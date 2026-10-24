https://crimea.ria.ru/20261024/krymskiy-most---situatsiya-na-utro-subboty-1160483153.html
Крымский мост - ситуация на утро субботы
Крымский мост - ситуация на утро субботы - РИА Новости Крым, 24.10.2026
Крымский мост - ситуация на утро субботы
Утром в субботу, 24 октября, на Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи. Проезда ожидают 60 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной... РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T09:05
2026-10-24T09:05
2026-10-24T09:05
ситуация на дорогах крыма
новости крыма
крымский мост
керченский пролив
керчь
тамань
очереди на крымском мосту
транспорт
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/0b/1150117091_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a827f4fd1de6a9e5920c245e16ba79e1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Утром в субботу, 24 октября, на Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи. Проезда ожидают 60 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261024/novosti-kryma-glavnoe-na-utro-24-oktyabrya-1160482758.html
крымский мост
керченский пролив
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/0b/1150117091_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b192e143ce854fe1b4ba378bb19f415.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крымский мост, керченский пролив, керчь, тамань, очереди на крымском мосту, транспорт
Крымский мост - ситуация на утро субботы
В очереди на Крымский мост стоят 60 машин