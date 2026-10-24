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Крылатые ракеты и почти 1300 дронов: отбита атака ВСУ на регионы России

Крылатые ракеты и почти 1300 дронов: отбита атака ВСУ на регионы России - РИА Новости Крым, 24.10.2026

Крылатые ракеты и почти 1300 дронов: отбита атака ВСУ на регионы России

Пять крылатых ракет – одна "SCALP" и четыре ракеты "Нептун" и почти 1300 дронов уничтожили силы ПВО России за сутки. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.10.2026

2026-10-24T12:42

2026-10-24T12:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Пять крылатых ракет – одна "SCALP" и четыре ракеты "Нептун" и почти 1300 дронов уничтожили силы ПВО России за сутки. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и запуска дронов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах, добавили в профильном ведомстве.Силы ПВО в течение минувшей ночи уничтожили 616 украинских беспилотников над российскими регионам, сообщили в субботу в Минобороны России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым остался без света - что известно87 беспилотников сбили над Россией в пятницуЦех по производству безэкипажных катеров ВСУ уничтожен в порту Черноморск

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