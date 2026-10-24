https://crimea.ria.ru/20261024/glavnyy-stendaper-sovetskoy-epokhi-115-let-arkadiyu-raykinu-1160412602.html

Главный стендапер советской эпохи: 115 лет Аркадию Райкину

Главный стендапер советской эпохи: 115 лет Аркадию Райкину - РИА Новости Крым, 24.10.2026

Главный стендапер советской эпохи: 115 лет Аркадию Райкину

Комедийный cсоветский фильм "Мы с вами где-то встречались" 1954 года рассказывает о различных комических положениях, в которые попадает известный эстрадный... РИА Новости Крым, 24.10.2026

2026-10-24T19:19

2026-10-24T19:19

2026-10-24T19:19

театр

искусство

юбилей

память

блокада ленинграда

аркадий райкин

ссср

леонид брежнев

иосиф сталин

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Комедийный cсоветский фильм "Мы с вами где-то встречались" 1954 года рассказывает о различных комических положениях, в которые попадает известный эстрадный артист Геннадий Максимов, который отправляется отдыхать в Крым. В кадрах можно увидеть Севастополь, Евпаторию, Ливадию и Аркадия Райкина в главной роли. Ко дню рождения фактически первого советского стендапера – материал РИА Новости Крым.Голос из репродуктораСначала Райкина в лицо не знали. Сначала был голос по радио. Как выглядит заставлявший смеяться до слез артист, стало широкому зрителю известно позднее – с приходом в быт советских граждан телевидения. Райкина цитировали и цитируют спустя 80 лет: "алкоголь в малых дозах безвреден в любых количествах", "ты меня уважаешь, я тебя уважаю!", "если меня в тихом месте прислонить к теплой стенке, со мной еще очень, очень можно поговорить!", "дураки вы все!", "в греческом зале, в греческом зале…"Странно подумать, но всего этого могло бы не быть, покорись юный будущий артист воле родителей, которые категорически противились тому, чтобы мальчик из приличной еврейской семьи шел "в клоуны".Отец его Ицик-Янкель Давидович – обладатель почтенной профессии портового бракера строительного леса, мама Лея Берковна – акушерка и домохозяйка, воспитывающая четверых детей, родственники со стороны матери – фармацевты и медики.Маленькому Аркаше купили скрипочку: пусть свои творческие способности обернет в музыку. Но мальчик инструмент использовал как санки. Зато охотно занимался в художественной школе и с трудом выбрал – пойти ему по художественной или артистической стезе. И ту, и другую профессии отец считал не пригодными для того, чтобы дать средства к существованию, недостойными, позорящими семью.Но Аркадий (в рождении Аарон) помимо религиозной еврейской школы и обычной светской упорно посещал занятий драмкружка в Петрограде, куда Райкины переехали в 1922 году. А еще каждый вечер старался бывать в Александринском театре. Для этого продал свои школьные книги и тетради. И снова дома был грандиозный скандал.Когда после школы Аркадий устроился на работу лаборантом на Охтинский химический завод, семья немного выдохнула. Правда, они не знали, что это хитрый ход: ведь для того, чтобы поступить в Ленинградский техникум сценических искусств абитуриенту был нужен год рабочего стажа. Когда молодой Райкин против отцовской воли стал студентом, он громко хлопнул дверью и ушел жить в общежитие.Одно приглашение замуж длиной во всю жизньАркадий был настолько увлечен театром, что, помимо учебы в техникуме, частным образом брал уроки пантомимы и сценического движения у Михаила Савоярова – известного эстрадного эксцентрика. Именно гибкость при смене образов и умение мгновенно переключаться с персонажа на персонаж, перенятое у учителя, стало визитной карточкой манеры Райкина.Однажды в институтском буфете юноша встретил будущую актрису Руфину Иоффе, племянницу знаменитого физика Абрама Иоффе. Бойкий молодой человек не растерялся – сходу пригласил девушку в кино и замуж. Родители Руфины были категорически против брака их дочери с "нищим клоуном". Влюбленные встречались тайно. Но, как бы старшие ни старались, молодые все же поженились в 1935 году. Брак оказался длиною во всю жизнь.После окончания техникума комик выступал на эстраде, вел концерты для детей, был конферансье в летних театрах. В 1935-м Райкин стал артистом Театра рабочей молодежи, позже переименованного в Театр имени Ленинского комсомола.И студентом, и молодым артистом, уже поступив на службу, Райкин продолжал посещать множество спектаклей разных театров. Средств на это, как и в школе, не было – и тогда в ход он пускал свое природное обаяние, очаровывая билетерш. А однажды, писала его личный биограф и автор книги из серии "Жизнь замечательных людей" Елизавета Уварова, он проник на закрытый правительственный концерт. Чтобы выйти с него, был нужен пропуск. Такого у Райкина не оказалось. И молодого актера задержали по обвинению в шпионаже. Год он просидел в Бутырке, где следователи пытались выяснить, по чьей просьбе он следил за членами правительства. Но, к счастью для Райкина и для советской эстрады, все закончилось хорошо – его выпустили.Как Сталин за Райкина тост поднималВ ноябре 1939-го с номерами "Мишка" и "Чаплин" стал лауреатом 1-го Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Насчет этого конкурса есть примечательная история: председатель жюри Исаак Дунаевский во время выступления Райкина шепнул члену жюри Леониду Утесову: "Как ты думаешь, этот мальчик – надолго?" И композитор ответил: "Навсегда!".Через несколько дней после победына конкурсе комика пригласили выступить на закрытом банкете в честь шестидесятилетия Сталина. Райкин чуть было не проспал ответственнейшее мероприятие, его растолкали и прямо из кровати московского гостиничного номера доставили в банкетный зал. Номер, показанный артистом, вызвал у Сталина смех, вождь народов даже поднял за артиста тост со словами: "Побольше бы таких комиков!".С труппой Ленинградского театра миниатюр Райкин встретил войну между гастролями в Мурманске и Днепропетровске."Открытие гастролей в Днепропетровске было на­значено на воскресенье, 22 июня. Открыть гастроли в Днепропетровске нам не при­шлось. Из Ленинграда, с которым мы связались по телефо­ну, требовали нашего незамедлительного возвращения; там начали формировать фронтовые театрально-концертные бригады. Да ведь и наши семьи там оставались. Но выбраться из Днепропетровска оказалось непросто, осо­бенно с громоздким театральным скарбом", - писал он в воспоминаниях.Вернуться в Ленинград не пришлось, одним из последних поездов из города, вокруг которого сжималось кольцо блокады, на "большую землю" доставили семьи артистической труппы. А вот отец комика остался в Ленинграде и погиб от голода и холода.Знаменитые миниатюры, которые прославили Аркадия Райкина и стали его визитной карточкой, были придуманы именно на фронте, во время таких выступлений в госпиталях и открытых, наскоро сколоченных из досок, помостах-сценах.Мастер перевоплощенийПобеду встретил в родной Риге уже художественным руководителем Ленинградского театра миниатюр. Сатирические и комические сценки в исполнении Аркадия Райкина в те годы передавали по радио, записывали на грампластинки. Популярность артиста росла стремительно.Мастер метаморфоз, он перевоплощался в лектора, трепетно прижимающего к груди кошелку с "проклятой родимой", затем сразу же - в благодушного "папашу", с помощью фотографий пытающегося припомнить разбросанных по белу свету детей, превращался в участковых и чиновников, алкоголиков и бюрократов – на счету артиста более тысячи ролей за полвека сцены, тысячи монологов – комических и лирических, философских и никогда разнузданных, как бывает у многих сегодняшних комиков.Сам Райкин к своей популярности относился спокойно и однажды сказал кому-то из коллег: "Зритель аплодирует не потому, что ты такой талантливый. А потому, что он такой умный".Сын Аркадия Райкина Константин считает, что одна из составляющих формулы успеха Аркадия Исааковича - его образование высокого класса:"Добрый зритель в 9-м ряду"Зритель валил на артиста толпами. Доходило до нелепостей и курьезов. В Днепропетровске под здание, где с аншлагом проходил концерт, зрители сделали подкоп. В Баку студенты, чтобы попасть на его выступление, перепилили железные решетки на окнах местного театра и ворвались внутрь. В Москве киномеханик с Камчатки залез на крышу Казанского вокзала и через вентиляционную трубу пробрался в Дом культуры железнодорожников, где проходил концерт Райкина.Билеты "на Райкина" были твердой валютой, тверже, чем чеки в магазин "Березка". Так о коллеге отзывался драматург Михаил Мишин.В театр приходили тысячи писем артисту: "В 50 – 60-е годы я прошел с геологическими экспедициями почти всю Сибирь. Приходилось ночевать в самых глухих деревнях в избах с земляным полом. И я видел там в красном углу за иконой Ваши пластинки", - цитируют одно из них в Театре эстрады.Бывали случаи, когда любимого артиста у дверей гримерной караулили чуть ли не первые лица страны. А его костюмер Зинаида Ниловна Зайцева стояла грудью в дверях и не пускала к актеру никаких посетителей, апеллирующих к тому, что они "министры": "Министров у нас много, а Райкин один".С 1957 года Райкин множество раз выступал за рубежом и специально заучивал спектакли на языке той страны, в которой ему предстояло гастролировать. О Райкине после его гастролей в Лондон пишет лондонская газета "The Times", называя его "комическим гением".Ленинградский театр миниатюр знаменит по всей стране, а сам Райкин ищет таланты по всей стране и зовет их к себе на работу. В разное время на сцену театра выходили Леонид Утесов, Клавдия Шульженко, Мария Миронова, Александр Менакер, Вениамин Нечаев, Павел Рудаков и, конечно, приглашенные из Одессы Жванецкий, Карцев и Ильченко.В своих воспоминаниях Михаил Жванецкий в шутку называл Аркадия Райкина "тираном и кровопийцей" из-за жесточайшей театральной дисциплины: он не позволял актерам где-либо подрабатывать или сниматься в кино. "У нас нет дублеров. Ты должен выбирать: с нами ты или нет", - так говорил он своим подчиненным и коллегам по сцене. А за приход в театр подшофе увольнял сразу и без объяснений.Один звонок БрежневуНесмотря на народную любовь и звания Заслуженного, дважды Народного артиста и орден Ленина, с чиновниками и цензурой отношения у Аркадия Райкина были непростые: "Костюмы одинаковые, блокноты одинаковые, глаза одинаковые, лица непроницаемые... Все пишут, пишут... Какая тут, к черту, сатира? Какой юмор?..", - так о цензурной комиссии, которая принимала спектакли театра, рассказывал Райкин своим коллегам.В начале 80-х годов разногласия театра с ленинградским партийным руководством, копившиеся годами, достигли критической точки. Заведующий отделом культуры северной столицы Василий Шауро в своем кабинете стучал по столу кулаками и советовал Райкину "поменять профессию". Артисту стало плохо с сердцем, он получил тяжелый инфаркт. Вышедшего из больницы Райкина поставили в известность, что выступать в Ленинграде его коллектив не будет, а в прессе, на радио и телевидении имя Райкина упоминать запрещено.Тогда Райкин сделал один, но очень важный звонок генсеку Брежневу, с которым они познакомились еще на прифронтовых концертах под Новороссийском: Брежнев командовал, Райкин выступал.Так в 1982 году в Москве возник Государственный театр миниатюр, в апреле 1987 года получивший название "Сатирикон". Труппа вместе со своим бессменным руководителем переехала в Москву.Дело в том, что еще в подростковом возрасте Аркадий чуть не умер от ревмокардита, от его последствий он страдал всю жизнь. В последние годы много болел и часто попадал в больницы. Поздней осенью 1987 года он и в палате говорил о своем театре, о работе, собирался на пару часов вырваться из клиники на репетицию. На тумбочке у его кровати лежал текст будущего спектакля "Поезд жизни", написанный для Райкина Семеном Альтовым...Аркадий Исаакович Райкин, Смех эпохи, как потом его назвали коллеги, умер в Москве 17 декабря 1987 года. В 1992 году театру "Сатирикон" присвоили имя Райкина. Такое же имя в 2002 году получил и Театр эстрады в Санкт-Петербурге.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кинороли Евгения Евстигнеева – к 100-летию великого русского артиста89 лет со дня рождения Иосифа Кобзона: Крым в судьбе певца и патриотаЖил такой парень: к 90-летию Леонида Куравлева

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

театр, искусство , юбилей, память, блокада ленинграда, аркадий райкин, ссср, леонид брежнев, иосиф сталин, евреи