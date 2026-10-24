https://crimea.ria.ru/20261024/grafiki-otklyucheniya-sveta-v-sevastopole-40-domov-uzhe-podklyucheny-1160492753.html

Графики отключения света в Севастополе: 40% домов уже подключены

Графики отключения света в Севастополе: 40% домов уже подключены - РИА Новости Крым, 24.10.2026

Графики отключения света в Севастополе: 40% домов уже подключены

В Севастополе 40% многоквартирных домов подключены к энергоснабжению, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.10.2026

2026-10-24T16:54

2026-10-24T16:54

2026-10-24T16:54

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе 40% многоквартирных домов подключены к энергоснабжению, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, остальные дома распределены по четырем очередям. "Увеличили мощность, и сейчас мы перешли на график "2 через 6": каждые два часа электроснабжение поочередно подается потребителям одной из четырех очередей. В это время остальные три очереди временно остаются без света. С 16:00 до 18:00 электроснабжение подается потребителям 2-й очереди", - добавил он. Подробная информация о графике — в канале "Севастопольэнерго". Обстановка в энергосистеме полуострова остается нестабильной. "При необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения. Обо всех изменениях буду оперативно сообщать", - заключил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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