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Где зарядить телефоны в Севастополе – адреса - РИА Новости Крым, 24.10.2026
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Где зарядить телефоны в Севастополе – адреса
Где зарядить телефоны в Севастополе – адреса - РИА Новости Крым, 24.10.2026
Где зарядить телефоны в Севастополе – адреса
Новые пункты содействия населению в период отключения электроэнергии открылись в Севастополе в Казачьей бухте, Ленинском районе и на Северной стороне. Об этом... РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T10:43
2026-10-24T10:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Новые пункты содействия населению в период отключения электроэнергии открылись в Севастополе в Казачьей бухте, Ленинском районе и на Северной стороне. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Полный список пунктов, где можно зарядить мобильный телефон при отключении электричества, опубликован в официальной группе общегородской инициативы "Защитим Севастополь вместе", смотрите по ссылке.Узнать места подзарядки в городе можно по специальной наклейке "Здесь можно зарядить телефон", напомнили в пресс-службе.Ранее глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что в городе-курорте в здании администрации открылся центр содействия населению, где можно зарядить мобильные телефоны в период отсутствия электроэнергии.Ранее в субботу советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что авария произошла на энергосетях за пределами Крыма, ведутся восстановительные работы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Троллейбусы в Севастополе не ходят - как работает общественный транспортВ Алуште открылся центр содействия - где зарядить телефонКрым остался без света - что известно
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Где зарядить телефоны в Севастополе – адреса

В Севастополе отрылись новые пункты содействия населению – полный перечень

10:43 24.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая розетка
Электрическая розетка - РИА Новости, 1920, 24.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Новые пункты содействия населению в период отключения электроэнергии открылись в Севастополе в Казачьей бухте, Ленинском районе и на Северной стороне. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"К общегородской инициативе "Защитим Севастополь вместе" присоединяются предприниматели, кафе, магазины, учреждения и организации. Новые точки открылись в Казачьей бухте, Ленинском районе и на Северной стороне", - говорится в сообщении.
Полный список пунктов, где можно зарядить мобильный телефон при отключении электричества, опубликован в официальной группе общегородской инициативы "Защитим Севастополь вместе", смотрите по ссылке.
Узнать места подзарядки в городе можно по специальной наклейке "Здесь можно зарядить телефон", напомнили в пресс-службе.
Ранее глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что в городе-курорте в здании администрации открылся центр содействия населению, где можно зарядить мобильные телефоны в период отсутствия электроэнергии.
Ранее в субботу советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что авария произошла на энергосетях за пределами Крыма, ведутся восстановительные работы.
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