https://crimea.ria.ru/20261024/den-spetsnaza-kak-byla-sozdana-elita-vooruzhennykh-sil-rossii-1160471870.html

День спецназа: как была создана элита Вооруженных сил России

День спецназа: как была создана элита Вооруженных сил России - РИА Новости Крым, 24.10.2026

День спецназа: как была создана элита Вооруженных сил России

Ежегодно 24 октября отмечается День подразделений специального назначения. Праздник был учрежден 20 лет назад - в мае 2006 года - по указу президента России... РИА Новости Крым, 24.10.2026

2026-10-24T08:13

2026-10-24T08:13

2026-10-24T08:13

инфографика

день сил специальных операций

праздники и памятные даты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Ежегодно 24 октября отмечается День подразделений специального назначения. Праздник был учрежден 20 лет назад - в мае 2006 года - по указу президента России Владимира Путина.Началом истории частей специального назначения в России принято считать создание в 1918 году частей особого назначения, которые предназначались для борьбы с басмачеством в Средней Азии и повстанцами на территории России.Сейчас подразделения специального назначения - это военизированные формирования ФСБ, МВД, МО, МЧС, Минюста и других федеральных органов государственной власти (отряды, группы, усиленные группы), имеющие собственные условные наименования ("Альфа", "Витязь", "Вымпел", "Русь").Интересные факты о спецназе – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день сил специальных операций, праздники и памятные даты, инфографика