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Поезд врезался в микроавтобус на переезде на Дальнем востоке - РИА Новости Крым, 24.10.2026
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Поезд врезался в микроавтобус на переезде на Дальнем востоке
Поезд врезался в микроавтобус на переезде на Дальнем востоке - РИА Новости Крым, 24.10.2026
Поезд врезался в микроавтобус на переезде на Дальнем востоке
Поезд врезался в микроавтобус, выехавший на переезд в Еврейской автономной области, шесть человек в машине погибли, один пострадал, сообщили в Дальневосточной... РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T15:07
2026-10-24T15:07
новости
дальний восток
поезд
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Поезд врезался в микроавтобус, выехавший на переезд в Еврейской автономной области, шесть человек в машине погибли, один пострадал, сообщили в Дальневосточной железной дороге (ДВЖД).В ДВЖД отметили, что в 19.02 субботы (12.02 мск) на железнодорожном переезде на перегоне Николаевка – Дежневка Дальневосточной железной дороги, водитель микроавтобуса выехал на запрещающий сигнал перед приближающимся пассажирским поездом №35 сообщением Хабаровск-1 – Благовещенск.На месте работают службы экстренной медицинской помощи.Пассажиры поезда и локомотивная бригада не пострадали. Схода подвижного состава нет. Через 37 минут после происшествия поезд продолжил движение по маршруту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости, дальний восток, поезд, происшествия, дтп
Поезд врезался в микроавтобус на переезде на Дальнем востоке

Поезд врезался в микроавтобус на переезде на Дальнем востоке - 6 человек погибли

15:07 24.10.2026
 
Железная дорога
Железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Поезд врезался в микроавтобус, выехавший на переезд в Еврейской автономной области, шесть человек в машине погибли, один пострадал, сообщили в Дальневосточной железной дороге (ДВЖД).
В ДВЖД отметили, что в 19.02 субботы (12.02 мск) на железнодорожном переезде на перегоне Николаевка – Дежневка Дальневосточной железной дороги, водитель микроавтобуса выехал на запрещающий сигнал перед приближающимся пассажирским поездом №35 сообщением Хабаровск-1 – Благовещенск.
"Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительным данным, в результате происшествия погибли шесть человек, находившихся в микроавтобусе. Еще один пассажир получил травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
На месте работают службы экстренной медицинской помощи.
Пассажиры поезда и локомотивная бригада не пострадали. Схода подвижного состава нет. Через 37 минут после происшествия поезд продолжил движение по маршруту.
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