Энергетики восстанавливают электроснабжение на Юге России – Минэнерго
Атака ВСУ энергообъекты Юга России – восстановительные работы на контроле Минэнерго
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в южных регионах России, которые подверглись внешнему воздействию. Аварийные работы будут продолжаться до полного устранения последствий происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго России.
"В результате внешнего воздействия на объекты энергетической инфраструктуры в Республике Крым, Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках часть потребителей осталась без электроснабжения", - говорится в сообщении.
Работа по ликвидации последствий атаки и восстановлению подачи электроэнергии ведется в оперативном порядке, совместно с региональными органами власти и энергетическими компаниями, заверили в Минэнерго РФ.
При этом для обеспечения устойчивой работы энергосистемы и поэтапного восстановления электроснабжения введены графики временного отключения потребления электроэнергии. Социально значимые объекты подключаются к резервным источникам питания, отметили в профильном ведомстве.
"Аварийные работы будут продолжаться до полного устранения последствий происшествия. Минэнерго в штабном режиме осуществляет контроль за проведением восстановительных работ", - подытожили в Минэнерго.
Ранее в субботу советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что авария произошла на энергосетях за пределами Крыма, ведутся восстановительные работы.
В Крыму в связи со сложившейся ситуацией вводят графики подачи света и воды, сообщал в субботу глава республики Сергей Аксенов.
По информации властей, восстановительные работы продолжаются, все службы находятся на местах. Актуальные графики отключений будут опубликованы на официальных информационных ресурсах профильных ведомств и администраций.
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