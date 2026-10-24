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Лантратова обсудила с Лубинцом гуманитарную миссию в Алешках - РИА Новости Крым, 24.10.2026
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Лантратова обсудила с Лубинцом гуманитарную миссию в Алешках
Лантратова обсудила с Лубинцом гуманитарную миссию в Алешках - РИА Новости Крым, 24.10.2026
Лантратова обсудила с Лубинцом гуманитарную миссию в Алешках
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что провела онлайн-встречу с руководителем переговорной группы с украинской стороны омбудсменом... РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T18:51
2026-10-24T18:51
алешки
дмитрий лубинец
яна лантратова
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что провела онлайн-встречу с руководителем переговорной группы с украинской стороны омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом, где они обсудили гуманитарную миссию в Алешках Херсонской области."Обсудили ранее согласованные детали, все происходит в соответствии с проработанными договоренностями. Взятые на себя обязательства выполняют обе стороны", - добавила омбудсмен.Алешки находятся на левом берегу Днепра, напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ дистанционно минируют подъездные дороги и атакуют дронами транспорт, пытаясь заблокировать поставки продуктов, топлива и медикаментов, а также наносят удары по объектам энергетики и связи города, чтобы создать сложную гуманитарную ситуацию. Информация о том, что российская сторона якобы препятствует выезду жителей Алешек из города, не соответствует действительности, подчеркнул Сальдо.Как ранее рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, координирующая роль по организации гуманитарной миссии в Алешках принадлежит первой леди США Меланье Трамп.Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в пятницу заявил, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе Алешек армия России прекращает огонь на херсонском направлении и вводит "режим тишины" с 04.00 мск 27 октября.Лантратова, в свою очередь, сообщила, что при проведении гуманитарной миссии приоритетом будет оказание гуманитарной помощи мирным жителям региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261024/95-y-kvartal-otdykhaet-glava-khersonskoy-obldumy-o-narrativakh-kieva-po-aleshkam--1160470511.html
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алешки, дмитрий лубинец, яна лантратова, всу (вооруженные силы украины), новости сво, политика, украина
Лантратова обсудила с Лубинцом гуманитарную миссию в Алешках

Лантратова сообщила, что обсудила с Лубинцом гуманитарную миссию в Алешках

18:51 24.10.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЯна Лантратова в Государственной думе РФ в Москве
Яна Лантратова в Государственной думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что провела онлайн-встречу с руководителем переговорной группы с украинской стороны омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом, где они обсудили гуманитарную миссию в Алешках Херсонской области.

"Провела встречу онлайн с руководителем переговорной группы с украинской стороны Дмитрием Лубинцом. Основная тема — гуманитарная миссия в Алешках", - написала Лантратова в канале на платформе МАКС.

"Обсудили ранее согласованные детали, все происходит в соответствии с проработанными договоренностями. Взятые на себя обязательства выполняют обе стороны", - добавила омбудсмен.
Алешки находятся на левом берегу Днепра, напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ дистанционно минируют подъездные дороги и атакуют дронами транспорт, пытаясь заблокировать поставки продуктов, топлива и медикаментов, а также наносят удары по объектам энергетики и связи города, чтобы создать сложную гуманитарную ситуацию. Информация о том, что российская сторона якобы препятствует выезду жителей Алешек из города, не соответствует действительности, подчеркнул Сальдо.
Как ранее рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, координирующая роль по организации гуманитарной миссии в Алешках принадлежит первой леди США Меланье Трамп.
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в пятницу заявил, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе Алешек армия России прекращает огонь на херсонском направлении и вводит "режим тишины" с 04.00 мск 27 октября.
Лантратова, в свою очередь, сообщила, что при проведении гуманитарной миссии приоритетом будет оказание гуманитарной помощи мирным жителям региона.
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АлешкиДмитрий ЛубинецЯна ЛантратоваВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОПолитикаУкраина
 
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