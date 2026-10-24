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Когда в Крым придут заморозки - РИА Новости Крым, 24.10.2026
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Когда в Крым придут заморозки
Когда в Крым придут заморозки - РИА Новости Крым, 24.10.2026
Когда в Крым придут заморозки
Температуры до конца осени не опустятся в Крыму ниже нуля, первые заморозки ожидаются не раньше, чем через полтора месяца. Таким прогнозом в эфире радио... РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T18:05
2026-10-24T18:05
крым
новости крыма
погода в крыму
крымская погода
евгений тишковец
заморозки
центр погоды "фобос"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Температуры до конца осени не опустятся в Крыму ниже нуля, первые заморозки ожидаются не раньше, чем через полтора месяца. Таким прогнозом в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.По словам синоптика, наступление так называемой метеорологической зимы в Крыму происходит как правило во второй половине декабря, так будет и на этот раз.Эксперт отметил, что такой прогноз определяется многолетними показателями, которые характерны для юга нашей страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Золотая осень во всей красе: какой будет погода в Крыму на выходных Паводки в Крыму: группировка МЧС увеличена до 300 человек "Глобальный эффект": что принесли Крыму ливни
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, погода в крыму, крымская погода, евгений тишковец, заморозки, центр погоды "фобос"
Когда в Крым придут заморозки

Заморозков в Крыму в ноябре не ожидается – Фобос

18:05 24.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Наталья Минина / Перейти в фотобанкЗаморозки в Крыму
Заморозки в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.10.2026
© РИА Новости Крым . Наталья Минина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Температуры до конца осени не опустятся в Крыму ниже нуля, первые заморозки ожидаются не раньше, чем через полтора месяца. Таким прогнозом в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
По словам синоптика, наступление так называемой метеорологической зимы в Крыму происходит как правило во второй половине декабря, так будет и на этот раз.

"Это у нас в Центральной России заморозки уже не за горами. Я думаю, что через пару недель мы уже будем переобувать шины на зимний вариант... А у крымчан еще есть в запасе полтора месяца метеорологической осени, когда среднесуточная температура все-таки будет так или иначе держаться выше нулевой", – сказал Тишковец.

Эксперт отметил, что такой прогноз определяется многолетними показателями, которые характерны для юга нашей страны.
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КрымНовости КрымаПогода в КрымуКрымская погодаЕвгений ТишковецЗаморозкиЦентр погоды "ФОБОС"
 
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