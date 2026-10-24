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Из дождей в тепло: погода в Крыму на субботу

Из дождей в тепло: погода в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 24.10.2026

Из дождей в тепло: погода в Крыму на субботу

В субботу в Крым будет теплая осенняя погода. Лишь ночью и утром местами возможны дожди и туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 24.10.2026

2026-10-24T00:01

2026-10-24T00:01

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крым

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крымская погода

крымский гидрометцентр

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симферополь

севастополь

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В субботу в Крым будет теплая осенняя погода. Лишь ночью и утром местами возможны дожди и туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +19...21.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +17...19.На побережье ночью еще будет дождливо, а днем осадки прекратятся. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии в темное время суток температура воздуха составит +12...14, днем потеплеет до +22.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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