https://crimea.ria.ru/20261024/krym-i-sevastopol-ostalis-bez-sveta---chto-izvestno-1160485001.html

Крым и Севастополь остались без света - что известно

Крым и Севастополь остались без света - что известно - РИА Новости Крым, 24.10.2026

Крым и Севастополь остались без света - что известно

В ночь на субботу в результате вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова Крымский полуостров оказался обесточен. Все... РИА Новости Крым, 24.10.2026

2026-10-24T11:30

2026-10-24T11:30

2026-10-24T11:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В ночь на субботу в результате вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова Крымский полуостров оказался обесточен. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, введен особый режим. Об этом сообщают власти Крыма и Севастополя.По его информации, сейчас в регионе работает порядка 40% вышек связи. Когда отключают свет — обеспечивается резервное питание, этого резерва хватает в среднем на четыре часа, после чего аварийные бригады начинают заряжать источники с помощью мобильных генераторов.В связи с нестабильной ситуацией с подачей электроэнергии пока что временно не работают троллейбусы, уточнил губернатор.Также в Севастополе из-за ограничений по электроэнергии сегодня вода в части Ленинского района подается с пониженным напором (Острякова, Хрусталева, Н. Музыки), организован подвоз воды, отметил он.Новые пункты содействия населению в период отключения электроэнергии открылись в Севастополе в Казачьей бухте, Ленинском районе и на Северной стороне, сообщали ранее в пресс-службе правительства города.В Крыму в связи со сложившейся ситуацией вводят графики подачи света и воды, сообщал в субботу глава республики Сергей Аксенов.По информации властей, восстановительные работы продолжаются, все службы находятся на местах. Актуальные графики отключений будут опубликованы на официальных информационных ресурсах профильных ведомств и администраций.Ранее глава администрации Алушты Галина Огнева также сообщила, что в городе-курорте в здании администрации открылся центр содействия населению, где можно зарядить мобильные телефоны в период отсутствия электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Троллейбусы в Севастополе не ходят - как работает общественный транспортВ Алуште открылся центр содействия - где зарядить телефонКрым остался без света - что известно

https://crimea.ria.ru/20261024/novosti-kryma-glavnoe-na-utro-24-oktyabrya-1160482758.html

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