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Почти 500 водителей общественного транспорта в Крыму вышли на пенсию досрочно - РИА Новости Крым, 24.10.2026
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Почти 500 водителей общественного транспорта в Крыму вышли на пенсию досрочно
Почти 500 водителей общественного транспорта в Крыму вышли на пенсию досрочно - РИА Новости Крым, 24.10.2026
Почти 500 водителей общественного транспорта в Крыму вышли на пенсию досрочно
Водители автобусов, троллейбусов и трамваев при наличии необходимого стажа имеют право досрочно выйти на пенсию по старости. В Крыму такую выплату получают 498... РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T19:41
2026-10-24T19:41
крым
пенсия
отделение социального фонда россии по республике крым
соцвыплаты
общественный транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Водители автобусов, троллейбусов и трамваев при наличии необходимого стажа имеют право досрочно выйти на пенсию по старости. В Крыму такую выплату получают 498 человек. Об этом сообщили в Отделении Соцфонда России по Республике Крым.Досрочная страховая пенсия по старости может быть назначена мужчинам в 55 лет, а женщинам — в 50 лет. Для этого необходимо проработать водителем общественного транспорта на регулярных городских пассажирских маршрутах 20 и 15 лет соответственно. При этом страховой стаж мужчин должен составлять не менее 25 лет, а женщин — не менее 20 лет. Еще одно требование в 2026 году — наличие пенсионных коэффициентов не менее 30, рассказали в СФР.Отмечается, что в специальный стаж не включаются периоды работы на междугородных и пригородных направлениях, а также работа водителем ведомственных, специальных и заказных транспортных средств, включая такси.Ранее в Соцфонде рассказали, что российские пенсионеры получат пенсию за ноябрь досрочно. Уточняется, что с 5 ноября доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 1200 крымских отцов ушли в декретДве крымчанки со званием "Мать-героиня" ежемесячно получают 76 тысячВ Крыму 24 000 родителей получили семейные выплаты на почти 700 млн рублей
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РИА Новости Крым
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крым, пенсия, отделение социального фонда россии по республике крым, соцвыплаты, общественный транспорт
Почти 500 водителей общественного транспорта в Крыму вышли на пенсию досрочно

В Крыму почти 500 водителей общественного транспорта вышли на пенсию досрочно

19:41 24.10.2026
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкОбщественный транспорт в Симферополе
Общественный транспорт в Симферополе - РИА Новости, 1920, 24.10.2026
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Водители автобусов, троллейбусов и трамваев при наличии необходимого стажа имеют право досрочно выйти на пенсию по старости. В Крыму такую выплату получают 498 человек. Об этом сообщили в Отделении Соцфонда России по Республике Крым.

"В Республике Крым такую пенсию получают 498 представителей этой профессии — 346 мужчин и 152 женщины", - говорится в сообщении.

Досрочная страховая пенсия по старости может быть назначена мужчинам в 55 лет, а женщинам — в 50 лет. Для этого необходимо проработать водителем общественного транспорта на регулярных городских пассажирских маршрутах 20 и 15 лет соответственно. При этом страховой стаж мужчин должен составлять не менее 25 лет, а женщин — не менее 20 лет. Еще одно требование в 2026 году — наличие пенсионных коэффициентов не менее 30, рассказали в СФР.
Отмечается, что в специальный стаж не включаются периоды работы на междугородных и пригородных направлениях, а также работа водителем ведомственных, специальных и заказных транспортных средств, включая такси.
"Для своевременного назначения страховой пенсии по старости водителям общественного транспорта работодатели обязаны предоставлять достоверные сведения о сотруднике с указанием кода особых условий труда, а также уплачивать страховые взносы по дополнительным тарифам", — подчеркнул управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Крым Иван Рябоконь.
Ранее в Соцфонде рассказали, что российские пенсионеры получат пенсию за ноябрь досрочно. Уточняется, что с 5 ноября доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику.
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КрымПенсияОтделение Социального фонда России по Республике КрымСоцвыплатыОбщественный транспорт
 
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