка войск "днепр", видео