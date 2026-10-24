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Когда в Крым придут заморозки
Когда в Крым придут заморозки - РИА Новости Крым, 24.10.2026
Когда в Крым придут заморозки
Температуры до конца осени не опустятся в Крыму ниже нуля, первые заморозки ожидаются не раньше, чем через полтора месяца. Таким прогнозом в эфире радио... РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T18:05
2026-10-24T18:05
2026-10-24T18:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Температуры до конца осени не опустятся в Крыму ниже нуля, первые заморозки ожидаются не раньше, чем через полтора месяца. Таким прогнозом в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.По словам синоптика, наступление так называемой метеорологической зимы в Крыму происходит как правило во второй половине декабря, так будет и на этот раз.Эксперт отметил, что такой прогноз определяется многолетними показателями, которые характерны для юга нашей страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Золотая осень во всей красе: какой будет погода в Крыму на выходных Паводки в Крыму: группировка МЧС увеличена до 300 человек "Глобальный эффект": что принесли Крыму ливни
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Когда в Крым придут заморозки
Заморозков в Крыму в ноябре не ожидается – Фобос