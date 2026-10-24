https://crimea.ria.ru/20261024/kogda-v-sevastopole-poyavitsya-svet---otvet-vlastey-1160486819.html
Когда в Севастополе появится свет - ответ властей
Когда в Севастополе появится свет - ответ властей - РИА Новости Крым, 24.10.2026
Когда в Севастополе появится свет - ответ властей
В большей части Севастополя свет дадут в 19 часов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T12:57
2026-10-24T12:57
2026-10-24T13:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В большей части Севастополя свет дадут в 19 часов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС."В Севастополе с ночи в непрерывном режиме работает оперативный штаб по энергобезопасности. Благодарю энергетиков и все службы, которые сразу приступили к ликвидации последствий. Ситуация к этому часу такова: по резервным схемам электроснабжения удалось оперативно подключить все критически важные объекты жизнеобеспечения", - говорится в сообщении.Также, по информации губернатора, электроснабжение уже восстановлено и в части жилых кварталов, запитанных от подстанций, питающих эти объекты.В связи с нестабильной ситуацией с подачей электроэнергии в городе временно не работают троллейбусы, уточнил губернатор.Также в Севастополе из-за ограничений по электроэнергии сегодня вода в части Ленинского района подается с пониженным напором (Острякова, Хрусталева, Н. Музыки), организован подвоз воды, отметил он.Новые пункты содействия населению в период отключения электроэнергии открылись в Севастополе в Казачьей бухте, Ленинском районе и на Северной стороне, сообщали ранее в пресс-службе правительства города.В Крыму в связи со сложившейся ситуацией вводят графики подачи света и воды, сообщал в субботу глава республики Сергей Аксенов.По информации властей, восстановительные работы продолжаются, все службы находятся на местах. Актуальные графики отключений будут опубликованы на официальных информационных ресурсах профильных ведомств и администраций.Ранее глава администрации Алушты Галина Огнева также сообщила, что в городе-курорте в здании администрации открылся центр содействия населению, где можно зарядить мобильные телефоны в период отсутствия электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Троллейбусы в Севастополе не ходят - как работает общественный транспортВ Алуште открылся центр содействия - где зарядить телефонКрым остался без света - что известно
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Когда в Севастополе появится свет - ответ властей
В большей части Севастополя свет дадут в 19 часов - Развожаев
12:57 24.10.2026 (обновлено: 13:05 24.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В большей части Севастополя свет дадут в 19 часов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
"В Севастополе с ночи в непрерывном режиме работает оперативный штаб по энергобезопасности. Благодарю энергетиков и все службы, которые сразу приступили к ликвидации последствий. Ситуация к этому часу такова: по резервным схемам электроснабжения удалось оперативно подключить все критически важные объекты жизнеобеспечения", - говорится в сообщении.
Также, по информации губернатора, электроснабжение уже восстановлено и в части жилых кварталов, запитанных от подстанций, питающих эти объекты.
"Рассчитываем, что в большей части города электроэнергия появится к вечеру — ориентировочно после 19:00", - заключил Развожаев.
В связи с нестабильной ситуацией с подачей электроэнергии в городе временно не работают троллейбусы
, уточнил губернатор.
Также в Севастополе из-за ограничений по электроэнергии сегодня вода в части Ленинского района подается с пониженным напором (Острякова, Хрусталева, Н. Музыки), организован подвоз воды, отметил он.
Новые пункты содействия населению в период отключения электроэнергии открылись
в Севастополе в Казачьей бухте, Ленинском районе и на Северной стороне, сообщали ранее в пресс-службе правительства города.
В Крыму в связи со сложившейся ситуацией вводят графики подачи света и воды
, сообщал в субботу глава республики Сергей Аксенов.
По информации властей, восстановительные работы продолжаются, все службы находятся на местах. Актуальные графики отключений будут опубликованы на официальных информационных ресурсах профильных ведомств и администраций.
Ранее глава администрации Алушты Галина Огнева также сообщила
, что в городе-курорте в здании администрации открылся центр содействия населению, где можно зарядить мобильные телефоны в период отсутствия электроэнергии.
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