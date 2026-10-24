https://crimea.ria.ru/20261024/poezd-vrezalsya-v-mikroavtobus-na-pereezde-na-dalnem-vostoke-1160489323.html

Поезд врезался в микроавтобус на переезде на Дальнем востоке

Поезд врезался в микроавтобус на переезде на Дальнем востоке - РИА Новости Крым, 24.10.2026

Поезд врезался в микроавтобус на переезде на Дальнем востоке

Поезд врезался в микроавтобус, выехавший на переезд в Еврейской автономной области, шесть человек в машине погибли, один пострадал, сообщили в Дальневосточной... РИА Новости Крым, 24.10.2026

2026-10-24T15:07

2026-10-24T15:07

2026-10-24T15:07

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дальний восток

поезд

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дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Поезд врезался в микроавтобус, выехавший на переезд в Еврейской автономной области, шесть человек в машине погибли, один пострадал, сообщили в Дальневосточной железной дороге (ДВЖД).В ДВЖД отметили, что в 19.02 субботы (12.02 мск) на железнодорожном переезде на перегоне Николаевка – Дежневка Дальневосточной железной дороги, водитель микроавтобуса выехал на запрещающий сигнал перед приближающимся пассажирским поездом №35 сообщением Хабаровск-1 – Благовещенск.На месте работают службы экстренной медицинской помощи.Пассажиры поезда и локомотивная бригада не пострадали. Схода подвижного состава нет. Через 37 минут после происшествия поезд продолжил движение по маршруту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

дальний восток

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, дальний восток, поезд, происшествия, дтп