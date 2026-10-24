https://crimea.ria.ru/20261024/krym-ostalsya-bez-sveta---chto-izvestno-1160481890.html
Крым остался без света - что известно
Крым остался без света - что известно - РИА Новости Крым, 24.10.2026
Крым остался без света - что известно
Авария произошла на энергосетях за пределами Крыма, ведутся восстановительные работы. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T06:38
2026-10-24T06:38
2026-10-24T06:44
отключение электроэнергии
отключение воды в крыму
новости крыма
олег крючков
энергосистема крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Авария произошла на энергосетях за пределами Крыма, ведутся восстановительные работы. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.Он добавил, что все жизненно важные объекты переведены на резервные источники питания.Позже Крючков проинформировал, что подача электроэнергии в Крыму восстановлена. Севастополь также остался без электроснабжения, сообщил губернатор Михаил Развожаев."В результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя, наш город временно остался без электроснабжения. На объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения", - написал он в своем канале в МАКС. Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома, добавил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube..
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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отключение электроэнергии, отключение воды в крыму, новости крыма, олег крючков, энергосистема крыма
Крым остался без света - что известно
Крым остался без света из-за аварии за пределами полуострова
06:38 24.10.2026 (обновлено: 06:44 24.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Авария произошла на энергосетях за пределами Крыма, ведутся восстановительные работы. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
"Произошла авария на энергосетях за пределами Крыма. Ведутся восстановительные работы. О времени восстановления энергоснабжения будет сообщено дополнительно", - написал Крючков в Telegram-канале.
Он добавил, что все жизненно важные объекты переведены на резервные источники питания.
Позже Крючков проинформировал, что подача электроэнергии в Крыму восстановлена.
"По мере набора мощности будут подключены все населенные пункты полуострова. Просим соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - написал он.
Севастополь также остался без электроснабжения, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя, наш город временно остался без электроснабжения. На объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения", - написал он в своем канале в МАКС.
Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома, добавил Развожаев.
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