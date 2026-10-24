https://crimea.ria.ru/20261024/novosti-kryma-glavnoe-na-utro-24-oktyabrya-1160482758.html

Новости Крыма: главное на утро 24 октября

Новости Крыма: главное на утро 24 октября - РИА Новости Крым, 24.10.2026

Новости Крыма: главное на утро 24 октября

В Крыму всю ночь и утром в субботу действовала беспилотная опасность. В Севастополе ночь прошла спокойно, сирены воздушной тревоги не включали. Крымский мост не РИА Новости Крым, 24.10.2026

2026-10-24T08:46

2026-10-24T08:46

2026-10-24T08:46

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отключение электроэнергии

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В Крыму всю ночь и утром в субботу действовала беспилотная опасность. В Севастополе ночь прошла спокойно, сирены воздушной тревоги не включали. Крымский мост не перекрывали. На территории полуострова проблемы с подачей электроэнергии.Главное в Крыму и Севастополе на утро 24 октября - в подборке РИА Новости Крым.Новости КрымаНа территории Крыма практически всю ночь действовала беспилотная опасность. Сохранилась она и утром в субботу. Кроме того, в половине первого ночи над западными районами полуострова отработала ПВО.Движение по Крымскому мосту не перекрывали. По состоянию на утро субботы транспортный переход через Керченский пролив работает в обычном режиме. Очередей перед пунктами досмотра нет.Новости СевастополяВ Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли. Морской пассажирский транспорт работает штатно, сообщили в департаменте транспорта. Троллейбусы в Севастополе временно не осуществляют движение, сообщает городской департамент транспорта."Автобусы № 30, 32В, 92 временно не осуществляют движение. По троллейбусным маршрутам № 5, 7, 10, 12, 14 временно осуществляют движение автобусы. Автобусы № 18, 37, 40, 41, 129, 182, 183 работают согласно расписания. Автобусы иных маршрутов следуют с увеличенным интервалом. Пассажирские катера на всех линиях работают согласно расписания", - говорится в сообщении департамента.Ситуация со светомНа территории Крымского полуострова с полуночи наблюдаются перебои со светом. Власти назвали их причину - авария на энергосетях за пределами Крыма.Он добавил, что все жизненно важные объекты переведены на резервные источники питания. Позже Крючков проинформировал, что подача электроэнергии в Крыму восстановлена.Севастополь также остался без электроснабжения, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома, добавил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20261024/krym-ostalsya-bez-sveta---chto-izvestno-1160481890.html

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крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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