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Крымский мост сейчас - обстановка к обеду субботы - РИА Новости Крым, 24.10.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост сейчас - обстановка к обеду субботы
Крымский мост сейчас - обстановка к обеду субботы - РИА Новости Крым, 24.10.2026
Крымский мост сейчас - обстановка к обеду субботы
На Крымском мосту растет очередь перед пунктами досмотра с керченской стороны. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T14:14
2026-10-24T14:22
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
керченский пролив
керчь
новости крыма
транспорт
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту растет очередь перед пунктами досмотра с керченской стороны. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.По состоянию на 10 часов утра в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находились 300 транспортных средств. В девять утра субботы проезда ожидали 60 автомобилей, сообщалось ранее.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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очереди на крымском мосту, крымский мост, керченский пролив, керчь, новости крыма, транспорт, тамань
Крымский мост сейчас - обстановка к обеду субботы

Крымский мост сейчас - в очереди 555 машин

14:14 24.10.2026 (обновлено: 14:22 24.10.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 24.10.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту растет очередь перед пунктами досмотра с керченской стороны. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 555 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.
По состоянию на 10 часов утра в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находились 300 транспортных средств. В девять утра субботы проезда ожидали 60 автомобилей, сообщалось ранее.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.
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