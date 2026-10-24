https://crimea.ria.ru/20261024/novosti-kryma-glavnoe-na-utro-24-oktyabrya-1160482758.html
Новости Крыма: главное на утро 24 октября
Новости Крыма: главное на утро 24 октября - РИА Новости Крым, 24.10.2026
Новости Крыма: главное на утро 24 октября
В Крыму всю ночь и утром в субботу действовала беспилотная опасность. В Севастополе ночь прошла спокойно, сирены воздушной тревоги не включали. Крымский мост не РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T08:46
2026-10-24T08:46
2026-10-24T08:46
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отключение электроэнергии
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В Крыму всю ночь и утром в субботу действовала беспилотная опасность. В Севастополе ночь прошла спокойно, сирены воздушной тревоги не включали. Крымский мост не перекрывали. На территории полуострова проблемы с подачей электроэнергии.Главное в Крыму и Севастополе на утро 24 октября - в подборке РИА Новости Крым.Новости КрымаНа территории Крыма практически всю ночь действовала беспилотная опасность. Сохранилась она и утром в субботу. Кроме того, в половине первого ночи над западными районами полуострова отработала ПВО.Движение по Крымскому мосту не перекрывали. По состоянию на утро субботы транспортный переход через Керченский пролив работает в обычном режиме. Очередей перед пунктами досмотра нет.Новости СевастополяВ Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли. Морской пассажирский транспорт работает штатно, сообщили в департаменте транспорта. Троллейбусы в Севастополе временно не осуществляют движение, сообщает городской департамент транспорта."Автобусы № 30, 32В, 92 временно не осуществляют движение. По троллейбусным маршрутам № 5, 7, 10, 12, 14 временно осуществляют движение автобусы. Автобусы № 18, 37, 40, 41, 129, 182, 183 работают согласно расписания. Автобусы иных маршрутов следуют с увеличенным интервалом. Пассажирские катера на всех линиях работают согласно расписания", - говорится в сообщении департамента.Ситуация со светомНа территории Крымского полуострова с полуночи наблюдаются перебои со светом. Власти назвали их причину - авария на энергосетях за пределами Крыма.Он добавил, что все жизненно важные объекты переведены на резервные источники питания. Позже Крючков проинформировал, что подача электроэнергии в Крыму восстановлена.Севастополь также остался без электроснабжения, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома, добавил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму
Новости Крыма: главное на утро 24 октября
Новости Крыма и Севастополя: главное на утро 24 октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В Крыму всю ночь и утром в субботу действовала беспилотная опасность. В Севастополе ночь прошла спокойно, сирены воздушной тревоги не включали. Крымский мост не перекрывали. На территории полуострова проблемы с подачей электроэнергии.
Главное в Крыму и Севастополе на утро 24 октября - в подборке РИА Новости Крым.
Новости Крыма
На территории Крыма практически всю ночь действовала беспилотная опасность. Сохранилась она и утром в субботу. Кроме того, в половине первого ночи над западными районами полуострова отработала ПВО.
"На западе Республики Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие. Избегайте открытой местности", - говорилось в сообщении крымского главка МЧС России.
Движение по Крымскому мосту не перекрывали. По состоянию на утро субботы транспортный переход через Керченский пролив работает в обычном режиме. Очередей перед пунктами досмотра нет.
Новости Севастополя
В Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли. Морской пассажирский транспорт работает штатно, сообщили в департаменте транспорта.
Троллейбусы в Севастополе временно не осуществляют движение, сообщает городской департамент транспорта.
"Автобусы № 30, 32В, 92 временно не осуществляют движение. По троллейбусным маршрутам № 5, 7, 10, 12, 14 временно осуществляют движение автобусы. Автобусы № 18, 37, 40, 41, 129, 182, 183 работают согласно расписания. Автобусы иных маршрутов следуют с увеличенным интервалом. Пассажирские катера на всех линиях работают согласно расписания", - говорится в сообщении департамента.
Ситуация со светом
На территории Крымского полуострова с полуночи наблюдаются перебои со светом. Власти назвали их причину - авария на энергосетях за пределами Крыма.
"Произошла авария на энергосетях за пределами Крыма. Ведутся восстановительные работы. О времени восстановления энергоснабжения будет сообщено дополнительно", - написал советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.
Он добавил, что все жизненно важные объекты переведены на резервные источники питания. Позже Крючков проинформировал, что подача электроэнергии в Крыму восстановлена.
"По мере набора мощности будут подключены все населенные пункты полуострова. Просим соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - написал он.
Севастополь также остался без электроснабжения, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя, наш город временно остался без электроснабжения. На объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения", - написал он в своем канале в МАКС.
Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома, добавил Развожаев.
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