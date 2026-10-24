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ЧС в Большой Ялте – десять домов остаются подтопленными - РИА Новости Крым, 24.10.2026
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ЧС в Большой Ялте – десять домов остаются подтопленными
ЧС в Большой Ялте – десять домов остаются подтопленными - РИА Новости Крым, 24.10.2026
ЧС в Большой Ялте – десять домов остаются подтопленными
В Большой Ялте работы по ликвидации чрезвычайной ситуации идут круглосуточно. К этому времени 13 частных домов, четыре многоквартирных освобождены от воды, еще... РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T11:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В Большой Ялте работы по ликвидации чрезвычайной ситуации идут круглосуточно. К этому времени 13 частных домов, четыре многоквартирных освобождены от воды, еще десять остаются подтопленными. Об этом сообщили в пресс службе МЧС России по Республике Крым.При этом еще десять домов остаются подтопленными, разрушено пять подпорных стен. Всего зарегистрировано 17 происшествий, уточнили в МЧС, отметив, что работы по ликвидации чрезвычайной ситуации в Большой Ялте идут круглосуточно.Основные усилия сотрудников МЧС России направлены на очистку водотводных каналов от нанесенных большой водой мусора и камней. Оперативным штабом, который работает при администрации, принимаются все меры для своевременного реагирования и организации работы аварийно-спасательных подразделений по защите людей и транспорта, обозначили в ведомстве.Привлечена группировка из 315 человек и 54 единиц техники. Также инженерная техника расчищает русла реки Узень-Чешме, Гува, Дерикойка, добавили в пресс-службе.Сутками ранее было расчищено 120 метров русел рек Гува и Кара-Баир, сооружена преграда с помощью форменно-бетонных блоков длиной 24 метра.Утром в пятницу сообщалось, что в Большой Ялте остаются подтопленными 15 домов, троллейбусный парк и территория пансионата "Горное Солнце". Всего возведено 26 временных дамб протяженностью 2300 метров, вывезено 1920 кубометров грунта, расчищено 100 метров русла реки Гува.Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы.В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.В четверг самая сложная ситуация из-за паводков на Южном берегу Крыма сложилась в Алупке, где из берегов вышла река Хара-Баир.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число эвакуированных из зоны подтопления на ЮБК выросло до 19Паводок в Крыму: вода вышла на проезжую часть трассы Ялта – Севастополь Инкерманскую бухту Севастополя будут пять дней чистить после шторма
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ЧС в Большой Ялте – десять домов остаются подтопленными

В Большой Ялте круглосуточно ликвидируют последствия ЧС - 10 домов остаются подтопленными

11:07 24.10.2026 (обновлено: 11:27 24.10.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В Большой Ялте работы по ликвидации чрезвычайной ситуации идут круглосуточно. К этому времени 13 частных домов, четыре многоквартирных освобождены от воды, еще десять остаются подтопленными. Об этом сообщили в пресс службе МЧС России по Республике Крым.

"Аварийно-спасательные и другие неотложные работы по ликвидации последствий паводка в МО Ялта продолжаются на трех участках и в 8 секторах: город Ялта, пгт Кореиз и Алупка. По состоянию на утро освобождены от воды 19 объектов: 13 частных домов, 4 многоквартирных дома, музей и крокодиляриум", - говорится в сообщении.

При этом еще десять домов остаются подтопленными, разрушено пять подпорных стен. Всего зарегистрировано 17 происшествий, уточнили в МЧС, отметив, что работы по ликвидации чрезвычайной ситуации в Большой Ялте идут круглосуточно.
Основные усилия сотрудников МЧС России направлены на очистку водотводных каналов от нанесенных большой водой мусора и камней. Оперативным штабом, который работает при администрации, принимаются все меры для своевременного реагирования и организации работы аварийно-спасательных подразделений по защите людей и транспорта, обозначили в ведомстве.
"Всего с нарастающим итогом возведено 35 временных дамб протяженностью 2850 м (использовано 5895 мешков), вывезено 1920 м³ грунта, расчищено 120 м русла реки Гува и Кара-Баир, сооружено с помощью форменно-бетонных блоков 24 м преград для отвода воды", - уточнили в МЧС.
Привлечена группировка из 315 человек и 54 единиц техники. Также инженерная техника расчищает русла реки Узень-Чешме, Гува, Дерикойка, добавили в пресс-службе.
Сутками ранее было расчищено 120 метров русел рек Гува и Кара-Баир, сооружена преграда с помощью форменно-бетонных блоков длиной 24 метра.
Утром в пятницу сообщалось, что в Большой Ялте остаются подтопленными 15 домов, троллейбусный парк и территория пансионата "Горное Солнце". Всего возведено 26 временных дамб протяженностью 2300 метров, вывезено 1920 кубометров грунта, расчищено 100 метров русла реки Гува.
Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы.
В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.
В четверг самая сложная ситуация из-за паводков на Южном берегу Крыма сложилась в Алупке, где из берегов вышла река Хара-Баир.
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