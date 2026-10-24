https://crimea.ria.ru/20261024/krymskiy-most-seychas---obstanovka-k-obedu-subboty-1160487968.html

Крымский мост сейчас - обстановка к обеду субботы

Крымский мост сейчас - обстановка к обеду субботы - РИА Новости Крым, 24.10.2026

Крымский мост сейчас - обстановка к обеду субботы

На Крымском мосту растет очередь перед пунктами досмотра с керченской стороны. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 24.10.2026

2026-10-24T14:14

2026-10-24T14:14

2026-10-24T14:22

ситуация на дорогах крыма

очереди на крымском мосту

крымский мост

керченский пролив

керчь

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транспорт

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту растет очередь перед пунктами досмотра с керченской стороны. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.По состоянию на 10 часов утра в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находились 300 транспортных средств. В девять утра субботы проезда ожидали 60 автомобилей, сообщалось ранее.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

керченский пролив

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тамань

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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