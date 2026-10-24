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Энергетики восстанавливают электроснабжение на Юге России – Минэнерго - РИА Новости Крым, 24.10.2026
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Энергетики восстанавливают электроснабжение на Юге России – Минэнерго
Энергетики восстанавливают электроснабжение на Юге России – Минэнерго - РИА Новости Крым, 24.10.2026
Энергетики восстанавливают электроснабжение на Юге России – Минэнерго
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в южных регионах России, которые подверглись внешнему воздействию. Аварийные работы будут продолжаться... РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T16:18
2026-10-24T16:18
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
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херсонская область
запорожская область
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в южных регионах России, которые подверглись внешнему воздействию. Аварийные работы будут продолжаться до полного устранения последствий происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго России.Работа по ликвидации последствий атаки и восстановлению подачи электроэнергии ведется в оперативном порядке, совместно с региональными органами власти и энергетическими компаниями, заверили в Минэнерго РФ.При этом для обеспечения устойчивой работы энергосистемы и поэтапного восстановления электроснабжения введены графики временного отключения потребления электроэнергии. Социально значимые объекты подключаются к резервным источникам питания, отметили в профильном ведомстве.Ранее в субботу советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что авария произошла на энергосетях за пределами Крыма, ведутся восстановительные работы.В Крыму в связи со сложившейся ситуацией вводят графики подачи света и воды, сообщал в субботу глава республики Сергей Аксенов.По информации властей, восстановительные работы продолжаются, все службы находятся на местах. Актуальные графики отключений будут опубликованы на официальных информационных ресурсах профильных ведомств и администраций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе появится свет - ответ властейВ Симферополе после атаки ВСУ троллейбусы заменили автобусамиУдар ВСУ по энергосетям нарушил электроснабжение Запорожской области
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запорожская область
крым
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министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму, херсонская область, запорожская область, крым, новости крыма, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр)
Энергетики восстанавливают электроснабжение на Юге России – Минэнерго

Атака ВСУ энергообъекты Юга России – восстановительные работы на контроле Минэнерго

16:18 24.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп
Восстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп - РИА Новости, 1920, 24.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в южных регионах России, которые подверглись внешнему воздействию. Аварийные работы будут продолжаться до полного устранения последствий происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго России.
"В результате внешнего воздействия на объекты энергетической инфраструктуры в Республике Крым, Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках часть потребителей осталась без электроснабжения", - говорится в сообщении.
Работа по ликвидации последствий атаки и восстановлению подачи электроэнергии ведется в оперативном порядке, совместно с региональными органами власти и энергетическими компаниями, заверили в Минэнерго РФ.
При этом для обеспечения устойчивой работы энергосистемы и поэтапного восстановления электроснабжения введены графики временного отключения потребления электроэнергии. Социально значимые объекты подключаются к резервным источникам питания, отметили в профильном ведомстве.
"Аварийные работы будут продолжаться до полного устранения последствий происшествия. Минэнерго в штабном режиме осуществляет контроль за проведением восстановительных работ", - подытожили в Минэнерго.
Ранее в субботу советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что авария произошла на энергосетях за пределами Крыма, ведутся восстановительные работы.
В Крыму в связи со сложившейся ситуацией вводят графики подачи света и воды, сообщал в субботу глава республики Сергей Аксенов.
По информации властей, восстановительные работы продолжаются, все службы находятся на местах. Актуальные графики отключений будут опубликованы на официальных информационных ресурсах профильных ведомств и администраций.
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