Крым и Севастополь остались без света - что известно
Крым и Севастополь остались без света - что известно
11:30 24.10.2026 (обновлено: 11:31 24.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В ночь на субботу в результате вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова Крымский полуостров оказался обесточен. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, введен особый режим. Об этом сообщают власти Крыма и Севастополя.
"<…> враг нанес удар по энергоинфраструктуре за пределами нашего региона. На объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома, но пока конкретные сроки восстановления подачи электроэнергии неизвестны", - написал в своем канале на платформе МАКС губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его информации, сейчас в регионе работает порядка 40% вышек связи. Когда отключают свет — обеспечивается резервное питание, этого резерва хватает в среднем на четыре часа, после чего аварийные бригады начинают заряжать источники с помощью мобильных генераторов.
В связи с нестабильной ситуацией с подачей электроэнергии пока что временно не работают троллейбусы, уточнил губернатор.
Также в Севастополе из-за ограничений по электроэнергии сегодня вода в части Ленинского района подается с пониженным напором (Острякова, Хрусталева, Н. Музыки), организован подвоз воды, отметил он.
Новые пункты содействия населению в период отключения электроэнергии открылись в Севастополе в Казачьей бухте, Ленинском районе и на Северной стороне, сообщали ранее в пресс-службе правительства города.
В Крыму в связи со сложившейся ситуацией вводят графики подачи света и воды, сообщал в субботу глава республики Сергей Аксенов.
По информации властей, восстановительные работы продолжаются, все службы находятся на местах. Актуальные графики отключений будут опубликованы на официальных информационных ресурсах профильных ведомств и администраций.
Ранее глава администрации Алушты Галина Огнева также сообщила, что в городе-курорте в здании администрации открылся центр содействия населению, где можно зарядить мобильные телефоны в период отсутствия электроэнергии.
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