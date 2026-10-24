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Битва с большой водой: спасатели продолжают работать в Ялте
Битва с большой водой: спасатели продолжают работать в Ялте - РИА Новости Крым, 24.10.2026
Битва с большой водой: спасатели продолжают работать в Ялте
Спасатели продолжают освобождать от воды Большую Ялту, сообщает крымский Главк МЧС. РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T20:10
2026-10-24T20:10
2026-10-24T20:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Спасатели продолжают освобождать от воды Большую Ялту, сообщает крымский Главк МЧС."Сотрудники МЧС России и администрации продолжают ликвидировать последствия непогоды на восьми участках в Ялте, Кореизе и Алупке, а также приступили к водо-отводным работам в Мисхоре. На новом участке подтоплены 3 многоквартирных дома. Спасателями с помощью временных дамб удалось перенаправить русло реки от жилых домов", говорится сообщении.По данным ведомства, всего с нарастающим итогом возведено 37 временных дамб протяженностью 3399 м (использовано 7684 мешков), вывезено 1920 м³ грунта, расчищено 120 м русел рек Гува и Кара-Баир, сооружены преграды с помощью форменно-бетонных блоков на 24 м. "Инженерная техника Администрации расчищает русла рек Узень-Чешме, Гува и Дерекрйка. В Алупке на пострадавшей от стихии улице Розы Люксембург ограничено движение грузового транспорта. Продолжается мониторинг оперативной обстановки. Всего привлечено 315 человек и 54 единицы техники", - заключили в МЧС.Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы.В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.В четверг самая сложная ситуация из-за паводков на Южном берегу Крыма сложилась в Алупке, где из берегов вышла река Хара-Баир. Жителей подтопленных домов эвакуируют.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число эвакуированных из зоны подтопления на ЮБК выросло до 19Паводок в Крыму: вода вышла на проезжую часть трассы Ялта – СевастопольИнкерманскую бухту Севастополя будут пять дней чистить после шторма
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Битва с большой водой: спасатели продолжают работать в Ялте
Спасатели шестые сутки освобождают от воды Большую Ялту
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Спасатели продолжают освобождать от воды Большую Ялту, сообщает крымский Главк МЧС.
"Сотрудники МЧС России и администрации продолжают ликвидировать последствия непогоды на восьми участках в Ялте, Кореизе и Алупке, а также приступили к водо-отводным работам в Мисхоре. На новом участке подтоплены 3 многоквартирных дома. Спасателями с помощью временных дамб удалось перенаправить русло реки от жилых домов", говорится сообщении.
По данным ведомства, всего с нарастающим итогом возведено 37 временных дамб протяженностью 3399 м (использовано 7684 мешков), вывезено 1920 м³ грунта, расчищено 120 м русел рек Гува и Кара-Баир, сооружены преграды с помощью форменно-бетонных блоков на 24 м.
"Инженерная техника Администрации расчищает русла рек Узень-Чешме, Гува и Дерекрйка. В Алупке на пострадавшей от стихии улице Розы Люксембург ограничено движение грузового транспорта. Продолжается мониторинг оперативной обстановки. Всего привлечено 315 человек и 54 единицы техники", - заключили в МЧС.
Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы. В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования. В четверг самая сложная ситуация из-за паводков на Южном берегу Крыма сложилась в Алупке, где из берегов вышла река Хара-Баир. Жителей подтопленных домов эвакуируют. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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