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Из дождей в тепло: погода в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 24.10.2026
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Из дождей в тепло: погода в Крыму на субботу
Из дождей в тепло: погода в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 24.10.2026
Из дождей в тепло: погода в Крыму на субботу
В субботу в Крым будет теплая осенняя погода. Лишь ночью и утром местами возможны дожди и туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T00:01
2026-10-24T00:01
крым
погода
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В субботу в Крым будет теплая осенняя погода. Лишь ночью и утром местами возможны дожди и туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +19...21.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +17...19.На побережье ночью еще будет дождливо, а днем осадки прекратятся. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии в темное время суток температура воздуха составит +12...14, днем потеплеет до +22.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, погода, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак
Из дождей в тепло: погода в Крыму на субботу

В Крыму в субботу может быть побита многолетняя норма тепла

00:01 24.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В субботу в Крым будет теплая осенняя погода. Лишь ночью и утром местами возможны дожди и туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…14; днем +18…22, в горах +12…17. Средняя суточная температура воздуха ожидается на 3-4 градуса выше многолетней нормы", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +19...21.
В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +17...19.
На побережье ночью еще будет дождливо, а днем осадки прекратятся. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии в темное время суток температура воздуха составит +12...14, днем потеплеет до +22.
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КрымПогодаПогода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентрНовости КрымаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияФеодосияСудак
 
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