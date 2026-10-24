Паводок в Ялте – восемь объектов остаются подтопленными
В Большой Ялте в результате паводка остаются подтопленными восемь объектов – МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Работы по ликвидации последствий паводка в Большой Ялте продолжаются. К этому моменту освобождены от воды 24 объекта, еще восемь остаются подтопленными. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.
"Работы по ликвидации последствий паводка в МО Ялта продолжаются. Освобождены от воды 24 объекта. Еще 8 остаются подтопленными. Положительная динамика в Кореизе. Все дома, кроме одного, освобождены от воды", - говорится в сообщении.
В Алупке активная работа и мониторинг обстановки ведется на одном складском помещении, пансионате "Горное Солнце" и четырех частных домах, отметили в ведомстве.
Кроме того, в троллейбусном парке Ялты уровень воды падает. Поврежденный электротранспорт эвакуирован, инженерная техника расширяет русло реки и убирает принесенный потоком грунт, добавили в МЧС.
"Работы по ликвидации последствий стихии продолжаются на девяти участках и находятся на контроле Главного управления МЧС России по Республике Крым", - обозначили в пресс-службе.
Ранее в субботу сообщалось, что в Большой Ялте работы по ликвидации чрезвычайной ситуации идут круглосуточно. К утру 13 частных домов, четыре многоэтажки были освобождены от воды, еще десять оставались подтопленными.
Сутками ранее было расчищено 120 метров русел рек Гува и Кара-Баир, сооружена преграда с помощью форменно-бетонных блоков длиной 24 метра.
Утром в пятницу сообщалось, что в Большой Ялте остаются подтопленными 15 домов, троллейбусный парк и территория пансионата "Горное Солнце". Всего возведено 26 временных дамб протяженностью 2300 метров, вывезено 1920 кубометров грунта, расчищено 100 метров русла реки Гува.
Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы.
В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.
В четверг самая сложная ситуация из-за паводков на Южном берегу Крыма сложилась в Алупке, где из берегов вышла река Хара-Баир. Жителей подтопленных домов эвакуируют.
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