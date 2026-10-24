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Крымский мост - ситуация на утро субботы - РИА Новости Крым, 24.10.2026
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https://crimea.ria.ru/20261024/krymskiy-most---situatsiya-na-utro-subboty-1160483153.html
Крымский мост - ситуация на утро субботы
Крымский мост - ситуация на утро субботы - РИА Новости Крым, 24.10.2026
Крымский мост - ситуация на утро субботы
Утром в субботу, 24 октября, на Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи. Проезда ожидают 60 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной... РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T09:05
2026-10-24T09:05
ситуация на дорогах крыма
новости крыма
крымский мост
керченский пролив
керчь
тамань
очереди на крымском мосту
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Утром в субботу, 24 октября, на Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи. Проезда ожидают 60 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, крымский мост, керченский пролив, керчь, тамань, очереди на крымском мосту, транспорт
Крымский мост - ситуация на утро субботы

В очереди на Крымский мост стоят 60 машин

09:05 24.10.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 24.10.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Утром в субботу, 24 октября, на Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи. Проезда ожидают 60 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 09:00, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 60 транспортных средств", – говорится в сообщении.
Уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.
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Ласпи
08:46
Новости Крыма: главное на утро 24 октября
 
Ситуация на дорогах КрымаНовости КрымаКрымский мостКерченский проливКерчьТаманьОчереди на Крымском мостуТранспорт
 
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