https://crimea.ria.ru/20261024/krymskiy-most---situatsiya-na-utro-subboty-1160483153.html

Крымский мост - ситуация на утро субботы

Крымский мост - ситуация на утро субботы - РИА Новости Крым, 24.10.2026

Крымский мост - ситуация на утро субботы

Утром в субботу, 24 октября, на Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи. Проезда ожидают 60 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной... РИА Новости Крым, 24.10.2026

2026-10-24T09:05

2026-10-24T09:05

2026-10-24T09:05

ситуация на дорогах крыма

новости крыма

крымский мост

керченский пролив

керчь

тамань

очереди на крымском мосту

транспорт

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/0b/1150117091_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a827f4fd1de6a9e5920c245e16ba79e1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Утром в субботу, 24 октября, на Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи. Проезда ожидают 60 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261024/novosti-kryma-glavnoe-na-utro-24-oktyabrya-1160482758.html

крымский мост

керченский пролив

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крымский мост, керченский пролив, керчь, тамань, очереди на крымском мосту, транспорт