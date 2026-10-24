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День спецназа: как была создана элита Вооруженных сил России
День спецназа: как была создана элита Вооруженных сил России - РИА Новости Крым, 24.10.2026
День спецназа: как была создана элита Вооруженных сил России
Ежегодно 24 октября отмечается День подразделений специального назначения. Праздник был учрежден 20 лет назад - в мае 2006 года - по указу президента России... РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T08:13
2026-10-24T08:13
2026-10-24T08:13
инфографика
день сил специальных операций
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Ежегодно 24 октября отмечается День подразделений специального назначения. Праздник был учрежден 20 лет назад - в мае 2006 года - по указу президента России Владимира Путина.Началом истории частей специального назначения в России принято считать создание в 1918 году частей особого назначения, которые предназначались для борьбы с басмачеством в Средней Азии и повстанцами на территории России.Сейчас подразделения специального назначения - это военизированные формирования ФСБ, МВД, МО, МЧС, Минюста и других федеральных органов государственной власти (отряды, группы, усиленные группы), имеющие собственные условные наименования ("Альфа", "Витязь", "Вымпел", "Русь").Интересные факты о спецназе – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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день сил специальных операций, праздники и памятные даты, инфографика
День спецназа: как была создана элита Вооруженных сил России
Для них нет невыполнимых задач: 20 лет назад был учрежден День спецназа в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Ежегодно 24 октября отмечается День подразделений специального назначения. Праздник был учрежден 20 лет назад - в мае 2006 года - по указу президента России Владимира Путина.
Основной особенностью подразделений специального назначения является их относительно небольшой состав
, отличная подготовка, дерзость, внезапность, инициативность, быстрота, согласованность действий. Спецназ умело использует ударные и маневренные возможности вооружения и военной техники, а также защитные свойства местности, времени суток, погодных условий.
Началом истории частей специального назначения в России принято считать создание в 1918 году частей особого назначения, которые предназначались для борьбы с басмачеством в Средней Азии и повстанцами на территории России.
Сейчас подразделения специального назначения - это военизированные формирования ФСБ, МВД, МО, МЧС, Минюста и других федеральных органов государственной власти (отряды, группы, усиленные группы), имеющие собственные условные наименования ("Альфа", "Витязь", "Вымпел", "Русь").
Интересные факты о спецназе – в инфографике РИА Новости Крым
.
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