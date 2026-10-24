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Графики отключения света в Севастополе: 40% домов уже подключены - РИА Новости Крым, 24.10.2026
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Графики отключения света в Севастополе: 40% домов уже подключены
Графики отключения света в Севастополе: 40% домов уже подключены - РИА Новости Крым, 24.10.2026
Графики отключения света в Севастополе: 40% домов уже подключены
В Севастополе 40% многоквартирных домов подключены к энергоснабжению, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T16:54
2026-10-24T16:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе 40% многоквартирных домов подключены к энергоснабжению, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, остальные дома распределены по четырем очередям. "Увеличили мощность, и сейчас мы перешли на график "2 через 6": каждые два часа электроснабжение поочередно подается потребителям одной из четырех очередей. В это время остальные три очереди временно остаются без света. С 16:00 до 18:00 электроснабжение подается потребителям 2-й очереди", - добавил он. Подробная информация о графике — в канале "Севастопольэнерго". Обстановка в энергосистеме полуострова остается нестабильной. "При необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения. Обо всех изменениях буду оперативно сообщать", - заключил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Графики отключения света в Севастополе: 40% домов уже подключены

Севастополь перешел на график подачи света "2 через 6" часов - Развожаев

16:54 24.10.2026
 
© СевастопольэнергоСотрудник "Севастопольэнерго"
Сотрудник Севастопольэнерго
© Севастопольэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе 40% многоквартирных домов подключены к энергоснабжению, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сейчас с электроснабжением около 40% многоквартирных домов в Севастополе. Они подключены к линиям, питающим социально значимые объекты, поэтому электроэнергия в них подается вне графика ограничений", - сообщил он в своем канале в МАКС.
По его информации, остальные дома распределены по четырем очередям.
"Увеличили мощность, и сейчас мы перешли на график "2 через 6": каждые два часа электроснабжение поочередно подается потребителям одной из четырех очередей. В это время остальные три очереди временно остаются без света. С 16:00 до 18:00 электроснабжение подается потребителям 2-й очереди", - добавил он.
Подробная информация о графике — в канале "Севастопольэнерго". Обстановка в энергосистеме полуострова остается нестабильной.
"При необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения. Обо всех изменениях буду оперативно сообщать", - заключил губернатор.
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