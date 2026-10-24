https://crimea.ria.ru/20261024/remont-v-vashem-dome-kak-uluchshit-rabotu-upravlyayuschikh-kompaniy-v-krymu-1160330107.html

Ремонт в вашем доме: как улучшить работу управляющих компаний в Крыму

Ремонт в вашем доме: как улучшить работу управляющих компаний в Крыму - РИА Новости Крым, 24.10.2026

Ремонт в вашем доме: как улучшить работу управляющих компаний в Крыму

Около половины управляющих организаций в Крыму выполняют свои обязанности по содержанию многоквартирных домов "как надо" или "с переменным успехом", а без... РИА Новости Крым, 24.10.2026

2026-10-24T20:58

2026-10-24T20:58

2026-10-24T20:58

жкх крыма и севастополя

анатолий петров

жкх

ано "жкх контроль республики крым"

крым

мнения

новости крыма

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/101719/43/1017194323_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_b441777220163cf26916e1920b7dc2a9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Около половины управляющих организаций в Крыму выполняют свои обязанности по содержанию многоквартирных домов "как надо" или "с переменным успехом", а без остальных можно обойтись. Таким внутренним рейтингом компаний в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился директор "ЖКХ Контроль" Анатолий Петров.Глава Крыма Сергей Аксенов на минувшей неделе раскритиковал работу чиновников, которые не помогают людям в сложных ситуациях в условиях действия режима ЧС. По его информации, только за неделю, с 8 по 15 октября, на его имя поступило около 2,5 тысяч писем от граждан, так как во многих муниципалитетах республики работа с обращениями находится "на крайне низком уровне". Среди прочего Аксенов поручил в кратчайшие сроки наладить четкое взаимодействие местных властей с ресурсоснабжающими организациями, республиканскими и федеральными предприятиями, чтобы людей прекратили "отфутболвать" и в течение месяца работа была налажена грамотно и эффективно.Нужен совет домаПо словам Петрова, львиная доля проблем в работе управляющих организаций сводится к отсутствию должного контроля за выполнением требований Жилищного кодекса и соответствующих постановлений правительства РФ.В частности, по его словам, кодекс предусматривает, что в каждом многоквартирном доме должен быть выбран председатель и домовой совет, поскольку управляющая организация должна отчитаться перед собственниками о потраченных деньгах за предыдущий период и обсудить средства, необходимые для следующих работ, пояснил Петров."Тогда к организации есть доверие, и они нормально работают. И таких примеров у нас достаточно много. Но такого обсуждения нет, когда обсуждать не с кем. Когда нет ни совета дома, ни председателя, и управляющие организации считают, что подписывать ничего не надо, потому что не у кого. И, бывает, смотришь документы, а они подписали их у какого-то собственника или написали какую-то несуществующую должность, к примеру, "старший по дому", – рассказал Петров.Все, что необходимо делать в ситуации, когда ответственных лиц в доме нет, прописано в российском законодательстве, добавил он."И орган местного самоуправления должен принять все меры для того, чтобы провести общее собрание... и вместе с управляющей организацией, если она есть или ее еще нет, должен помочь и принять меры, чтобы был председатель", – сказал Петров.Он согласился с тем, что не всегда среди жильцов дома можно найти активного человека, который готов взять на себя такую ответственность. Однако есть способы заинтересовать в этом кого-то из владельцев квартир, например, законодательством не запрещено платить деньги тем, кто соглашается быть председателем, и, если остальные жители МКД согласны оплачивать его труд, вопрос можно быстро решить.По его словам, в Крыму те дома, где есть грамотный, толковый председатель, выглядят лучше.Недобросовестным – на выходТакже среди причин, по которым многоквартирные дома в Крыму обслуживаются управляющими организациями не должным образом, Петров назвал недобросовестную конкуренцию, в которой компании идут на демпинг цены, хотя износ домов и годы постройки разнятся и у каждого дома "своя цена на управление и содержание".При этом законодательством четко прописан минимальный перечень услуг и работ, которые управляющие организации обязаны выполнять в каждом многоквартирном доме, и этот список немаленький, заметил он."И они все это хорошо знают, потому что перед тем, как получить лицензию, руководство организации сдает, так сказать, экзамен и получает "аттестат зрелости", где написано, что они изучили Жилищный кодекс. То есть 290-е постановление правительства надо выполнять, а если управляющая организация его не выполняет, значит, ей не место здесь", – прокомментировал Петров.По его словам, в Крыму на сегодняшний день в той или иной степени заслуживают доверия не более половины всех действующих на рынке таких услуг управляющих организаций.При этом, по словам Петрова, эффективность работы управляющих организаций далеко не всегда зависит от их количества: деятельность компаний, если они не работают как надо, можно и нужно оптимизировать, добившись положительных результатов даже за счет сокращения их числа."Например, Белогорский район. Там работало у нас четыре управляющих организации. Новый глава района посмотрел на эту картину, проанализировал – и сейчас там остается одна, тем более, что прежние работали не очень качественно. То есть некоторые объемы нормально обеспечивает работа одной организации – не надо на 10 домов 20 организаций. Это и управляемость, и социальные вопросы проще решать и прочее", – пояснил Петров.Власть ответственнаА потому в каждом подъезде многоэтажки должна быть информационная табличка со сведениями о том, кто управляет домом и по какому телефону позвонить в аварийную диспетчерскую службу."А у нас 30% домов без таких табличек, но это один вопрос. А второй вопрос – глава республики довольно давно давал поручение, чтобы в каждом подъезде были так же и контакты глав администрации и депутатов. И это то, что мы услышали на совещании. Совершенно справедливо. Потому что это ваши избиратели, и по каждому сигналу надо лично выезжать и разбираться в проблеме", – сказал Петров.Он обратил внимание на то, в "ЖКХ контроль" ждут всех, кто не понимает, как быстро и эффективно наладить такую работу."Если кто-то не понимает многих вопросов – мы всех приглашаем. И собственников, и администраций, и депутатов... Мы вам проведем семинар ЖКХ контроля. Это наша основная функция: научить людей , чтобы они знали основные статьи жилищного кодекса. Это очень важно и упрощает работу каждого", – заключил он, выразив уверенность в том, что теперь после того, как глава республики "задал очень жесткий и правильный вектор", ситуация в этой сфере наладится.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Футбол" должен закончиться: Аксенов потребовал от чиновников наладить контакт с людьми Управляющие компании в Крыму завышают тарифы на свои услуги – властиКрымчан перестанут бесплатно обеспечивать сжиженным газом

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх крыма и севастополя, анатолий петров, жкх, ано "жкх контроль республики крым", крым, мнения, новости крыма