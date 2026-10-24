https://crimea.ria.ru/20261024/gde-zaryadit-telefony-v-sevastopole--adresa-1160484073.html
Где зарядить телефоны в Севастополе – адреса
Где зарядить телефоны в Севастополе – адреса - РИА Новости Крым, 24.10.2026
Где зарядить телефоны в Севастополе – адреса
Новые пункты содействия населению в период отключения электроэнергии открылись в Севастополе в Казачьей бухте, Ленинском районе и на Северной стороне. Об этом... РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T10:43
2026-10-24T10:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Новые пункты содействия населению в период отключения электроэнергии открылись в Севастополе в Казачьей бухте, Ленинском районе и на Северной стороне. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Полный список пунктов, где можно зарядить мобильный телефон при отключении электричества, опубликован в официальной группе общегородской инициативы "Защитим Севастополь вместе", смотрите по ссылке.Узнать места подзарядки в городе можно по специальной наклейке "Здесь можно зарядить телефон", напомнили в пресс-службе.Ранее глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что в городе-курорте в здании администрации открылся центр содействия населению, где можно зарядить мобильные телефоны в период отсутствия электроэнергии.Ранее в субботу советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что авария произошла на энергосетях за пределами Крыма, ведутся восстановительные работы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Троллейбусы в Севастополе не ходят - как работает общественный транспортВ Алуште открылся центр содействия - где зарядить телефонКрым остался без света - что известно
https://crimea.ria.ru/20261024/novosti-kryma-glavnoe-na-utro-24-oktyabrya-1160482758.html
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Где зарядить телефоны в Севастополе – адреса
В Севастополе отрылись новые пункты содействия населению – полный перечень