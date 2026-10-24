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ЧС в Большой Ялте – десять домов остаются подтопленными

ЧС в Большой Ялте – десять домов остаются подтопленными - РИА Новости Крым, 24.10.2026

ЧС в Большой Ялте – десять домов остаются подтопленными

В Большой Ялте работы по ликвидации чрезвычайной ситуации идут круглосуточно. К этому времени 13 частных домов, четыре многоквартирных освобождены от воды, еще... РИА Новости Крым, 24.10.2026

2026-10-24T11:07

2026-10-24T11:07

2026-10-24T11:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В Большой Ялте работы по ликвидации чрезвычайной ситуации идут круглосуточно. К этому времени 13 частных домов, четыре многоквартирных освобождены от воды, еще десять остаются подтопленными. Об этом сообщили в пресс службе МЧС России по Республике Крым.При этом еще десять домов остаются подтопленными, разрушено пять подпорных стен. Всего зарегистрировано 17 происшествий, уточнили в МЧС, отметив, что работы по ликвидации чрезвычайной ситуации в Большой Ялте идут круглосуточно.Основные усилия сотрудников МЧС России направлены на очистку водотводных каналов от нанесенных большой водой мусора и камней. Оперативным штабом, который работает при администрации, принимаются все меры для своевременного реагирования и организации работы аварийно-спасательных подразделений по защите людей и транспорта, обозначили в ведомстве.Привлечена группировка из 315 человек и 54 единиц техники. Также инженерная техника расчищает русла реки Узень-Чешме, Гува, Дерикойка, добавили в пресс-службе.Сутками ранее было расчищено 120 метров русел рек Гува и Кара-Баир, сооружена преграда с помощью форменно-бетонных блоков длиной 24 метра.Утром в пятницу сообщалось, что в Большой Ялте остаются подтопленными 15 домов, троллейбусный парк и территория пансионата "Горное Солнце". Всего возведено 26 временных дамб протяженностью 2300 метров, вывезено 1920 кубометров грунта, расчищено 100 метров русла реки Гува.Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы.В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.В четверг самая сложная ситуация из-за паводков на Южном берегу Крыма сложилась в Алупке, где из берегов вышла река Хара-Баир.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число эвакуированных из зоны подтопления на ЮБК выросло до 19Паводок в Крыму: вода вышла на проезжую часть трассы Ялта – Севастополь Инкерманскую бухту Севастополя будут пять дней чистить после шторма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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