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Крымский мост: за час очередь выросла в пять раз
Крымский мост: за час очередь выросла в пять раз - РИА Новости Крым, 24.10.2026
Крымский мост: за час очередь выросла в пять раз
На Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны Керчи – в течение часа она увеличилась впятеро. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T10:15
2026-10-24T10:15
2026-10-24T10:15
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очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны Керчи – в течение часа она увеличилась впятеро. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.По состоянию на девять утра проезда ожидали 60 автомобилей, сообщалось ранее.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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очереди на крымском мосту, крымский мост, керченский пролив, керчь, тамань, новости крыма
Крымский мост: за час очередь выросла в пять раз
На Крымском мосту в очереди со стороны Керчи находятся 300 автомобилей