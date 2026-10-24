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Иконы на бронепластинах привезли в Крым – где увидеть уникальную выставку - РИА Новости Крым, 24.10.2026
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Иконы на бронепластинах привезли в Крым – где увидеть уникальную выставку
Иконы на бронепластинах привезли в Крым – где увидеть уникальную выставку - РИА Новости Крым, 24.10.2026
Иконы на бронепластинах привезли в Крым – где увидеть уникальную выставку
Необычная выставка икон, написанных на посеченных пулями и осколками снарядов бронепластинах, открылась в Крымском академическом театре им Максима Горького в... РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T16:02
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выставка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Необычная выставка икон, написанных на посеченных пулями и осколками снарядов бронепластинах, открылась в Крымском академическом театре им Максима Горького в Симферополе. Эта броня защитила военнослужащих от гибели на фронтах специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости Крым.Организатором выставки выступил фонд "Женщины Тавриды". Проект посвящен защитникам Отечества и объединяет темы исторической памяти, веры и ценности человеческой жизни, и является частью проекта "С Богом за Отчизну".По ее словам, идея выставочного проекта принадлежит Андрею Пучкову — советнику президента Ассоциация онкологов России и практикующему врачу. Он нередко в командировках на передовой, и однажды разговорился с бойцами о воинской традиции Древней Руси. Тогда лики святых изображали на щитах, хоругвях и элементах снаряжения. Воины верили в защиту небесных покровителей, которые сопровождали их в бою. Роль щитов в наше время выполняют бронепластины, которые находятся в бронежилетах.На экспонатах представлены образы Спасителя, Богоматери, святого Георгия Победоносца, благоверного князя Дмитрия Донского, равноапостольного князя Владимира и других защитников Русской земли.Также она рассказала, что образы созданы студентами двух столичных учебных заведений - Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова и Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.Работа с металлом стала для студентов в чем-то вызовом, потребовала разработки специальной техники письма. На пластинах видны следы попаданий пуль и осколков, они стали частью художественного замысла.На выставке присутствовали кадеты, солдаты-срочники, а также главный федеральный инспектор по Республике Крым аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Александр Ушаков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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выставка, крымский академический русский драматический театр им. м. горького, новости крыма, крым, культура, армия и флот, новости сво, видео
Иконы на бронепластинах привезли в Крым – где увидеть уникальную выставку

В Симферополе открылась выставка икон на бронепластинах - в экспозиции 15 образов

16:02 24.10.2026 (обновлено: 16:03 24.10.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Необычная выставка икон, написанных на посеченных пулями и осколками снарядов бронепластинах, открылась в Крымском академическом театре им Максима Горького в Симферополе. Эта броня защитила военнослужащих от гибели на фронтах специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Организатором выставки выступил фонд "Женщины Тавриды". Проект посвящен защитникам Отечества и объединяет темы исторической памяти, веры и ценности человеческой жизни, и является частью проекта "С Богом за Отчизну".

"Выставка сейчас очень популярна в Москве и нашему фонду удалось ее привезти на месяц в Крым. Сегодня она представлена в театре им. Горького. В экспозицию входят 15 икон. Роспись по металлу уникальная. Выставка продлится в Симферополе до 28 числа (октября – ред.) включительно", - сказала в комментарии РИА Новости Крым президент Фонда "Женщины Тавриды" Наталья Терентьева.

© РИА Новости КрымВыставка "Иконы на бронепластинах"
Выставка Иконы на бронепластинах
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Выставка "Иконы на бронепластинах"
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© РИА Новости КрымВыставка "Иконы на бронепластинах"
Выставка Иконы на бронепластинах
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© РИА Новости КрымВыставка "Иконы на бронепластинах"
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© РИА Новости КрымВыставка "Иконы на бронепластинах"
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© РИА Новости КрымВыставка "Иконы на бронепластинах"
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© РИА Новости КрымВыставка "Иконы на бронепластинах"
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© РИА Новости КрымВыставка "Иконы на бронепластинах"
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Выставка "Иконы на бронепластинах"
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© РИА Новости КрымВыставка "Иконы на бронепластинах"
Выставка Иконы на бронепластинах
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© РИА Новости КрымВыставка "Иконы на бронепластинах"
Выставка Иконы на бронепластинах
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© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВыставка "Иконы на бронепластинах"
Выставка Иконы на бронепластинах
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© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВыставка "Иконы на бронепластинах"
Выставка Иконы на бронепластинах
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Выставка "Иконы на бронепластинах"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВыставка "Иконы на бронепластинах"
Выставка Иконы на бронепластинах
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© РИА Новости Крым
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Выставка "Иконы на бронепластинах"
© РИА Новости Крым
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Выставка "Иконы на бронепластинах"
© РИА Новости Крым
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Выставка "Иконы на бронепластинах"
© РИА Новости Крым
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Выставка "Иконы на бронепластинах"
© РИА Новости Крым
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Выставка "Иконы на бронепластинах"
© РИА Новости Крым
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Выставка "Иконы на бронепластинах"
© РИА Новости Крым
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© РИА Новости Крым
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© РИА Новости Крым
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Выставка "Иконы на бронепластинах"
© РИА Новости Крым
12 из 12
Выставка "Иконы на бронепластинах"
© РИА Новости Крым
По ее словам, идея выставочного проекта принадлежит Андрею Пучкову — советнику президента Ассоциация онкологов России и практикующему врачу. Он нередко в командировках на передовой, и однажды разговорился с бойцами о воинской традиции Древней Руси. Тогда лики святых изображали на щитах, хоругвях и элементах снаряжения. Воины верили в защиту небесных покровителей, которые сопровождали их в бою. Роль щитов в наше время выполняют бронепластины, которые находятся в бронежилетах.
© РИА Новости КрымВыставка "Иконы на бронепластинах"
Выставка Иконы на бронепластинах - РИА Новости, 1920, 24.10.2026
© РИА Новости Крым
Выставка "Иконы на бронепластинах"
На экспонатах представлены образы Спасителя, Богоматери, святого Георгия Победоносца, благоверного князя Дмитрия Донского, равноапостольного князя Владимира и других защитников Русской земли.
"Каждый боец, кому принадлежит эта пластина, выжил, и каждая бронепластина освящена в Даниловском монастыре", - отметила Терентьева, обращая внимание на экспонаты выставки.
Также она рассказала, что образы созданы студентами двух столичных учебных заведений - Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова и Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.
Работа с металлом стала для студентов в чем-то вызовом, потребовала разработки специальной техники письма. На пластинах видны следы попаданий пуль и осколков, они стали частью художественного замысла.
На выставке присутствовали кадеты, солдаты-срочники, а также главный федеральный инспектор по Республике Крым аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Александр Ушаков.
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