https://crimea.ria.ru/20261024/ikony-na-broneplastinakh-privezli-v-krym--gde-uvidet-unikalnuyu-vystavku-1160491806.html

Иконы на бронепластинах привезли в Крым – где увидеть уникальную выставку

Иконы на бронепластинах привезли в Крым – где увидеть уникальную выставку - РИА Новости Крым, 24.10.2026

Иконы на бронепластинах привезли в Крым – где увидеть уникальную выставку

Необычная выставка икон, написанных на посеченных пулями и осколками снарядов бронепластинах, открылась в Крымском академическом театре им Максима Горького в... РИА Новости Крым, 24.10.2026

2026-10-24T16:02

2026-10-24T16:02

2026-10-24T16:03

выставка

крымский академический русский драматический театр им. м. горького

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Необычная выставка икон, написанных на посеченных пулями и осколками снарядов бронепластинах, открылась в Крымском академическом театре им Максима Горького в Симферополе. Эта броня защитила военнослужащих от гибели на фронтах специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости Крым.Организатором выставки выступил фонд "Женщины Тавриды". Проект посвящен защитникам Отечества и объединяет темы исторической памяти, веры и ценности человеческой жизни, и является частью проекта "С Богом за Отчизну".По ее словам, идея выставочного проекта принадлежит Андрею Пучкову — советнику президента Ассоциация онкологов России и практикующему врачу. Он нередко в командировках на передовой, и однажды разговорился с бойцами о воинской традиции Древней Руси. Тогда лики святых изображали на щитах, хоругвях и элементах снаряжения. Воины верили в защиту небесных покровителей, которые сопровождали их в бою. Роль щитов в наше время выполняют бронепластины, которые находятся в бронежилетах.На экспонатах представлены образы Спасителя, Богоматери, святого Георгия Победоносца, благоверного князя Дмитрия Донского, равноапостольного князя Владимира и других защитников Русской земли.Также она рассказала, что образы созданы студентами двух столичных учебных заведений - Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова и Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.Работа с металлом стала для студентов в чем-то вызовом, потребовала разработки специальной техники письма. На пластинах видны следы попаданий пуль и осколков, они стали частью художественного замысла.На выставке присутствовали кадеты, солдаты-срочники, а также главный федеральный инспектор по Республике Крым аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Александр Ушаков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выставка, крымский академический русский драматический театр им. м. горького, новости крыма, крым, культура, армия и флот, новости сво, видео