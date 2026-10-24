https://crimea.ria.ru/20261024/krym-ostalsya-bez-sveta---chto-izvestno-1160481890.html

Крым остался без света - что известно

Крым остался без света - что известно - РИА Новости Крым, 24.10.2026

Крым остался без света - что известно

Авария произошла на энергосетях за пределами Крыма, ведутся восстановительные работы. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости Крым, 24.10.2026

2026-10-24T06:38

2026-10-24T06:38

2026-10-24T06:44

отключение электроэнергии

отключение воды в крыму

новости крыма

олег крючков

энергосистема крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Авария произошла на энергосетях за пределами Крыма, ведутся восстановительные работы. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.Он добавил, что все жизненно важные объекты переведены на резервные источники питания.Позже Крючков проинформировал, что подача электроэнергии в Крыму восстановлена. Севастополь также остался без электроснабжения, сообщил губернатор Михаил Развожаев."В результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя, наш город временно остался без электроснабжения. На объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения", - написал он в своем канале в МАКС. Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома, добавил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube..

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отключение электроэнергии, отключение воды в крыму, новости крыма, олег крючков, энергосистема крыма