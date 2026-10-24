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Протесты во Франции – что известно - РИА Новости Крым, 24.10.2026
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Протесты во Франции – что известно
Протесты во Франции – что известно - РИА Новости Крым, 24.10.2026
Протесты во Франции – что известно
В Париже продолжаются массовые манифестации. Возле Елисейского дворца выставлены бронемашины французской жандармерии, а у Лувра дежурят вооруженные военные. Об... РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T17:31
2026-10-24T17:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В Париже продолжаются массовые манифестации. Возле Елисейского дворца выставлены бронемашины французской жандармерии, а у Лувра дежурят вооруженные военные. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.Во Франции возобновились массовые манифестации, к демонстрантам примкнули профсоюзы, учащиеся и "желтые жилеты". Они протестуют против роста стоимости жизни и ухудшающейся ситуации в сфере образования. Ожидается, что на акции по всей стране выйдут до 500 тысяч человек.Французские власти сообщили о привлечении к работе военных, а также элитных подразделений полиции и жандармерии. Кроме того, обещают задействовать бронетехнику, беспилотники, вертолеты и водометы.Так, у Елисейского дворца уже разместили несколько бронемашин жандармерии. У Лувра на дежурство выставлен отряд военных в полной экипировке с оружием.Известно, что в Париже полиция запретила профсоюзам проводить манифестацию по маршруту, который ранее был согласован с правоохранителями. Об этом со ссылкой на газету Parisien и соответствующее постановление префектуры полиции сообщает РИА Новости."После утверждения маршрута между площадью Бастилии и площадью Нации префектура полиции Парижа резко изменила свое решение и отказалась от соглашения, заключенного со студентами и профсоюзными организациями", - сказано в публикации.Как пишет французское издание, полиция сослалась на трудности в обеспечении безопасности на выбранном манифестантами участке и предложила им альтернативу – выйти на окраине.Профсоюзы выразили возмущение таким решением в последнюю минуту и подали ходатайство в административный суд, чтобы добиться отмены запрета на проведение шествия по изначально утвержденному плану, сообщает газета.В свою очередь, как пишет Le Figaro, огромная толпа демонстрантов, которым не согласовали шествие в центре города, движется по Парижу.Протесты по всей стране стартовали более двух часов назад, уже задержаны свыше 130 человек.Кроме того, в субботу в Париже закрыли более 20 станций метро – власти опасаются беспорядков в связи с ожидаемыми массовыми протестами в городе. Об этом пишет автономное агентство парижского транспорта (RATP), информирует РИА Новости."По требованию префектуры полиции и в целях безопасности следующие станции закроются в субботу, 24 октября &lt;…&gt;", - говорится на сайте RATP.Также приводится список из 24 станций, многие из которых расположены в самом центре Парижа. Помимо этого, агентство предупредило о перебоях в движении поездов на ряде участков.Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню созвал межведомственный кризисный штаб для отслеживания ситуации с манифестациями, ожидаемыми в субботу по всей стране, сообщает телеканал BFMTV.Протесты начались во Франции в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позднее к ним примкнули недовольные повышением цен в стране, а акции распространились на другие регионы.Самой массовой стала общенациональная демонстрация 17 октября. По данным МВД, в ней участвовали около 550 тысяч человек. Французские правоохранители применяли против участников протестов слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.Протестные движения, подогреваемые мигрантами, будут расползаться по обнищавшей из-за Украины Европе, приведут к усилению радикального национализма в странах и небывалой силы социальному взрыву. Такое мнение в эфире высказал первый зампредседателя Комиссии по вопросам науки и образования ОП РФ, историк Армен Гаспарян.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нашествие гуннов 2.0 и жертвоприношение Киеву: куда Европу ведут протесты В Европе нарастает большое противостояние - эксперт "Дикость": что будет с Европой после большого гражданского противостояния
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4.7
96
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франция, париж, протесты, новости, в мире, общество, полиция
Протесты во Франции – что известно

Тысячи человек вышли на масштабную манифестацию в Париже

17:31 24.10.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПротесты в Париже
Протесты в Париже - РИА Новости, 1920, 24.10.2026
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В Париже продолжаются массовые манифестации. Возле Елисейского дворца выставлены бронемашины французской жандармерии, а у Лувра дежурят вооруженные военные. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Во Франции возобновились массовые манифестации, к демонстрантам примкнули профсоюзы, учащиеся и "желтые жилеты". Они протестуют против роста стоимости жизни и ухудшающейся ситуации в сфере образования. Ожидается, что на акции по всей стране выйдут до 500 тысяч человек.
Французские власти сообщили о привлечении к работе военных, а также элитных подразделений полиции и жандармерии. Кроме того, обещают задействовать бронетехнику, беспилотники, вертолеты и водометы.
Так, у Елисейского дворца уже разместили несколько бронемашин жандармерии. У Лувра на дежурство выставлен отряд военных в полной экипировке с оружием.
Известно, что в Париже полиция запретила профсоюзам проводить манифестацию по маршруту, который ранее был согласован с правоохранителями. Об этом со ссылкой на газету Parisien и соответствующее постановление префектуры полиции сообщает РИА Новости.
"После утверждения маршрута между площадью Бастилии и площадью Нации префектура полиции Парижа резко изменила свое решение и отказалась от соглашения, заключенного со студентами и профсоюзными организациями", - сказано в публикации.
Как пишет французское издание, полиция сослалась на трудности в обеспечении безопасности на выбранном манифестантами участке и предложила им альтернативу – выйти на окраине.
Профсоюзы выразили возмущение таким решением в последнюю минуту и подали ходатайство в административный суд, чтобы добиться отмены запрета на проведение шествия по изначально утвержденному плану, сообщает газета.
В свою очередь, как пишет Le Figaro, огромная толпа демонстрантов, которым не согласовали шествие в центре города, движется по Парижу.
Протесты по всей стране стартовали более двух часов назад, уже задержаны свыше 130 человек.
Кроме того, в субботу в Париже закрыли более 20 станций метро – власти опасаются беспорядков в связи с ожидаемыми массовыми протестами в городе. Об этом пишет автономное агентство парижского транспорта (RATP), информирует РИА Новости.
"По требованию префектуры полиции и в целях безопасности следующие станции закроются в субботу, 24 октября <…>", - говорится на сайте RATP.
Также приводится список из 24 станций, многие из которых расположены в самом центре Парижа. Помимо этого, агентство предупредило о перебоях в движении поездов на ряде участков.
Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню созвал межведомственный кризисный штаб для отслеживания ситуации с манифестациями, ожидаемыми в субботу по всей стране, сообщает телеканал BFMTV.
Протесты начались во Франции в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позднее к ним примкнули недовольные повышением цен в стране, а акции распространились на другие регионы.
Самой массовой стала общенациональная демонстрация 17 октября. По данным МВД, в ней участвовали около 550 тысяч человек. Французские правоохранители применяли против участников протестов слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.
Протестные движения, подогреваемые мигрантами, будут расползаться по обнищавшей из-за Украины Европе, приведут к усилению радикального национализма в странах и небывалой силы социальному взрыву. Такое мнение в эфире высказал первый зампредседателя Комиссии по вопросам науки и образования ОП РФ, историк Армен Гаспарян.
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