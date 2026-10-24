https://crimea.ria.ru/20261024/otsutstvie-sveta-na-yuge-rossii-i-protesty-v-evrope--glavnoe-za-den-1160494081.html

Отсутствие света на Юге России и протесты в Европе – главное за день

Отсутствие света на Юге России и протесты в Европе – главное за день - РИА Новости Крым, 24.10.2026

Отсутствие света на Юге России и протесты в Европе – главное за день

Крым и Севастополь остались без света из-за аварии за пределами полуострова. На полуострове вводят графики подачи света и воды из-за атаки ВСУ. В Севастополе не РИА Новости Крым, 24.10.2026

2026-10-24T21:30

2026-10-24T21:30

2026-10-24T21:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Крым и Севастополь остались без света из-за аварии за пределами полуострова. На полуострове вводят графики подачи света и воды из-за атаки ВСУ. В Севастополе не ходят троллейбусы, а в Симферополе после атаки ВСУ троллейбусные маршруты заменили автобусами. Энергетики восстанавливают электроснабжение на Юге России, заверили в Минэнерго. В Большой Ялте в результате паводка остаются подтопленными восемь объектов, последствия ЧС на ЮБК ликвидируют круглосуточно. В Европе продолжаются протестные демонстрации – в Риме проходит крупное антивоенное шествие, а Париже возле Елисейского дворца выставлены бронемашины - тысячи человек вышли на масштабную манифестацию.О главных событиях и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Юг России обесточен: что происходит в регионахО том, что авария произошла на энергосетях за пределами Крыма, и ведутся восстановительные работы, сообщил в субботу утром советник главы Крыма Олег Крючков."Произошла авария на энергосетях за пределами Крыма. Ведутся восстановительные работы. О времени восстановления энергоснабжения будет сообщено дополнительно", - написал он в своих соцсетях.Позже глава Крыма Сергей Аксенов проинформировал, что в республике в связи со сложившейся ситуацией вводят графики подачи света и воды."В связи с аварией на магистральных энергосетях за пределами нашего региона, которая произошла в результате вражеской атаки БПЛА, в Республике Крым вводится ограничение на подачу электроэнергии и воды", - написал он в своем канале МАКС.Также Севастополь оказался обесточен. На объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. По информации губернатора региона Михаила Развожаева, специалисты делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома. В связи с нестабильной ситуацией с подачей электроэнергии пока что временно не работают троллейбусы, уточнил губернатор.А в Симферополе из-за отключения света троллейбусные направления будут обслуживать автобусы, также сообщил министр транспорта Республики Крым Арсений Козловский.Кроме того, в Запорожской области нарушено энергоснабжение в результате вражеской атаки по магистральным энергосетям вне региона, там тоже введен вынужденный режим графиков подачи электроснабжения, сообщил губернатор Евгений Балицкий.Работа энергетиков на контроле федерального центраЭнергетики работают над восстановлением электроснабжения в южных регионах России, которые подверглись внешнему воздействию. Аварийные работы будут продолжаться до полного устранения последствий происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго России."В результате внешнего воздействия на объекты энергетической инфраструктуры в Республике Крым, Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках часть потребителей осталась без электроснабжения", - говорится в сообщении.Минэнерго в штатном режиме осуществляет контроль за проведением восстановительных работ, подытожили в профильном ведомстве.Большая Ялта остается подтопленнойРаботы по ликвидации последствий паводка в Большой Ялте продолжаются. К этому моменту освобождены от воды 24 объекта, еще восемь остаются подтопленными. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.Также сообщалось, что в Большой Ялте работы по ликвидации чрезвычайной ситуации идут круглосуточно.Протесты на улицах Рима и ПарижаВ Европе продолжаются протестные демонстрации. Так, в центре Рима в субботу прошла масштабная манифестация против военных конфликтов. Участники многотысячного шествия направляются от площади Республики к улице Императорских форумов. Они выступили против роста расходов на вооружения, политики Североатлантического альянса и Израиля, а также курса действующей власти.Также во Франции возобновились массовые манифестации, к демонстрантам примкнули профсоюзы, учащиеся и "желтые жилеты". Они протестуют против роста стоимости жизни и ухудшающейся ситуации в сфере образования. Ожидается, что на акции по всей стране выйдут до 500 тысяч человек.В Париже возле Елисейского дворца выставлены бронемашины французской жандармерии, а у Лувра дежурят вооруженные военные.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261024/kogda-v-krym-pridut-zamorozki-1160479763.html

https://crimea.ria.ru/20261024/grafiki-otklyucheniya-sveta-v-sevastopole-40-domov-uzhe-podklyucheny-1160492753.html

https://crimea.ria.ru/20261024/ikony-na-broneplastinakh-privezli-v-krym--gde-uvidet-unikalnuyu-vystavku-1160491806.html

https://crimea.ria.ru/20261024/tragediya-v-turtsii-v-upavshem-v-kanal-avtomobile-pogibli-4-detey-i-2-zhenschiny-1160493818.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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