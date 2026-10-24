https://crimea.ria.ru/20261024/energetiki-vosstanavlivayut-elektrosnabzhenie-na-yuge-rossii--minenergo-1160492192.html

Энергетики восстанавливают электроснабжение на Юге России – Минэнерго

Энергетики восстанавливают электроснабжение на Юге России – Минэнерго - РИА Новости Крым, 24.10.2026

Энергетики восстанавливают электроснабжение на Юге России – Минэнерго

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в южных регионах России, которые подверглись внешнему воздействию. Аварийные работы будут продолжаться... РИА Новости Крым, 24.10.2026

2026-10-24T16:18

2026-10-24T16:18

2026-10-24T16:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в южных регионах России, которые подверглись внешнему воздействию. Аварийные работы будут продолжаться до полного устранения последствий происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго России.Работа по ликвидации последствий атаки и восстановлению подачи электроэнергии ведется в оперативном порядке, совместно с региональными органами власти и энергетическими компаниями, заверили в Минэнерго РФ.При этом для обеспечения устойчивой работы энергосистемы и поэтапного восстановления электроснабжения введены графики временного отключения потребления электроэнергии. Социально значимые объекты подключаются к резервным источникам питания, отметили в профильном ведомстве.Ранее в субботу советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что авария произошла на энергосетях за пределами Крыма, ведутся восстановительные работы.В Крыму в связи со сложившейся ситуацией вводят графики подачи света и воды, сообщал в субботу глава республики Сергей Аксенов.По информации властей, восстановительные работы продолжаются, все службы находятся на местах. Актуальные графики отключений будут опубликованы на официальных информационных ресурсах профильных ведомств и администраций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе появится свет - ответ властейВ Симферополе после атаки ВСУ троллейбусы заменили автобусамиУдар ВСУ по энергосетям нарушил электроснабжение Запорожской области

https://crimea.ria.ru/20261024/krym-i-sevastopol-ostalis-bez-sveta---chto-izvestno-1160485001.html

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